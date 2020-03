CAVALCOLI, RUSSO. SE NON È UN CASTIGO, È UN AVVERTIMENTO.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il nostro Sergio Russo, lo scrittore artigiano (più avanti, quando ci sarà un po’ più di calma sulla terra, vi parlerò delle cose bellissime che fa) ci ha mandato una sua riflessione legata a quello che stiamo vivendo, e alla sua lettura che va oltre il mero aspetto fisico e sociologico. E prima della sua riflessione vorrei condividere con voi alcune righe scritte da padre Giovanni Cavalcoli, in una lettera ad alcuni amici e discepoli. Buona lettura.

§§§

Caro Francesco,

io ritengo invece che sia utile e salutare considerare questa pandemia come castigo divino per i nostri peccati, soprattutto quelli di noi cattolici, da quelli del Papa a quelli dei Vescovi, dei teologi, dei moralisti, dei politici fino all’ultimo di noi.

Per capire con occhio di fede che cosa sta succedendo, dobbiamo guardare alla storia biblica dei rapporti di Israele con Dio. Ora la Chiesa, che è il nuovo Israele, per capire l’attuale comportamento di Dio nei suoi confronti, deve rifarsi a quella storia. In tal modo impariamo a capire il messaggio che Dio vuol darci con questa pandemia.

Esso è l’esortazione a liberare la Chiesa dai più gravi peccati, dai virus più pericolosi che la infestano: la superbia, l’ipocrisia, la doppiezza, l’idolatria, l’empietà, l’eresia, il modernismo, il rahnerismo, il panteismo, lo gnosticismo, il pelagianesimo, l’attaccamento al mondo, la sete di potere, la disonestà, la magia, l’avarizia, l’ingiustizia, il tradimento, l’egoismo, la lussuria, lo scisma, l’apostasia.

Solo se ci libereremo da tutti questi idoli, Dio ci ascolterà, faremo una buona Quaresima in preparazione della Pasqua imminente. Farò un articolo su ciò nel mio blog.

P. Giovanni

§§§

AVVERTIMENTI, SEGNI E MIRACOLI: SECONDO IL CIELO HANNO UN PROFONDO SIGNIFICATO!

Perché il coronavirus si può, a ben ragione, considerare come un avvertimento del Cielo?

Per tre semplici motivazioni: la diffusione di questo virus davvero è a livello planetario, ed ogni nazione, in misura maggiore o minore ne è colpita (e se da alcuni paesi non ci giungono notizie di contagi è solo perché lì vi sono regimi che poco o nulla lasciano trapelare); il secondo motivo è dato dalla sua rapidità di espansione che, pur se associata ad una relativa e ristretta mortalità, questa è comunque sufficiente a far riflettere ogni persona sul fatto che, conoscenti ed amici, i quali il giorno prima salutava sani e vegeti, in seguito viene a sapere che sono deceduti, senza neppure esequie e magari sepolti in un altro cimitero, distante dal proprio paese; la terza ed ultima motivazione è la totale impotenza di governi e società civili a fronteggiare ed arginare tale piaga, a cui fanno seguito disorientamento e timore, dilaganti fra le persone che quelle medesime società compongono.

Ma perché il Cielo dovrebbe mandare degli “avvertimenti”? E che significato hanno?

Chi vuol bene ad una persona cara, e la vedesse poi imboccare una strada per lei pericolosa, ma cosa non farebbe pur di svegliarla dall’incoscienza in cui è caduta, dandogli una salutare “scossa”, che la inducesse a riflettere?…

La terra è in funzione del Cielo: i più grandi personaggi dell’umanità, uomini e donne dai nobili ideali e con eccelsi valori, dei quali si è conservato il ricordo, anche dopo secoli e secoli dalla loro dipartita, hanno mostrato, a tutti e a ciascuno, come vada vissuta la vita: questo bene impareggiabile, che ci appartiene totalmente e che, senza ombra di dubbio, è quello più prezioso, essendo gli altri beni a confronto, conseguenti e correlati…

Il Cielo dunque non si stanca mai di far capire ad ogni individuo che la vita su questa terra possiede un senso, e che vi è una notevole differenza tra il corpo, fisico e perituro, e l’anima, spirituale ed immortale, e che la cosa più importante da fare nella vita è quella di compiere il bene e, in una parola, amare: amare Dio, sopra ogni cosa, ed il prossimo, in funzione di Lui…

Chi osserva la vita e la storia con gli occhi della fede, sa che vi è un Essere supremo: Iddio il quale, sebbene onnipotente ed onnisciente, ha tuttavia donato agli uomini una loro propria libertà, che niente e nessuno (nemmeno persino Egli stesso!) può condizionare – poiché così da Lui stabilito – in un senso o nell’altro, in una direzione o nell’altra…

L’uomo è dunque un essere libero, pur nei suoi propri ambiti e limiti creaturali, di compiere il bene, come anche di scegliere il male…

Ad un certo punto della storia umana sulla terra, Dio ha voluto incarnarsi e apparire nella condizione di uomo, patendo e soffrendo per l’umanità intera (appunto a causa della sua originaria scelta, compiuta dai progenitori, che si sono da Lui allontanati…) in modo di aiutarli a “risalire” la china lungo cui erano scivolati e sprofondati…

Dio si è fatto uomo quindi, e vero uomo… laggiù in Palestina, venti secoli orsono, ma è come – ovviamente parlando alla maniera umana – se fosse rimasto con dei “conti” in sospeso: persone che attraverso i secoli (sino al presente) avendoLo amato, Egli è determinato a ricompensare, mentre ad altre persone, durante lo scorrere del tempo (fino ai giorni nostri) che Lo hanno odiato, o sono state indifferenti nei suoi confronti, Lui pare voglia rivolgersi ad essi per sgridarli un po’ e, strattonandoli, farli rientrare in se stessi…

Ecco che la Dottrina Cristiana allora – in quella scienza chiamata “Escatologia” – e qui mi riferisco alla vera Dottrina di sempre, ha tenuto gelosamente traccia di tutto ciò che Lui, il Maestro, quando era tra i suoi, disse in proposito (demandando poi a Sua Madre il compito di ricordarlo a tutti, di generazione in generazione) e cioè che Egli, una volta risorto, sarebbe tornato sulla terra per vedere in che stato fosse stata accolta la Fede nei suoi riguardi (v. Lc 18,8), ed in special modo presso i suoi “servi e ministri”: che cosa ne abbiano fatto dei talenti loro affidati…

Ed è sempre a questo proposito quindi – avendo lasciato ogni potere a Sua Madre: quello di occuparsi dei suoi figli e di gestire il “tutto” – che vi saranno come dei “passaggi”, prima che il Re ritorni in tutta la sua magnificenza e splendore, e tali sono appunto gli “avvertimenti”, il grande Segno, il Miracolo per antonomasia, la grave tribolazione ed infine il trionfo del Cuore Immacolato di Sua Madre…

È parlando così che i cristiani possono ancora – ma oggi più che mai! – essere nel mondo luce, che rischiara la via e sale, che da senso alla vita, avendo cura però di tenersi ben lontani da un vangelo annacquato ed insipido, capace di parlare solamente di ambientalismo, ecologia, ecumenismo, periferie… (cose tutte che d’altronde, in tempi drammatici e calamitosi come quelli attuali, vengono presto dimenticati, finendo, per loro stessa natura, quale inutile zavorra in fondo al mare della storia)…

È questo dunque ciò che la gente vuole veramente ascoltare (ed anzi, oggi più che in altri tempi): «Parlateci di Dio, e del suo immenso amore… del ritorno del Re e della Regina, degli Angeli santi, della felicità eterna… ve ne preghiamo!»

§§§

