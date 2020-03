L’EUCARESTIA, IL D.P.I. PIÙ IMPORTANTE, TORNI ALMENO A PASQUA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo ricevuto una lettera che ci ha commossi. Il tema è quello di cui stiamo parlando da giorni e giorni, e di cui continueremo a parlare perché le decisioni del governo supinamente accettate dalla Conferenza Episcopale, che come vi ricorderete scherzosamente definiamo UAAR (Ufficio Affari Anche Religiosi) dei partiti di sinistra (ogni collegamento con l’Unione Atei Agnostici Razionalisti è puramente casuale); bene queste decisioni non ci convincono, e pensiamo che si sarebbero potuto trovare soluzioni diverse. Dopo questa lettera pubblichiamo anche il commento di un sacerdote, che ci ha scritto sul blog, parole che vengono dal cuore, e che ci sembra opportuno mettere in evidenza. Buona lettura.

A tutti i sacerdoti

Mi chiamo Angela Musto, un tecnico di laboratorio attivo più che in mai in ospedale dato il momento così delicato ma la mia coscienza e la deontologia professionale non mi permette di stare a casa per paura di contrarre il virus, devo scendere in campo per il bene altrui.

Avevo qualche perplessità a scrivere questa lettera in quanto gli oltre quindicimila morti nel mondo per il coronavirus mi hanno raggelato il cuore ma domenica 22 marzo, nella S. Messa in onda su RaiUno dalla Cappella “ Gesù Buon Pastore” si è ripetuto più volte nell’omelia che “ Siamo luce impastata di fango” e che bisogna “ guardare alle nostre radici”.

Ho compreso che la difficilissima decisione di sospendere tutte le Messe con partecipazione di popolo nell’intero Paese è stata assunta per un senso di appartenenza alla famiglia umana e ho anche compreso l’incoraggiamento fattomi da diversi sacerdoti, da me supplicati per ricevere l’Eucarestia, mettendo in rilievo le molteplici presenze di Cristo, oltre che nell’Eucaristia: negli altri sacramenti, nella Parola, nei suoi ministri, nei fratelli con cui Egli si è identificato e persino nel dolore di non poter partecipare all’Eucaristia. Anzi che questo “digiuno eucaristico” poteva farci riflettere meglio sulla preziosità di questo dono.

Indubbiamente sono tutte presenze di Gesù ma non sono Gesù.

Comprendo che fa tanto effetto che da ogni parte ed in ogni momento e con ogni mezzo ci ripetono che “se stiamo a casa salviamo vite umane” e che un’eventuale imprudenza nell’osservare le misure sanitarie potrebbe danneggiare le persone. Ma mi chiedo se si pensa di più alla salute del corpo che a quella dell’anima in quanto credo che tra i beni della persona, il bene massimo è quello spirituale, legato al destino eterno dell’uomo. È importante tenere le distanze di sicurezza ma, non è ancora più importante dare ai fedeli il Pane del Cielo soprattutto in circostanze estreme come quelle che viviamo adesso?

Qualcuno mi ha anche detto che chiedendo il ripristino della Santa Messa era come tentare Dio obbligandoLo ad intervenire ma a me hanno insegnato che la Santa Messa, in tutte le occasioni, e ancor di più in questa situazione di pandemia, è il Cielo in Terra. Senza la presenza del Cielo fatto presente nei Sacramenti, l’uomo si perde d’animo in quanto non siamo fatti solo di carne, ma soprattutto di anima. Sono due essenze ben divise tra loro, e dipende dalla nostra volontà tenerle unite, se decidiamo di nutrirle tutte e due, però ognuno in modo diverso e, cioè il corpo che viene dalla terra di tutto ciò che produce la terra, ma l’anima che viene da Dio di tutto ciò che viene da Dio: “l’Eucarestia”, cibo che discende dal cielo, che porta in sè ogni dolcezza, la vera medicina di tutte le malattie.

Il valore dell’Eucaristia è un valore illimitato, in quanto permette all’uomo di rigenerare il corpo ecco perché è indispensabile comunicarsi spesso non solo per noi ma anche per quelli che non ci sono più. Infatti mi hanno insegnato che ogni qualvolta si prende l’Eucaristia di ricordarsi dei defunti: quale consolazione potrebbe essere per quelli che hanno perso i loro cari in questa pandemia!

Oggi pochi o nessuno crede al miracolo dell’Eucaristia, l’energia rigenerante della resurrezione, la possibilità che Dio dà all’umanità di unirsi a Lui, il dono più bello che Dio poteva lasciare all’uomo.

Reverendissima Eccellenza, non rendiamo vani i sacrifici di tanti martiri che hanno effuso il loro sangue per l’ Eucarestia e con loro ripeto: “Sine dominico non possumus”, senza riunirci la domenica per celebrare l’Eucarestia non possiamo vivere. Ci mancherebbero le forze per affrontare le difficoltà quotidiane ed eccezionali e non soccombere.

Infine dunque, Reverendissima Eccellenza, come lo Stato sta provvedendo a fornire gli ospedali di Dispositivi di Protezione Individuale, a me, che lavoro in uno di quelli, non lasciatemi senza il D.P.I. più importante: l’EUCARESTIA, il nostro “pane quotidiano”, per cui mi auguro che per la Santa Pasqua si possa far risorgere Gesù nelle chiese.

Nella certezza che accoglierete queste parole come una confessione dolorosa di un cuore ad un ad un altro cuore, Vi saluto umilmente

Angela Musto

Gentile dott. Tosatti, mi avete già ospitato più di una volta qui su questa rubrica. Vi mando ancora una volta un mio contributo, sperando nella vostra pazienza.

Visti i tanti commenti che si sono già stati, vorrei cercare di fare una riflessione spassionata, sulla necessità o meno di proibire le messe ed ogni altra celebrazione, a seguito dei problemi creati dal coronavirus.

La CEI e di conseguenza altre diocesi, come ad esempio la mia (sono in Svizzera), hanno stabilito, in osservanza alle regole emanate dai rispettivi governi, di proibire, appunto, ogni cosa.

Non ho potuto fare altro che adeguarmi a questa decisione, che ritengo comunque, assolutamente ingiusta e priva di sensibilità verso la nostra gente.

So bene, perché ho parlato con varie persone, che in molti sono convinti che sia giusto così: non si può correre il rischio di aggravare una situazione già di per sé molto critica.

Ma è proprio su questo che vorrei riflettere: siamo proprio certi che negare a tutti il conforto di una presenza religiosa sia la cosa più giusta e logica in questi momenti?

Certo per chi ragiona esclusivamente in termine di contagi e morti, sarà sicuramente giusto.

Proviamo però a pensare a quelle persone che sono state lasciate da sole a morire; quelle che non hanno avuto la gioia di vedere accanto a loro neanche un familiare in questi momenti di pericolo: pensiamo a quanti avrebbero voluto il conforto dell’Eucaristia o del Sacramento del Perdono, proprio per vivere questi momenti di paura con una serenità maggiore!

Certo, in tanti mi hanno detto: ci si può accontentare della comunione spirituale, ci si confesserà appena tutto sarà passato… Non è la stessa cosa!

Capisco bene che chi non crede, possa leggere con un sorriso (magari di disprezzo) queste mie parole, ma posso assicurare che, come prete, sono convinto che abbiamo offerto un ben misero esempio di (mancanza di ) fede. E proprio da parte di chi questa fede ce l’ha sulla bocca ogni giorno. Mi vengono in mente, con tremore, le parole di Gesù nel Vangelo di Marco, al cap. 7: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me!

È proprio nei momenti di crisi che dovremmo aiutare la gente a riflettere e chiedere una unione più stretta e una presenza di fatto e non solo di intenti.

Capisco molto bene le misure di igiene da adottare, compreso il divieto di riunirsi in troppi e di tenere una distanza di sicurezza, ma rispettando tutte queste misure, perché non consentire alla gente di manifestare la propria fede visibilmente?

A questa stregua, potremmo sempre, non solo in questi giorni, dire che ci si può unire spiritualmente e che non è necessaria la presenza fisica. Sarebbe come dire ad una famiglia: ognuno nella sua camera, davanti alla propria televisione: non ci vediamo mai, abitiamo solo sotto lo stesso tetto, ma ci vogliamo tanto bene!

Mi domando cosa sarebbe stato della fede se, durante la peste che nei secoli ha toccato tante volte i nostri paesi, ci si fosse chiusi ognuno in casa propria, a leccarsi le ferite impauriti!?

Proprio per questo vorrei onorare qui il comportamento di tanti che, sfidando la pericolosità del momento, si sono prodigati per il bene di altri, senza guardare esclusivamente a tenersi in disparte e proteggersi: qualcuno, e non sono pochi, si è dimostrato davvero eroico.

Purtroppo deve dire che molti di noi preti, senza voler generalizzare perché anche qui ci sono stati casi di chi si è prodigato, abbiamo fatto una figura ben meschina di fronte a questa situazione: certo abbiamo l’alibi che l’ordine è partito dall’alto, ma attenzione perché questa scusa l’hanno tentata anche in altri momenti storici, ma non ha retto al giudizio della storia.

A volte per scherzo, i miei amici dicono che “i preti lavorano un giorno alla settimana”: oggi mi sento con l’amaro in bocca, perché abbiamo dimostrato che neanche quel giorno alla settimana, siamo stati capaci di farlo: noi diciamo per senso civico, ma io penso “per paura”. E la paura non è una virtù.

Speriamo che Dio abbia pietà di noi.

