DISPACCI DALLA CINA. UNA VISIONE GEOPOLITICA DELLA CRISI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il M° Aurelio Porfiri nei suoi Dispacci di oggi analizza le prospettive a medio e lungo termine della crisi attuale, provocata dal coronavirus; i suoi effetti sulla Cina, e sui rapporti, e sull’immagine della Cina a livello mondiale. Una situazione di grande complessità, che è ben lontana dall’essersi risolta, e dagli esiti imprevedibili sia a livello politico che economico. Buona lettura.

§§§

DISPACCI

Non è semplice riflettere con lucidità sugli avvenimenti che stiamo vivendo nel mezzo di una crisi umanitaria che tocca anche il nostro beneamato paese. Eppure questo è necessario, per cercare di capire come stanno le cose e come si evolvono al di fuori di facili emozionalismi.

Il dilagare del virus anche negli Stati Uniti sta acuendo la crisi fra America e Cina. Da esperto venditore come è Donald J. Trump, sta cercando di usare lo sdegno mondiale per le difficoltà in cui ci troviamo per via di questo virus in funzione anti cinese. La risposta della Cina è stata interessante, in quanto non ha negato che ci siano responsabilità ma le ha addossate agli americani, anche se loro stessi avevano ammesso che un virus si era diffuso da un mercato sito in Wuhan, che non è in America ma proprio in Cina.

Ora, lasciando da parte le teorie complottistiche sul laboratorio di Wuhan in cui si sarebbe fabbricato il virus, c’è ormai un consenso ampio supportato da dati scientifici sul fatto che il virus sia passato da animale (pangolino e/o pipistrello) all’uomo, per poi diffondersi dovunque.

Molti chiamano la Cina a rispondere di questa responsabilità e la Cina, come c’è da aspettarsi, cerca di imporre una sua narrativa per guidare gli eventi in un modo che non danneggi troppo il suo potere e il suo prestigio.

Ora che siamo in piena crisi ci preoccupiamo di uscirne fuori, ma verrà un tempo in cui si faranno i conti con i fatti. Vorrei usare un esempio: se nel mio condominio si origina un danno strutturale per un evento casuale che origina dal mio appartamento, credo che ci siano due tipi di giudizio possibile in merito: sono stato indirettamente responsabile per omesso controllo o l’evento era totalmente al di fuori delle mie capacità di impedirlo?

A seconda della risposta ci sono due ordini diversi di responsabilità.

Io immagino che al governo cinese non sfuggirà che ci sono due ordini di danni a cui dover far fronte nel non lontano futuro, uno generato dall’altro.

C’è un danno economico enorme per la Cina e per tutto il mondo che a sua volta genera un danno psicologico.

E il danno psicologico è quello che poi rimane per più lungo tempo.

Io racconto sempre una storia di cui sono stato diretto testimone. Un giorno di alcuni anni fa ho portato un mio amico, giovane sacerdote tedesco, in visita nella Basilica di Santa Maria in Trastevere. Nel negozio che vende i ricordini c’era un’anziana signora romana, di nome Maria. Quando ho presentato il sacerdote tedesco, la signora gli ha detto qualcosa come: “Ma perché ci avete fatto quelle cose nella seconda guerra mondiale?”, e lui aveva replicato, gentilmente, che era nato trent’anni dopo la fine della stessa e certamente non poteva essere tacciato di essere nazista.

Ecco, questo potrebbe essere un effetto psicologico molto importante nel nostro prossimo futuro, considerando come questo virus ci stia facendo pagare un prezzo altissimo in vite umane, libertà personali, possibilità economiche.

Parliamoci chiaramente: la stragrande maggioranza dei cinesi soffre come noi e con noi per questa tragedia, ve lo posso dire con piena cognizione di causa. Ma si rischia che ci possa essere un aumento esponenziale della diffidenza nei confronti di tutto un mondo, per via di inconsci meccanismi di preservazione.

Mi incuriosisce anche il ruolo della Russia, che si è molto avvicinata alla Cina proprio in funzione antiamericana. Come stanno veramente le cose da loro? Come bilanceranno la loro collaborazione con la Cina con la loro vocazione euroasiatica, in un momento in cui l’Europa è in enorme difficoltà? A me incuriosisce che l’Italia voglia mettersi sotto le ali della Cina, con i corollari di aiuti provenienti da Cina e Russia (che ci hanno mandato medici e virologi).

Che cosa ne è della nostra vicinanza con gli USA? Ci sarà un prezzo geopolitico da pagare, un prezzo che al momento non possiamo prevedere.

Rimangono sul tappeto cinese le questioni inerenti a Taiwan e a Hong Kong, più tutti gli altri movimenti di pressione esterna ed interna che al momento sembrano accantonati.

E su quelli interni io starei molto in guardia, visto che una crisi di questa magnitudine non può non acuire le frizioni fra le forze al potere e la fazione avversa che viene rappresentata nella persona dell’anziano ex leader (ancora potentissimo) Jiang Zemin.

Insomma, per capire dove stiamo andando, mai come in questo caso, ci vuole lo sguardo lungo.

§§§

