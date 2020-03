RVC. QUELLO CHE MANCAVA AL PADRENOSTRO DEL PAPA, OGGI.

Marco Tosatti

Romana Vulneratus Curia (RVC per amici e nemici, e troll, che – sarà il Covid 19 – ci sembrano meno presenti e infestanti, ha partecipato alla recita del Padre Nostro di mezzogiorno indetta dal Pontefice per le vittime del Covid 19, e per quanti stanno combattendo per debellarlo. Ci ha scritto, RVC, e con un intuito formidabile ha anche capito che il vostro povero blogger in questi ultimi tempi di omelie e predicozzi di vario genere ne ha un po’ fin sopra i capelli (ci si è messo pure il Presidente del Consiglio, a istruirci sui nostri stili di vita…pensi al suo, e vada a rendere conto al Parlamento, come si fa in democrazia. Chiusa parentesi). Ma giusto perché è Romana Vulneratus Curia gliela facciamo passare, questa quasi omelia…sperando che arrivi al vero destinatario, all’attico di Santa Marta. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, non sbuffi la prego, dicendo ecco un‘altro predicozzo. Ho appena ascoltato al TG1 la preghiera del Papa per l’epidemia di coronavirus (un semplice Padre Nostro) letta alle ore 12, comunitariamente ed ecumenicamente con le altre religioni cristiane e, se ho ben inteso, auspicando la preghiera di ogni altra forma religiosa (anche pagana?).

Le propongo una riflessione, brevissima, che vorrei indirizzare al Papa, pregando perché qualcuno gliela faccia leggere.

Queste riflessioni potrebbero aiutarlo, in questo momento, a cogliere una grande opportunità di fare catechesi universale, efficace, degna della massima Autorità Morale al mondo.

E così aiutare tutta l’umanità che sta soffrendo di un grande male: la mancanza di Cristo. Vorrei proporgli due temi di catechesi: – Che succede senza Cristo. – L’importanza del peccato originale.

Che succede senza Cristo?

– Senza Cristo, o lontano da Cristo, la tendenza al peccato, che crea disordine morale e comportamentale, cresce, si diffonde, disorienta progressivamente la creatura umana.

– Senza Cristo, o lontano da Cristo, viene a mancare la luce della Rivelazione, e senza questa luce la creatura arriva a concepire il mondo fine a se stesso, senza alcun riferimento al Creatore, snaturando il senso della Creazione e della Redenzione, ed il conseguente senso della vita delle creature e delle stesse loro azioni.

– Senza Cristo, senza più riferimenti a Dio, si stravolgono le Verità essenziali, ma si stravolge quello che i santi hanno considerato il nutrimento essenziale dell’uomo. Sappiamo che i nutrimenti della creatura umana sono tre: quello corporale (materiale, per nutrirsi e vivere nel mondo secondo il proprio stato), quello intellettuale (razionale, per nutrire la ragione), quello spirituale ( per nutrire l’anima ). Senza Cristo l’uomo si nutre male intellettualmente, zero (digiuno assoluto…) spiritualmente e invece con ingordigia materialmente. Perdendo così l’unità di vita. E senza unità di vita il cattolico, figlio di Dio, non illumina più nessuno ed il mondo resta nelle tenebre.

– L’Importanza di riconoscere il peccato originale, per capire che fare.

Dopo il peccato originale, la cui verità è messa in discussione dalla nuova teologia rahneriana, post Concilio Vaticano II, si infrange l’armonia del Creato e quella della creatura. La sua intelligenza si offusca, si confonde e è pronta a cadere in errore. La volontà si inedebolisce. La libertà si ammala. Non si corrompe è vero, ma l’uomo trova ostacoli a percepire il bene e il male e perseguire il vero bene. Così dopo il peccato originale, i beni materiali e le capacità intellettuali dell’uomo ( che sono doni di Dio) possono pervertirsi, diventando mali per lui stesso. Separandolo da Dio.

Che fare quindi, oggi durante e dopo questa prova che stiamo sopportando con maggior o minor capacità di valorizzarla? Al di la dell’invito generico (anche del Papa ) di trarne beneficio, come si può realmente riuscirci?

Anzitutto riscoprendo il senso del peccato, vera origine della miseria morale e conseguentemente di quella materiale. Poi riscoprendo il famoso Timor di Dio, che non è “terror di Dio”, ma è rispetto dovuto a Dio ed alle sue leggi. Il “che fare” è conseguentemente semplice: l’uomo deve tornare ad essere immagine di Dio Padre. In tal modo santificherà se stesso e tutte le realtà terrene. Questa è la ricetta che ci si aspetta dall’Autorità Morale.

Le parole che abbiamo sentito oggi alle ore 12, pur riconoscendo che sono buone e opportune (essendo stati abituati negli ultimi anni a ben di peggio), non le abbiamo trovate sufficienti; mancando la riflessione di base e l’esortazione.

Oltre al Padre Nostro, abbiamo bisogno di parole dell’Autorità Morale, che riscaldino il cuore, animino l’intelligenza, illuminino. Necessitiamo parole che ci muovano a crollare in ginocchio, e piangendo, a chiedere, implorare, allo Spirito Santo di venire in mezzo a noi e farci intuire “che fare”, come accadde alla Pentecoste.

Un grande santo contemporaneo, San Josè Maria Escrivà, in “E’ Gesù che passa”, scrive che “la nostra fede ci insegna che tutta la creazione, il movimento della terra e degli astri, le azioni rette della creatura e ciò che esiste di positivo nel corso della storia, tutto insomma, viene da Dio e a Dio è ordinato”.

Più chiaro di così! <Adora solo il Signore Dio tuo…>.

Se ciò non avviene, il processo di globalizzazione, di per sé neutrale, si può corrompere. Ciò è quello che è avvenuto quando negli ultimi trenta anni lo abbiamo forzato per fini indicibili, disconoscendo ogni legge naturale e razionale.

Uno dei disordini conseguente è stata questa pandemia. Non punizione, ma conseguenza dei disordini.

RVC

§§§

.

