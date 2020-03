ICS AL PAPA: IL PARALITICO A BETSAIDA NON ERA PIGRO IPOCONDRIACO…

Marco Tosatti

Cari amici e soprattutto nemici di Stilum Curiae, ieri sera stavamo finalmente pensando di aver chiuso una lunga giornata di lavoro per e con voi (se pensate che scrivere impaginare inviare articoli e moderare decine e decine di commenti non sia un lavoro, venite a provare…) mi ha scritto monsignor ICS. Non ci siamo sentiti per telefono, mi ha scritto piuttosto indignato. Sapete perché? Perché dopo una giornata tutta curve anche per lui aveva finalmente letto l’omelia che il Pontefice regnante aveva tenuto a Santa Marta la mattina. Ve ne offriamo una parte, il resto potete trovarlo sul bollettino della Santa Sede di ieri. Ha detto il Pontefice:

“Si trovava lì un uomo che da trentotto anni era malato. Trentotto anni lì, aspettando la guarigione! Fa pensare, questo, no? È un po’ troppo… Perché uno che vuole essere guarito si arrangia per avere qualcuno che lo aiuti, si muove, è un po’ svelto, anche un po’ furbo… Ma questo, trentotto anni lì, al punto che non si sa se è ammalato o morto… «Gesù, vedendolo giacere», e sapendo la realtà, che era da molto tempo lì, «gli disse: “Vuoi guarire?”» (v. 6). E la risposta è interessante: non dice di sì, si lamenta. Della malattia? No. «Rispose il malato: “Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l’acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi – sto per prendere la decisione di andare – un altro scende prima di me”» (v. 7). Un uomo che sempre arriva in ritardo. Gesù gli dice: «Alzati, prendi la tua barella e cammina» (v. 8). «All’istante quell’uomo guarì» (v. 9).

Ci fa pensare l’atteggiamento di quest’uomo. Era malato? Sì, forse, qualche paralisi aveva, ma sembra che poteva camminare un po’. Ma era malato nel cuore, era malato nell’anima, era malato di pessimismo, era malato di tristezza, era malato di accidia. Questa è la malattia di quest’uomo: “Sì, voglio vivere, ma…”, stava lì. E la sua risposta non è: “Sì, voglio essere guarito!” No, è lamentarsi: “Sono gli altri che arrivano prima, sempre gli altri”. La risposta all’offerta di Gesù per guarire è una lamentela contro gli altri. E così, trentotto anni a lamentarsi degli altri. E non facendo nulla per guarire”.

Ecco. E monsignor ICS ha tenuto a precisare, non senza una certa veemenza…:

L’omelia del Papa alla messa di oggi, il paralitico, e la piscina. Ho letto quello che commenta Bergoglio. No non è che “non sia normale”, come mi ha detto dopo averla sentita un amico indignato. No, è ignorante e pure un po’ blasfemo.

In tutti i commenti del Vangelo, che io conosco, questo episodio della piscina di Betsaida (Giovanni 5, 1-16) è il simbolo della PERSEVERANZA di questo poveretto che resta lì, sul bordo dell’acqua per trentotto anni nella speranza di guarire, senza mai allontanarsene.

È simbolo anche della pazienza che dobbiamo avere con noi stessi nella lotta interiore contro i difetti dominanti.

Un autore, riferendosi a questo passo del Vangelo, spiegava che il Signore ci può chiedere anche trentotto anni per crescere in una virtù, avendo Egli pazienza con i nostri difetti.

Se il paralitico fosse stato un pigro indolente lamentoso (e un po’ ipocondriaco, sembra di capire…), il Signore non lo avrebbe aiutato.

L’uomo protagonista del Vangelo di oggi PERSEVERA trentotto anni, non PECCA DI ACCIDIA per trentotto anni.

Non solo, sarebbe rimasto li fino alla fine dei suoi giorni, se non avesse avuto il premio di di incontrare Gesù, proprio per la sua costanza.

Sempre questo episodio spiega l’importanza dell’evangelizzazione (proselitismo per papa Bergoglio).

Infatti questo passo evangelico è sempre stato utilizzato per spiegare che nessuno dovrebbe confessare “Signore non ho nessuno”, poiché il passo evangelico si riferisce – e deve essere interpretato come riferimento – agli infermi nello spirito.

L’espressione del paralitico “HOMINEM NON HABEO” (“non ho l’uomo “) è diventata, o forse è sempre stata nei secoli, in ogni commento evangelico, il significato della INDIFFERENZA SPIRITUALE verso il prossimo bisognoso nell’anima.

Significa che tutti sono stati indifferenti davanti i bisogni della sua anima, tranne il Salvatore, e l’esortazione è infatti l’evangelizzazione.

Certo non cure ortopediche o psicoanalitiche (come Bergoglio avrebbe preferito ) per agire da solo, solo con la propria volontà.

