MONS ICS COMMENTA L’ENNESIMA INTERVISTA DEL PONTEFICE…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mentre noi siamo immersi nel coronavirus e nelle sue conseguenze sino al collo, monsignor ICS ha portato alla nostra attenzione un’intervista del Pontefice regnante al canale televisivo spagnolo La Sesta (casualmente super laico e antireligioso). E ne ha tratto spunto per una riflessione – mesta – che naturalmente condividiamo con voi…Buona lettura.

Caro Tosatti, le allego una intervista al nostro grande pastore di anime che non perde occasione per ricordarci che siamo creature di Dio… e fare così il suo mestiere, quello per cui è stato nominato ed è pagato.

Ecco a voi Stilumcuriali l’intervista a Papa Bergoglio, super falling star, (di cui commento solo la parte scritta, non riuscendo ad ascoltare quella parlata, piena solo di pubblicità di prosciutto e pannolini) realizzata da un canale televisivo spagnolo (La Sexta) nel link qui sotto riportato.

La prima domanda (concordata prima) è se prima della situazione drammatica di oggi (il coronavirus),il papa ha avuto crisi di fede.

Mi son chiesto (ingenuamente) se si fosse fatto fare queste domande solamente per poter parlare della “notte oscura” o “buio dell’anima” da cui si esce trasformati?

E che tutti i santi hanno provato? Dalla notte oscura dell’anima di San Francesco d’Assisi (prima delle stigmate) a quella di Santa Teresa d’Avila. O quella di Madre Teresa di Calcutta e quella di Santa Teresina del Bambin Gesù (proprio prima della santa Pasqua). Che risponde invece il Papa?: – Che sebbene in questo momento no, in precedenza, si. (“Ho avuto le mie crisi di fede e le ho risolte per Grazia di Dio”).

Poi aggiunge qualcosa complesso da capire : (He tenido mis crisis de fe y las he resuelto por la gracia de Dios. Pero nadie se salva del camino común de la gente, que es el mejor camino, el más seguro, el concreto.Y eso nos hace bien a todos, desvela el pontífice)(Ma nessuno è risparmiato dal cammino comune della gente, che è il cammino migliore e più sicuro, quello concreto..E questo fa bene a tutti, rivela il pontefice. N.d.R.).

Ritengo abbia inteso dire che nessuno si salva senza questo cammino di grazia. (Almeno spero!).

Caspita, mi son detto, ha perso anche questa occasione per illuminare le menti e scaldare il cuore degli ascoltatori, cattolici o no…

Da vero pastore di anime. Mah!

Poi l’abile giornalista salta ai temi in cui il papa è molto più preparato, molto più sensibile e molto più ansioso di insegnare.

Quelli socioecomici, di cui è un esperto riconosciuto persino in Amazzonia. L’intervistatore, come d’accordo, gli dice che molti imprenditori stanno licenziando per il coronavirus.

Il papa risponde che -“il salvarsi chi può” non è una soluzione e le imprese che licenziano per salvarsi non risolvono nulla. Bisogna esser solidali, eccetera. – Sono rimasto scioccato, il suo disprezzo verso gli imprenditori “biechi capitalisti”, che non meritano aiuto e solidarietà, arriva persino a questo.

Non riesce fare a meno di riferirsi sempre alla teologia della liberazione…Pensavo che avrebbe suggerito di fare come la CEI di Bassetti in Italia che ha chiesto gli aiuti di stato per le imprese vaticane..

Ma queste sono le sue interviste? Non ha meglio da fare e da dire?

Mons ICS

