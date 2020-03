UNA DONNA SCRIVE A STILUM: DOV’È LA CHIESA? DOVE I PASTORI?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ho ricevuto la lettera di una fedele, credo di Roma, e voglio condividerla con voi. Perché la sua voce è quella di tante persone che in questo momento difficile per il Paese hanno scoperto, con angoscia, di essere abbandonati. Nelle mani di un governo inadeguato e incapace, e che usa l’autoritarismo per nascondere la sua mancanza di autorevolezza, e che purtroppo i Pastori seguono pedissequamente, senza tutelare né le ragioni della Fede né quelle del gregge loro affidato. Nella lettera, scritta da una persona colta e professionalmente ben dotata, si elencano alcune delle ipotesi di soluzione ben fattibili che da parte della CEI si sarebbero potute percorrere, invece di adeguarsi supinamente ai diktat dell’esecutivo, e di che esecutivo…Buona lettura.

“Egregio Dr. Tosatti,non è l’epidemia che mi annichilisce, ma è la supina accondiscendenza da parte degli Ecclesiastici nell’assecondare i dettami dell’autorità civile in maniera ulteriormente restrittiva rispetto al dovuto, applicando le regole in modo più realista del re.

La Santa Messa è stata quindi frettolosamente equiparata al concetto di assembramento, così svilendola del suo altissimo e assoluto significato e rivestendola invece di pericolosità e fatto da evitare.

L’identificazione ideologica da parte degli Ecclesiastici fra atto pericoloso e Santa Messa, sebbene teoricamente indirizzata al “bene comune”, ha fatto immediatamente breccia nelle menti dei fedeli, bisognosi di pastori per orientarsi in questo momento di prova, creando così un’epidemia peggiore di quella che stiamo vivendo, un’epidemia che uccide lo spirito degli uomini prima che i loro corpi.

La Santa Messa non è più pericolosa o meno necessaria dell’accesso alle Farmacie o ai negozi di alimentari, tanto meno è più pericolosa o meno necessaria dell’accesso alle Poste o ai Tabaccai.

L’averla quindi frettolosamente abolita per i fedeli, quasi ad affermare incondizionatamente una cooperazione assoluta nell’evitare ogni contagio tramite la sua celebrazione, costituisce un danno inenarrabile alla fede e alla religione perpetrato proprio dalla tiepidezza dei Pastori, più preoccupati per la salute del corpo che dello spirito. La mancanza di fede dei Pastori nel mantenere fermo quello che è il caposaldo della Chiesa è, questo sì, destabilizzante per lo spirito di tutti, credenti e non, in questo momento così grave per l’umanità tutta.

Cosa avrebbe impedito, all’esito di una maggiore fede e riflessione da parte degli Ecclesiastici, di applicare tecnicamente allo svolgimento delle Sante Messe lo stesso contingentamento applicato per usufruire dei beni materiali quali medicine, alimenti, poste e tabacchi?

Sarebbe bastato che i Parroci avessero raccolto in anticipo la richiesta dei parrocchiani a partecipare alle Celebrazioni Eucaristiche, potendoli poi smistare nelle varie funzioni, eventualmente anche nei giorni successivi in caso di numerose richieste.

In questo momento così straordinario invece, gli unici che non si sono sprecati nel dispiegare energie e forze per accompagnare i fedeli, sono stati proprio gli Ecclesiastici. Cosa ha impedito loro di attivarsi oltre ogni misura così come stanno facendo i sanitari, le forze di polizia, i civili? Non sono più di loro chiamati a “inventarsi” modi per assistere i malati, i moribondi, i soli, i fedeli tutti? perchè il sopperire alla cura delle anime ha comportato la mera frettolosa abrogazione del Sacrificio Eucaristico?

Dov’è la Chiesa? Dove sono i Pastori?

Perchè nelle Diocesi non si prendono provvedimenti altrettanto straordinari come negli ospedali per accompagnare i fedeli? Perchè non si moltiplicano le Celebrazioni Eucaristiche?

Magari all’aperto, nelle piazze, rendendole fruibili dai balconi e finestre?

Perchè non si estende agli altri giorni della settimana la possibilità di adempiere al precetto festivo, anzicchè dispensare tout court?

Non sono convinta che si sia tenuti all’obbedienza, perlomeno i Vescovi non sono tenuti ad un ossequio così reverenziale verso indicazioni che sono esclusivamente di carattere civile o verso indicazioni che, se religiose, non intaccano la loro responsabilità primaria di Pastori. Nè i fedeli sono tenuti in coscienza a prestare ossequio, almeno interiore, a questa resa incondizionata alle leggi degli uomini anzicchè a quelle di Dio. Sarebbe bello che fossero tante le voci che si levino con zelo, con orgoglio di una ritrovata identità cristiana, in difesa di Cristo unico Salvatore del mondo.

