MA ERA QUESTO CHE GESÙ VOLEVA DAI VESCOVI ITALIANI?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci sembra interessante rilanciare quello che scrive un’amica di Stilum Curiae, Anna Maria De Matteis, sul suo blog, in relazione alla strana situazione che stiamo vivendo, di chiese chiuse e chiese aperte, di messe interdette ai fedeli e di persone multate perché si stavano recando in chiesa…una situazione veramente a pelle di leopardo. Perché ci sono anche chiese – una in centro, dove sono stato ieri – che è aperta per la preghiera personale; e dove a richiesta si può ottenere l’eucarestia…Ma leggiamo che cosa scrive Spunti di Riflessione. E nei prossimi giorni ospiteremo certamente altre voci su questo tema.

§§§

CORONAVIRUS – Era proprio questa la risposta che Gesù si aspettava dai Vescovi italiani?

Terza domenica di Quaresima, cuore del cammino spirituale dei credenti verso la Santa Pasqua, eppure nessun cattolico italiano, oggi, potrà ricevere Gesù Eucaristia!!! Ne potrà partecipare al Sacrificio Eucaristico!!! E questo avverrà per tutte le altre domeniche di Quaresima, tempo liturgico privilegiato per un serio cammino di conversione spirituale verso la piena comunione con Gesù Risorto. Tutto questo perché i vescovi italiani, in questo difficile periodo in cui la nostra amata nazione sta vivendo l’assalto della epidemia del coronavirus, hanno pensato bene di “salvaguardare” i propri fedeli, togliendo loro Gesù Eucarestia!!! Vero “sostegno” sacramentale, cibo per l’anima, sacramento di salvezza, Signore della Vita !!! Si, avete capito bene: è questa la risposta geniale che la Cei ha pensato di dare ai propri fedeli come “soluzione” migliore per combattere quella che ormai è stata definita “pandemia”.

Nei supermercati si entra uno per volta facendo la fila, agli uffici postali idem, al lavoro anche…ma in chiesa no!!! Per carità, in chiesa no! Celebrazione della Santa Messa ?!? No, no, assolutamente no: ci sono cose “molto più importanti”.

Dimenticando, colpevolmente, che proprio Gesù, l’autore della Vita, chiede che si ricorra a Lui, perché intervenga!!! Quando un giorno i discepoli, trovandosi sulla barca sbattuta dalla tempesta in pieno mare, spaventati ed atterriti, chiesero a Gesù: “Non ti importa che moriamo?” Egli, immediatamente si alzò e, con grande signoria, comandò ai venti di cessare la loro potenza, alle onde del mare di calmarsi, placò la tempesta…e venne una grande bonaccia. Gesù li rimproverò per la loro poca fede, poiché si erano profondamente spaventati. Eppure lo avevano implorato di intervenire. Cosa direbbe oggi ai nostri vescovi italiani e ai “vertici” della Sua Chiesa, che non hanno minimamente pensato di “interpellarlo”!?

Ma no, dicono i vescovi, queste sono storielle per bambini, non è andata proprio così e giù con l’esegesi più acrobatica per dire e dimostrare, che non era un vero miracolo ma…..

Mi chiedo : era proprio questa la risposta che Gesù si aspettava dai Vescovi italiani?!?! Il Signore Gesù è compiaciuto di questa assurda “soluzione”?

Non “toglierà loro la Vigna e la darà ad altri vignaioli che consegneranno onestamente al padrone i frutti del raccolto”? Oggi i nostri vescovi non potrebbero riflettere seriamente e pensare non solo alla salute fisica dell’uomo ma anche alla “salute dello spirito”? Alla salvezza delle anime? (Concetto ormai lontano anni luce dagli insegnamenti dei nostri pastori).

Quale sarà la conseguenza spirituale sul popolo cristiano? Sulla gente semplice, sui piccoli, sui dubbiosi? Sarà devastante !!! Si penserà: innanzitutto che, nelle difficoltà, Dio non c’è; inoltre che Dio, per chi crede, è una realtà privata, per cui la preghiera comunitaria, con al vertice la Santa Messa, non è essenziale; Ci si abituerà a partecipare alla Santa Messa con i social, in maniera virtuale, senza la comunione eucaristica, si penserà che ricever Gesù o non riceverlo è la stessa cosa; ancora, si penserà che nelle situazioni drammatiche dobbiamo prostrarci all’igiene, alla profilassi, all’intelligenza, alla medicina, alla scienza, alla economia, ecc… Quando l’uomo si salverà, “da solo”, allora poi si potrà ritornare a Dio!!! Questi ed anche peggiori pensieri, saranno irreversibilmente innestati nel cuore del popolo italiano.

Nelle avversità invochi chi hai nel cuore !!! Ti rivolgi a chi sai che può salvarti. Un bimbo che cade nell’acqua invoca “subito” l’aiuto del padre, perché lo ama e sa che lo salverà. Il primo che chiami nelle difficoltà è colui che ami di più al mondo e che sai che ti salverà.

Ebbene i nostri vescovi italiani, hanno il cuore freddo ed arido ed è per questo che la prima risposta immediata, alla epidemia, è stata quella che portavano nel cuore: la fiducia nell’azione dell’uomo, la visione orizzontale della vita, dimenticando quella verticale, la dimensione spirituale. E’ evidente, da queste scelte sconsiderate, che i nostri vescovi non hanno Dio al primo posto nel loro cuore.

Mi appello ai vescovi, quale semplice fedele, figlia di questa amata Madre Chiesa, usando le parole di un loro confratello nell’episcopato:

“Aprite, anzi spalancate la porte a Cristo! Aprite, anzi spalancate le porte delle nostre Chiese perché i fedeli vi possano entrare, pentirsi dei loro peccati, partecipare al Santo Sacrificio della Messa e attingere al tesoro di grazie che sgorgano dal Cuore trafitto di Cristo, nostro unico Redentore che può salvarci dal peccato e dalla morte”

Anna Maria De Matteis

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti