LO SCANDALOSO BALCONAZO DI CONTE. MATTARELLA TACE.

Marco Tosatti

Perdonatemi se mi infilo in un campo che non è il mio. Abitualmente scrivo di cose religiose, ma nella mia lunga esperienza di giornalista ho coperto molti settori: dalla cronaca (sono stato per un caso fortunato ad arrivare insieme alla prima vettura della Polizia a via Caetani, davanti al cadavere di Aldo Moro, nel maggio 1978, facendo fare uno scoop mondiale – mezz’ora di anticipo sulle agenzie – a Stampa Sera, per cui lavoravo), e poi sindacale, e scuola e università e cronaca parlamentare, e diplomatica. Sono stato Consigliere Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti per otto anni…Insomma, ho assaggiato diverse pietanze, prima di fermarmi a questo pane.

Mi permetto allora di dire che quello che è successo sabato notte è semplicemente scandaloso, da un punto di vista di democrazia repubblicana, di forma e di sostanza.

Il Presidente del Consiglio ha avvisato la Nazione su una diretta Facebook di tutta una serie di provvedimenti che limitano, come mai è accaduto dai tempi della Liberazione dal nazi-fascismo, le libertà personali dei cittadini.

Il Presidente del Consiglio se ha comunicazioni da fare deve farle nel luogo istituzionale che rappresenta e incarna il potere del popolo, e cioè il Parlamento.

Tanto più se sono comunicazioni di tale importanza e gravità.

Mi chiedo se il signore che al Palazzo del Quirinale prende il suo stipendio come Presidente della Repubblica sia conscio di questo gravissimo strappo alla legalità repubblicana, e se l’approvi.

Se così fosse, ci troveremmo con un Presidente della Repubblica che apre la strada a una pericolosa deriva autoritaria nel Paese.

In America Latina c’era una consuetudine. Il Caudillo – che fosse Pinochet, o Castro, o Peron – appariva al balcone per arringare la folla. (Vi ricorda qualcosa, magari a piazza Venezia…). E da allora questo genere di arringhe è stato battezzato “balconazo”.

Quello che ha compiuto Giuseppe Conte, mai votato da nessun cittadino italiano, è la versione digitale del “Balconazo”. Si rivolge su un mezzo irrituale (un balcone, Facebook) al “Popolo”, per annunciargli quello che ha deciso.

Cioè, la forma più scandalosa, evidente e clamorosa di populismo: il “leader” (anche se nel suo caso il termine appare tremendamente eccessivo) bypassa le regole, la democrazia, le elezioni, il parlamento e parla al “Popolo”.

Mi chiedo con amara allegria dove siano adesso tutti quelli, nella Chiesa e fuori, che tuonano e tuonavano contro i populismi…Spadaro sj e la banda della Civiltà Cattolica ci sono ancora? E la Cei? E il Pontefice?

E come ciliegina sulla torta leggo di colleghi (Corriere della Sera, per non far nomi, ma non solo) che sostengono che ora non è il momento delle critiche, perché bisogna essere uniti…La Pravda era un pericoloso foglio sovversivo, al confronto. Che Dio aiuti questo povero Paese.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti