OM, CORONAVIRUS. LA CEI VUOLE UNA CHIESA “STATALIZZATA”.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il memorandum riservato ai vescovi che la Segreteria CEI ha stilato in merito di chiusura delle chiese e interdizione dei fedeli alla messa, che Stilum Curiae ha pubblicato in esclusiva, ha destato la curiosità del nostro Osservatore Marziano, che ha voluto inviarci – e lo ringraziamo molto – un commento. In cui si accenna anche a temi – finanziari – scabrosetti…Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, qui su Marte ci è giunto, con un po’ di ritardo, il documento CEI che lei ha pubblicato in anteprima interstellare. Abbiamo adottato anche noi alcune misure di sicurezza con i nostri agenti marziani che stanno sulla terra, e li terremo in quarantena…

Anzi ieri il Consiglio Generale Marziano ha espresso soddisfazione per aver, a suo tempo, scoraggiato i viaggi spaziali Marte-Terra, altrimenti avremmo rischiato anche noi il contagio.

Ma torniamo al documento Cei; che, devo dire, non mi ha affatto meravigliato. Come una impresa vede in questi momenti crollare le sue attività, le sue vendite, i suoi ricavi e si pone il problema di come ridurre proporzionatamente i costi, così deve fare la vostra povera Chiesa, ridotta ormai ad essere più una bottega che altro.

Inoltre la Cei, che sembra voler occuparsi più di traffico di corpi di immigrati che di anime, è ovvio che rischia il default. Il default dottrinale e spirituale lo ha già fatto, senza preoccuparsene; quello materiale – finanziario, sembra metterla in ansia ben di più. Così gioca la carta della “nazionalizzazione” della Chiesa.

Questo documento pertanto, secondo me, spiega almeno un paio di cose.

Anzitutto come ho accennato sopra, questo documento fa trasparire, senza mezzi termini, la richiesta di “nazionalizzazione”, da parte dello Stato italiano, dell’anima sostanziale della chiesa bergogliana, cioè della parte “etico-sociale” della Chiesa cattolica. Aver chiesto ed ottenuto l’estensione delle misure di sostegno (ex decreto legge) alle imprese italiane (cassa integrazione e tutte le tutele) anche alle imprese del cosiddetto “terzo settore parareligioso” ed Enti religiosi, Caritas varie, non lascia dubbi.

Il governo italiano deve da oggi, non solo non richiedere il pagamento di imposte sui valori immobiliari miliardari che generano flussi di danaro che solo l’APSA conosce, oppure sui tanti redditi “sommersi” che non hanno nulla a che vedere con – opere di religione -; ma deve anche sostenere i disoccupati delle Ong – Pro emigranti, i preti disoccupati e le loro famiglie, le strutture di accoglienza para religiosa (ed i pellegrinaggi & Co.).

Eccetera. Detta “nazionalizzazione” di fatto non ha bisogno di spiegazioni. Solo temo per la fine delle mie amate suorine di clausura, che il Governo non sosterrà, probabilmente. Così finiscono le suore, quelle sante, che passano il tempo a tener su il mondo pregando ininterrottamente.

In tal modo si evidenziano non solo le due Chiese profetizzate da padre Meinvielle, quella della Propaganda (Bergoglio) e quella della Verità (Ratzinger e Sarah), ma persino all’interno della prima delle due chiese (quella della Propaganda) un’ulteriore separazione tra la “Chiesa della Propaganda nazionalizzata” e la Chiesa della Propaganda libera di autoestinguersi.

In sintesi abbiamo oggi, grazie alla contingenza virus, ben tre Chiese. Facile poi immaginare che la terza Chiesa (quella della Propaganda libera) si frammenterà in mille Chiese–sette, come avvenne nel XVIII secolo con l’avvento dei protestanti negli Usa.

Solo una nota di precisazione sul suo commento sulle imposte (ICI), che Conte non richiederebbe. La storia, ci dicono i nostri agenti segreti in Vaticano, è più complessa. Nel 2005 (ci dicono) il Partito Radicale di Pannella e Bonino fece una serie di denunce alla UE, contro lo Stato italiano, per “aiuti di stato” allo Stato della Città del Vaticano.

In pratica l’accusa era che lo Stato italiano non solo concedeva l’“estensione” trappola dell‘8 per mille sul totale dei redditi che non indicavano la preferenza, ma non tassava immobili e redditi presunti sulle attività degli Enti Religiosi che generano reddito (attività alberghiere, pensioni, scuole, ecc.). Inoltre, sempre secondo l’accusa, poi non affrontava neanche il tema della cosiddetta necessaria “doppia imposizione” dei cittadini italiani che lavorano in Vaticano e ivi non pagano le tasse.

Ma in Italia, dove vivono e spendono, usufruiscono dei servizi sociali pagati dai contribuenti italiani ecc., che fanno? Sarà per questo che le automobili che entrano ed escono dalla Città del Vaticano, sono della classe Land Rover o Porsche?

Ma Tosatti, lei non ha capito ancora perché mons.Carlo Maria Viganò è stato allontanato (inviato come Nunzio negli USA) quando ha scoperto e denunciato il malaffare che imperversava all’interno delle mura?

Sempre il nostro agente sostiene che mentre papa Ratzinger aveva stabilito di attuare, con la dovuta trasparenza, l’adempimento di queste norme, con il suo successore il problema si è risolto con la beatificazione di Pannella e della Bonino. Ormai le tre Chiese sono operative. Che aspettarsi ancora?

OM

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: osservatore marziano

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti