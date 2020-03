NOBILE: COME FU DESTABILIZZATA L’ECONOMIA ITALIANA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ha letto i due articoli che il generale Piero Laporta ha pubblicato sul nostro blog relativi al rapimento di Aldo Moro, al quadro geopolitico in cui quel delitto si inseriva, e alle conseguenze economiche e politiche per il nostro Paese. E ne ha tratto spunto per questa riflessione, molto interessante e articolata, che volentieri sottoponiamo al vostro giudizio. Buona lettura.

§§§

Come fu destabilizzata l’economia italiana

Ringrazio l’amico Piero Laporta per gli articoli pubblicati su SC sul caso Moro. Un fatto storico che non può essere sottovalutato né, tanto meno, lasciato nel dimenticatoio. Non voglio sostenere o smentire la tesi di Laporta, ma dal 1969 all’84 gli omicidi mirati e le stragi in Italia rappresentano un bollettino di guerra che non possiamo definire casuale. Penso, dunque, che sia bene parlarne, perché a partire da quegli anni l’Italia, nonostante le qualità imprenditoriali e artigianali, dopo alti e bassi, si trova nella criticità politica ed economica attuale.

Partendo da una prospettiva cattolica, vorrei contribuire alla riflessione avvalendomi di un articolo riportato in un mio libro pubblicato nel 2015.

Dopo la II Guerra Mondiale l’Italia era un paese in ginocchio, mancava l’essenziale e la maggior parte delle infrastrutture erano devastate. Grazie al governo guidato dal partito Democrazia Cristiana, tra gli anni cinquanta e sessanta in Italia si realizza quello che verrà definito boom economico. L’efficienza del popolo italiano e il sistema economico vincente adottato dal governo d’ispirazione cattolica, però, causò una certa preoccupazione ai poteri forti che guidavano il sistema economico nord-europeo e statunitense, definito Atlantico. Questo sistema ottenne forza, guarda caso, negli anni settanta, e si fonda sulla deregulation. Ovvero, un’economia dove, oltre ad opporsi alle regole precedenti, lo Stato può solo guardare come spettatore. La mancanza di un’etica economica ha creato quei mostri finanziari che hanno creato la giungla monetaria delle ultime decadi. Il risultato l’abbiamo sotto gli occhi: aumento delle tasse e impoverimento dei cittadini per rimpinguare le casse delle banche.

Ma perché i poteri forti della finanza Atlantica si preoccuparono del successo italiano, tanto da definirlo miracolo economico? (come se fosse stato un miracolo e non una scelta economica razionale vincente). Lo spiega in parte Ettore Bernabei, direttore generale della RAI dal 1960 al 1974, nel libro intervista L’Italia del miracolo e del futuro: «In ambienti occidentali da tempo si sopportava con disagio che l’Italia, paese guidato da un partito di ispirazione cristiana, fosse diventato il quarto tra i sette paesi più industrializzati del mondo. Questo dato statistico fece apparire quanto fossero infondate le accuse, di matrice protestante massonica, da decenni rivolte ai cattolici di essere incapaci di assicurare benessere e libertà alle loro popolazioni. Il miracolo italiano aveva smentito tutti questi pregiudizi.»

Qual era il sistema economico italiano tanto detestato dai poteri forti? Quello più democratico e più cristiano, in quanto si basa sulla distribuzione dei redditi e della ricchezza fra le varie classi sociali. Il modello economico italiano si ispirava alla Dottrina sociale della Chiesa, che ha le sue radici nella Rerum Novarum di papa Leone XIII. Il successore di Pietro voleva indirizzare il pensiero dei cattolici in economia per difenderlo dalle ideologie che si aggiravano in Europa.

Dunque, il successo della politica economica italiana doveva essere eliminato, altrimenti avrebbe potuto espandersi negli altri paesi, togliendo il potere economico al sistema Atlantico. La prima mossa fu quella di distruggere dall’interno l’equilibrio sociale. Le quinte colonne o gli utili idioti, dipende dai punti di vista, furono i mezzi di comunicazione e gli intellettuali di sinistra. Dario Fo ne fu il principe, tanto che nel 1997 fu insignito immeritatamente del Premio Nobel per la letteratura.

A partire dagli anni ’70 le Brigate Rosse insanguinarono l’Italia. La loro opera criminale che puntava all’abbattimento dei governi di ispirazione cristiana, si concluse col rapimento e l’uccisione di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana e uomo profondamente cattolico.

I mezzi di comunicazione in un primo momento descrivevano le Brigate Rosse, di matrice marxista-leninista, più o meno come degli eroi che lottavano per il proletariato. In realtà, il processo a carico dei capi brigatisti, come conferma il giudice Rosario Priore nel libro intervista Intrigo internazionale: Perché la guerra in Italia. Le verità che non si sono mai potute dire (Ed. Chiare Lettere, 2010), evidenzia la mano longa dei servizi segreti stranieri.

Avvalendosi delle carte processuali, Bernabei, continua: «Le B.R. erano pilotate dall’agenzia Hyperion, che aveva sede a Parigi, sotto le insegne di una scuola di lingua, e agiva in collegamento con l’organizzazione terroristica tedesca della R. A. F. L’agenzia Hyperion (…) rifornivano di armi, provenienti in prevalenza dal Libano, le B. R. che operavano in Italia. L’obiettivo di fondo del terrorismo in Italia era sempre quello di creare difficoltà alla Chiesa cattolica.»

Secondo alcuni osservatori Aldo Moro fu assassinato per motivi geopolitici. I governi sovietico e americano si opponevano al cosiddetto compromesso storico. I primi temevano che l’apertura a sinistra avrebbe indebolito il Partito Comunista Italiano; gli americani temevano che il compromesso avrebbe favorito i sovietici. Ma, come dicevamo, c’era dell’altro.

Bernabei, sottolinea: «Fu calcolato che un brigatista rosso prendesse diversi milioni di lire di stipendio al mese, più vitto e alloggio, con molti extra per la dolce vita.»

Agli inizi degli anni ’90 alla RAI furono licenziati 1200 persone della dirigenza medio alta, «di queste – ricorda Bernabei – circa 1000 erano cattolici (…). Fu ritenuta una colpa l’essere cattolici. Fu una vera e propria operazione di “pulizia etnica”.»

Con l’operazione Mani pulite magistrati di sinistra con le manette facili, spinsero al suicidio alcuni imprenditori ed eliminarono definitivamente la Democrazia Cristiana. Partito certamente non esente da corruzioni, ma da quello che vediamo in Italia e nel mondo, i governi “puliti” esistono solo nella mente degli ingenui. Fatto sta che dagli anni ’90 ad oggi, molte industrie e aziende italiane sono finite nelle mani di holding straniere, che si appropriano anche del grande artigianato lasciando agli italiani le briciole.

Dato che molti non conoscono la diffidenza che certi ambienti protestantici riservano ai cattolici, riporto un aneddoto raccontato dall’allora primo ministro Tony Blair. Quando nel 2005 designò come nuovo ambasciatore in Vaticano il cattolico Francis Campbell, nelle stanze di Downing Street ci fu molta sorpresa: «ma non va bene, è cattolico!» Avete mai sentito esclamare ad un politico italiano lo stesso commento riferendosi a un protestante? Ricordando questi fatti non vogliamo infondere astio o, peggio, ispirare nuove guerre di religione, ma consapevolezza.

Grazie a politici che disprezzano i propri paesi, i protestanti del nord hanno in mano l’economia europea, Germania in testa. I grandi paesi del sud Europa, di radici cattoliche come l’Italia, la Spagna e la Francia, annaspano. L’ortodossa Grecia se la sono già mangiata. Possiamo salvarci solo costruendo un’Europa senza pregiudizi anticattolici. Dovremmo rivalorizzare la famiglia formata da padre e madre, colonna portante della società, accogliendo la politica che ha portato l’Italia del dopoguerra tra le prime economie del mondo.

Agostino Nobile

§§§

