EL LLANTO DE UN MÉDICO EN LOMBARDÍA. SOBRE EL VIRUS, LA MUERTE Y DIOS.

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiæ, un amigo me ha señalado ésta historia dramática y conmovedora, reportada en el blog True Love in Jesus. Se las publicamos como la hemos recibido.

Buena lectura.

Julián Urban 38 años, Doctor en Lombardia:

“Ni en las más oscuras pesadillas he imaginado ver y vivir lo que está sucediendo aquí en nuestro hospital desde hace tres semanas. La pesadilla continua, el río se hace cada vez más grande. Al inicio llegaban algunos, despues decenas y ahora cientos, y no somos más médicos que al inicio, pero pasamos a ser clasificadores como etiquetas decidiendo quién debe ser curado y quién enviado a morir en su casa, si bien todos han pagado sus impuestos italianos toda su vida al gobierno.

Hasta hace dos semanas, mis colegas y yo éramos ateos; era normal porque somos doctores que han aprendido que la ciencia excluye la presencia de Dios. Siempre me reía de mis padres cuando iban a la iglesia.

Hace 9 días un sacerdote de 75 años vino a nosotros. Era un hombre gentil, tenía graves problemas respiratorios pero llevaba consigo una Biblia, y nos ha impresionado que se las leía a los moribundos mientras les tenía de la mano.Todos los médicos estábamos cansados, desanimados, psíquica y físicamente extenuados, cuando tuvimos tiempo para escucharlo. Ahora tenemos que admitir: nosotros como humanos hemos llegado a nuestro límite y más no podemos hacer, mientras cada día mueren más personas. Y estámos exhaustos; tenemos dos colegas muertos y otros están contagiados.

Nos hemos dado cuenta que donde termina lo que puede hacer el hombre tenemos necesidad de Dios, y hemos comenzado a perdir Su ayuda, cuando tenemos un minuto libre. Hablámos entre nosotros y no podemos creer que de feroces ateos pasamos ahora cada día en la búsqueda de nuestra paz, pidiendo al Señor que nos ayude a resistir para continuar curando los enfermos.

Ayer murió el sacerdote; que hasta hoy, no obstante hemos tenido 120 muertos en tres semanas, y estábamos hasta el tope cansados, destruídos, había logrado a pesar de sus condiciones, traernos una PAZ que no creíamos encontrar.

El sacerdote se fue al Señor y dentro de poco lo seguiremos también nosotros, si esto continua así.

No he ido a casa desde hace 6 días; no sé cuando comí la última vez, y me doy cuenta de mi limitación en ésta tierra, pero quiero dedicar mi ayuda a los demás hasta mi último respiro. Estoy felíz de haber regresado a Dios mientras me circunda el sufrimiento y la muerte de mis semejantes.”

Testimonio relatado por: Gianni Giardinelli

