AH QUESTO PAPA! NON PERDE MAI LE VECCHIE ABITUDINI…

Marco Tosatti

Eh sì, l’ha fatto di nuovo. Cari amici e specialmente nemici di Stilum Curiae la frenetica attività di questi giorni mi ha impedito di scrivere un commentino sulle recenti vicende vatican-papali, ponendole però in un contesto di comportamento ripetuto.

Un proverbio arabo dice – ‘adaa Alima ya ‘iadatiha al qadìma – . Che vuole dire: È tornata Alìma alle abitudini sue antiche…

E come l’Alima dell’adagio così ha fatto il Pontefice regnante, per ben due volte, e in maniera clamorosa, negli ultimi giorni.

Ci riferiamo a due episodi ben precisi. Il primo è stata la creazione annunciata di un nuovo dicastero che avrebbe come compito quello di occuparsi di tutti, ma proprio tutti, i dipendenti (circa 4000) della Santa Sede. Non si è trattato di voci: il 6 marzo il bollettino della Sala Stampa della Santa Sede pubblicava un comunicato piuttosto lungo. ““Accogliendo la proposta del Consiglio dei Cardinali e del Consiglio per l’Economia, Sua Santità Francesco ha disposto l’istituzione della ‘Direzione Generale del Personale’ presso la Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato”. Si davano poi particolari e dettagli sui poteri della nuova direzione del personale, e si concludeva così: “Si tratta di un passo di grande rilevanza nel cammino di riforma avviato dal Santo Padre”. L’iniziativa era nata sicuramente dai cardinali Reinhard Marx (che guida il Consiglio dei cardinali per l’economia) e dal cardinale Oscar Maradiaga (a capo del C6, il comitato di cardinali che sta preparando ormai da anni – una novella fabbrica di san Pietro – la Riforma della Curia.

Wow! Abbiamo detto tutti. Questa sì che è roba seria. Qualcosa sulle linee di quello che era stato commissionato al card. George Pell, anni fa…e invece no. Il giorno seguente la stessa Sala Stampa della Santa Sede lanciava il suo contrordine compagni: “In riferimento all’annuncio dato ieri, circa l’istituzione della Direzione Generale del Personale, si precisa che allo stato attuale si tratta di una proposta avanzata al Santo Padre dal Cardinale Reinhard Marx, Coordinatore del Consiglio per l’Economia, e dal Cardinale Óscar Rodríguez Maradiaga, S.D.B., Coordinatore del Consiglio dei Cardinali, perché istituisca tale struttura. Il Santo Padre studierà la proposta e, se lo riterrà opportuno, a tempo debito istituirà la struttura nelle modalità da lui decise con un apposito Motu Proprio”.

Cioè un revirement a 180 gradi che neanche il Movimento 5 Stelle. Ma dal momento che non è pensabile che i due Viceré del Vaticano, Marx e Maradiaga, abbiano emanato senza un imprimatur del papa una dichiarazione ufficiale del genere, dobbiamo pensare che i due massimi consiglieri e influencer del Pontefice siano stati mandati avanti dal suddetto, salvo poi essere smentiti il giorno seguente…

Secondo episodio. Il 12 marzo il Vicario del Papa per la città di Roma, il card. De Donatis, emette un comunicato in cui si ordina la chiusura di tutte le chiese ai fedeli. Non solo per le messe, abolite dalla Cei su pressione del governo, ma anche per la preghiera individuale. De Donatis è il Vicario; ma il vescovo di Roma è il Pontefice. Si possono chiudere le chiese della sua diocesi senza il suo assenso? Penso proprio di no. Ma il giorno dopo De Donatis comunica la riapertura delle chiese parrocchiali, con una lettera ai fedeli che si apre così: “Con una decisione senza precedenti, consultato il nostro vescovo papa Francesco, abbiamo pubblicato ieri, 12 marzo, il decreto che fissa la chiusura per tre settimane delle nostre chiese”.

De Donatis che sarà il Vicario, ma non è un allocco, ha precisato subito che la prima decisione, quella della chiusura, era stata presa con il suo superiore. Una precisazione innocente. Ma conoscendo questa corte, in cui già i corifanti (corifei e sicofanti tutto insieme) davano fiato alle trombe per dire come il buon papa avesse corretto la decisione troppo dura presa dal suo vice per Roma, è evidente che De Donatis ha preferito condividere con il Pontefice l’onere della pristina chiusura. Ma ancora una volta papa Bergoglio ha mandato avanti un suo uomo, per poi smentirlo…

Incertezza, comportamento ondivago, sbandamento? Forse. Ma abbiamo già visto in passato in più di un’occasione papa Bergoglio comportarsi in questo modo. Così, senza usurare la memoria, ci viene in mente il povero Georg Pell, che da buon torello australiano si era buttato a testa bassa a riformare l’economia, forte dell’incitamento del Pontefice (“vada avanti, non guardi in faccia nessuno…”) per ritrovarsi rescritto dopo rescritto privato di tutti i poteri salvo quelli di controllo a posteriori. Ci ricordiamo del caso dell’Ordine di Malta, del card. Burke incoraggiato a chiarire le ambiguità relative ai preservativi di Malteser, e poi sostanzialmente detronizzato. E il cardinale Rober Sarah, con l’esortazione di celebrare la messa ad orientem? Sarah ha sempre detto di averne parlato con il Pontefice, avendone un assenso. Per trovarsi poi smentito in maniera plateale.

Insomma, non è l’età, secondo noi, e non è l’incertezza. È un modello di comportamento collaudato. Se fossimo davanti a una porta, e il Pontefice mi dicesse, “Prego, passi pure”, credo che risponderei: “Dopo di lei, santità”. Non per cattiveria, come si dice a Roma, ma sapete com’è…

§§§

(Cortesia Radio Spada)

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti