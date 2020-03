PG, I VESCOVI FRANCESI: PER LORO E LA CHIESA I “TRADÒ” SONO M….

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Pezzo Grosso ha visto – e ci ha mandato – il comunicato dei vescovi francesi, che ha provocato la sua indignazione e che ha voluto parteciparci. Tutto questo nel momento in cui per la prima volta nella sua storia il Santuario della Madonna di Lourdes, luogo di speranza e guarigione, fisica e spirituale per molti da generazioni e generazioni, ha chiuso i suoi cancelli ai fedeli. Un segno evidentemente molto diverso da quello della speranza e della fiducia nella potenza divina. Buona lettura.

§§§

Pezzo Grosso a Tosatti.

Caro Tosatti, questa volta mi limito ad allegare un documento che si commenta da solo. Si tratta della lettera dei Vescovi francesi ai frequentatori del Santuario di Lourdes.

In sintesi mio caro Tosatti i vescovi francesi, in questo momento fanno un richiamo alla conversione ecologica.

Ci dicono che siam stati egoisti, individualisti, profittatori, consumisti, ecc.

Ma, con queste dichiarazioni confermano lo stile dottrinale di questa Chiesa centrata solo sugli effetti senza vedere e mostrare le cause.

Perché è evidente che tutti questi vizi enumerati sopra sono la conseguenza della miseria morale.

Sono conseguenza della miseria dottrinale e di magistero.

Sono conseguenza della miseria teologica post-Vaticano II.

Ho una sola definizione per costoro : IRRESPONSABILI!

Aggiungo solo le due righe che ho mandato ai miei amici che mi hanno segnalato e girato il documento allegato.

Chers amis…., depuis sept ans, nous, catholiques traditionalistes (c’est-à-dire ceux qui croient encore en Dieu), pour le pape, les évêques et trop de prêtres, n’avons été qu’un fardeau pour leur conscience, un cauchemar. Mais je crains que pour les évêques français nous soyons encore pire, nous sommes des «merdes», utiles uniquement pour fertiliser la terre mère. (Cari amici…, da sette anni noi cattolici tradizionalisti (cioè quelli che credono ancora in Dio), per il Papa, i vescovi e troppi sacerdoti, non siamo stati altro che un peso sulla loro coscienza, un incubo. Ma temo che per i vescovi francesi siamo ancora peggio, siamo “merda”, utili solo a fecondare la Madre Terra).

Pezzo Grosso

In allegato la lettera dei vescovi.

