NOBILE: CORONAVIRUS, IL FALLIMENTO DELLA GLOBALIZZAZIONE.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ha voluto condividere con noi una riflessione più che condivisibile sulla crisi – sanitaria, ma non solo, anzi – che il nostro mondo sta vivendo. E ne trae conclusioni evidenti, che però naturalmente i corifei del Nuovo Ordine Mondiale, quello della finanza, dei grandi manipolatori di vite mai votati da nessuno e della reale dittatura dei corpi e delle anime si affannano vocianti a cercare di nascondere. Buona lettura.

§§§

Il Coronavirus non risveglia la fede, aumenta l’imbecillità.

Da anni non pochi romanzieri, compreso chi scrive, hanno pubblicato storie distopiche dove un virus mortale minaccia di annientare gli abitanti della terra. Nei romanzi, come nei film, un piccolo gruppo di persone lottano nella disperazione, fino a sconfiggere il virus. La realtà che ci troviamo ad affrontare supera la fantascienza, perché col Coronavirus i governi di tutto il mondo navigano nel buio assoluto. Gli unici eroi si trovano negli ospedali italiani dove cercano di salvare il salvabile, nonostante i governi progressisti negli ultimi dieci anni abbiano tagliato 37 miliardi di euro alla sanità pubblica, perdendo 70mila posti letto e chiudendo 359 reparti. L’unica “arma”, come sappiamo, è l’isolamento forzato, il divieto di uscire, di incontrare amici e familiari, la chiusura di tutti i negozi, tranne farmacie e supermercati, dove ci si guarda in cagnesco. Peggio di una prigione.

Quello che stiamo vivendo è un segnale forte che dovrebbe far riflettere, evitando di diffondere slogan imbecilli. Oggi16 marzo 2020 sul TG 1, per esorcizzare la strizza causata dal Coronavirus, mostrano alcuni sprovveduti che sotto una bandiera arcobaleno (simbolo gay) scrivono “andrà tutto bene”. Imbecillità mediatica allo stato puro.

Dovremmo capire che i popoli del mondo senza un’etica comune rispettosa dei diritti umani, che include anche la sperimentazione biologica e l’igiene pubblica, non possono convivere. Il collante finanza-economia che dovrebbe unire e supportare il mondialismo si è dimostrato fatale. Tra il 1918 e il 1920 il virus H1N1 (definito Spagnola perché la Spagna fu il primo paese che rilevò la pandemia che tutti i paesi democratici cercarono di nascondere) ha fatto circa ottanta-cento milioni di morti. Speriamo che le strutture e i farmaci attuali siano capaci di fermare il virus partito dalla Cina, un paese ateo dove i più elementari diritti umani vengono, per usare un eufemismo, ignorati.

La pandemia del Coronavirus insegna che nel mondo globalizzato l’economia non è più importante della salute. Non sappiamo, almeno fino ad oggi, se il virus è causato dalle abitudini culinarie di certi cinesi o da un laboratorio di Wuhan. La pandemia più devastante, la peste nera, che dilagò intorno alla metà del XIV secolo in tutta Europa, fu importata, guarda caso, dalla Cina. Arrivando in Medio Oriente si diffuse in Turchia, in Grecia, Egitto e di seguito in Italia e nel resto d’Europa.

Alla luce di questi antecedenti, i nostri governanti dovrebbero chiedersi se sia il caso di continuare a commerciare con paesi dove i più elementari diritti umani e la difesa dell’igiene sono metodicamente disattesi. Il dramma attuale ci dice che non ha senso arricchirsi se poi, per un virus, crolla l’economia e si spendono miliardi di euro per curarsi dalle malattie importate.

Si mormora che dopo il Coronavirus il mondo non sarà lo stesso. Forse. Dubito, comunque, che questo campanello d’allarme, se non campane a morto, possa cambiare esseri umani che, per esorcizzare il virus, cantano l’inno di Mameli, suonano alla finestra la tromba o fanno scongiuri degni delle tribù precolombiane. Dubito di una società dove i personaggi televisivi sparano squallidi slogan privi di contenuti, mentre ogni giorno negli ospedali e a casa muoiono centinaia di esseri umani tra sofferenze atroci. Come non provare una profonda vergogna e ripulsione per l’imbecillità umana?

Nella Venezia del XIV secolo, oltre a imporre la quarantina, pregavano. Per rispetto alle vittime non suonavano il liuto, né gridavano dalle finestre frasi idiote. La fede in Dio permise al popolo europeo di non arrendersi davanti a una pandemia che eliminò il 30% della popolazione europea e asiatica. L’Europa si risollevò, continuando quello sviluppo che il mondo ancora oggi ci invidia. Noi, se per disgrazia avremo le stesse percentuali di morti, cosa faremo? Continueremo a suonare allegramente sui balconi? E il vescovo di Roma cosa farà, un’altra passeggiatina con le guardie del corpo e i fotografi appresso in via del Corso come un laico vestito di bianco? E Dio, lo abbiamo dimenticato?

La globalizzazione ha fallito nella forma peggiore, e la cosa non può finire a tarullucci e vino. Se coloro che hanno sostenuto le frontiere aperte e il libero commercio non vengono allontanati faranno ancora guai. E la colpa sarà degli italiani che continueranno a sostenerli.

Agostino Nobile

§§§

