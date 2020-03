LA IGLESIA DE LOS BORGIA, Y LA DE HOY. CORONAVIRUS Y SÍFILIS…

§§§

Las analogías históricas siempre van tomadas con pinzas. Pero en algunos casos tienen su significado. Y cuando se habla de crisis de la Iglesia, el precedente más clamoroso es aquel del papa Alejandro VI Borgia, el papa español, “soberbio y desleal”, elegído en el año del descubrimiento de América (fue por tanto el primero en tener que ocuparse de América Latina).

El gran acusador del papa Borgia fue el italiano Jerónimo Savonarola, por igual incansable adversario de la familia Medici (que habría dado a la Iglesia el papa León X, en la época de Lutero).

El Savonarola tuvo siempre en claro que la iglesia de su tiempo, la que habría preparado el terreno al hereje alemán, caía en una enfermedad mortal. Aún joven había escrito:

“A tierra cae San Pedro/ quivi lussuria et ogni preda abunda/ que no sé como el cielo no se estremezca”.

A la edad de 33 años el Savonarola tiene una experiencia mística y ve las futuras calamidades de la Iglesia en Italia: “La Iglesia será renovada; pero antes será flagelada; lo que ocurrirá de inmediato”

Era el 1 agosto de 1489: pocos años después, en 1494, los franceses entrarán en Italia, difundiéndo entre otras, en la Italia centro setentrional, la terrible sífilis, y dos décadas después la Iglesia será lacerada por Lutero.

En los días de la invasión francesa Savonarola truena: “Oh clérica, oh clérica, oh clérica, por tu culpa llega ésta tempestad; oh clérica que eres la principal razón de estos males…por tus pecados están servidas muchas tribulaciones…”.

Tratemos de trazar un paralelo, sin querer más nada que proponer una sugestión.

Hay algo de semejante entre el Humanismo de la época de los Borjas y el “nuevo humanismo” del que habla Bergoglio: el hombre en el puesto de Dios, incluyéndo en ésta suplantación los mismos clérigos; hay semejanza entre la poca devoción y la corrupción moral del clero de entonces y los contínuos escándalos de fe y sexuales a los que desde hace tiempo nos tienen acostumbrados.

Hace reflexionar, en los días que todo es el llamado “nuevo coronavirus” (“una nueva cepa de coronavirus que precedentemente no había sido identificada en el hombre. En particular el denominado provisionalmente al inicio de la epidemia 2019-nCoV, nunca había sido identificado antes de ser señalado en Wuhan, China, en dicembre de 2019) el propagarse, entonces, de la sífilis: que se difundió rápido en todo el mundo -después de la primera globalización debida al descubrimiento de América-, fue una nueva e inaúdita enfermedad (según algunos una enfermedad de las ovejas, que logró dar el salto desde una especie a la otra después de un contacto sexual), como también sería el caso del Sida…