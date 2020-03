PAPA, CORONAVIRUS Y FAZIO. PEZZO GROSSO PIENSA QUE….

§§§

Querido Tosatti, tengo la impresión, y casi el convencimiento (que expongo como siempre, de forma provocatoria e irónica), que el papa Bergoglio se está preparando un nuevo “oficio”, quizás previniéndo su forzada renuncia o un próximo despido.

Leyéndo de hecho, la aquí incluída entrevista de Rodari en Repubblica, se pudiera tener la impresión que irá pronto a conducir la transmisión – “Che tempo che fa” – con Fabio Fazio. (“Qué tiempo hace”).

Además, continuando con sus afirmaciones, parecería que por igual está estudiando realizar un programa de consejos prácticos para las familias, siguiendo el modelo de las De Filippi o d’ Urso (presentadoras tv de talkshows italianas).

Hasta se puede uno imaginar que tenga ganas de ejercitarse si no, en una rúbrica culinaria de recetas de “plato caliente” en familia, quizás como un chef tipo Cannavacciuolo.

¡Madre mía! En ésta entrevista reconocemos un papa muy ecléctico, hasta ayer me era desconocido. Pero sigamos con orden.

Para comentar esta aparente idilíaca y reconfortante entrevista que hizo Rodari al papa en Repubblica, casi centrada en la sabiduría de Fabio Fazio, me leí primero la entrevista de Fazio (en el mismo Reppublica -periódico italiano-) descubriéndo que el estribillo repetido por el papa copiándo a Fazio, cuando afirmó “estoy demasíado conmocionado”, estuvo en realidad precedido por la misma repetición por Fazio imitándo a Bergoglio. De hecho Fazio sorprendentemente, en su entrevista del día precedente declara que, entre las cosas que ha entendido gracias al coronavirus, la más relevante y sufrida es que: “los puertos deben permanecer abiertos”.

¿Querido Tosatti , no le viene la sospecha que se habían puesto de acuerdo? Verá que Bergoglio pronto se presentará en la transmisión “Che tempo che fa”…

De las otras citas, sobre todo aquella referida a quien no paga las tasas y por consiguiente, “non solo comete un reato, sino un delito, porque extrae recursos a la sanidad y así muere más gente” es más bien peligrosa para el papa, puesto que la Santa Sede es vista cual evasor fiscal de bienes inmuebles y actividades económicas en Italia (por ésta razón el partido radical desde hace quince años la acusa de evasión. Silenciados últimamente solo gracias a las rehabilitaciones de Pannella y la Bonino).

También hay una parte más pequeña en la entrevista, casi un corolario, referida a las sugerencias para no desperdiciar estos días en tiempos de coronavirus. Es decir, se trata de indicaciones banales, pegadas a la tierra, (siempre con el modelo de las transmisiones populares de las d’Urso y De Filippi), y aconseja ocuparse de las pequeñas cosas, llamarse por teléfono, acariciarse, abrazarse…(¿y no habían pedido dejar de abrazarse, por precaución en la epidemia?) sentarse frente a la chimenea con la familia, preparar un plato caliente…(por esto me temo el recetario con el famoso Canavacciuolo sobre cómo preparar platos calientes en tiempos de coronavirus).

Me pregunto qué cosa hubiesen sugerido Juan Pablo II o Benedicto XVI. Estoy seguro que hubiesen pedido rezar el Santo Rosario en familia, rezar el Via Crucis, rezar la coronilla de la Misericordia Divina, rezar novenas, etc. En fin, que cada uno da lo que tiene: un abrazote y un plato caliente…

Pero también me he preguntado cuáles familias frecuenta el santo padre. Explíca de hecho que las relaciones familiares de hoy están hechas de padres que miran la televisión mientras comen y los hijos siempre con el celular. Y no solo, dice que éstas familias “parecen monjes aislados uno del otro”.

Dios mío…ni a los monjes ama el papa, ¿será porque rezan mucho? (además porque estándo aíslados en este período de contagio, son un buen ejemplo a seguir ¿no?)

Otra “perla”, la más sofísticada de la entrevista, Bergoglio nos regala ésta explicándo que “éstos gestos de atención a los detalles hacen que la vida tenga sentido”.

Pero dime tú Tosatti si un papa, digo, el representante de Cristo en la tierra, tiene que encontrar éste modo para referirse al “sentido de la vida”. ¡Sobre todo en tiempos donde se muere por contagios!.

Una apreciación, la única, que quiero dar a ésta entrevista balurda, está en el hecho que Bergoglio dice que en la iglesia de San Marcelo, ha pedido a Dios (sí, propio a Dios) que frene la epidemia. No lo ha pedido a la OMS, sino a Dios. Aplausos.

PG

http://80.241.231.25/ucei/PDF/ 2020/2020-03-18/ 2020031844838769.pdf#page=1& zoom=auto,-17,851

§§§

