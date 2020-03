…DELPINI, DIOS Y LOS FLAGELOS. EL LO FLAGELA – UN POCO – MSGR. ICS…

§§§

Mons. ICS a Tosatti. Sabe Tosatti, leyéndo las cosideraciones del arzobispo de Milán Delpini (en este link) he tenido varias reacciones. ¿Le puedo pedir considere cuanto sigue una carta abierta a mons. Delpini?

Querida Excelencia, después de haber leído su entrevista, arriba señalada, he tenido dos reacciones:

La primera es en relación a los “paganos”. Quién sabe como se habrá puesto rabioso papa Bergoglio leyéndolo a usted mons. Delpini cuando afirma con cierto desprecio (hacia los paganos) que “es de paganos pensar en un Dios que envía flagelos…”.

Él, Bergoglio, que en cambio parece apreciarlo tanto. Más aún, él que parece exaltar en demasía a las religiones paganas (que con propiedad sería mejor llamarlas NEO PAGANAS) llamadas en causa numerosas veces en el Sínodo Amazónico, porque más atentas a la conservación de la naturaleza.Tanto que para colmos han sido propuestas como ejemplo. Y consideradas ejemplares justamente por el enfoque naturalístico, panteístico, animístico.

No olvidemos la famosa PACHA MAMA, o Tierra Madre, incluso instalada en los Vatican Gardens y en una iglesia de la vía de la Conciliazione, hasta que un <iconoclasta> (que por lo que se sabe sigue mal por el coronavirus) no las botó en el Tevere…

Recuerdo que el mismo aprecio por las religiones paganas fué expresado por el histórico, me parece ya emérito, Presidente del WWF, príncipe Felipe de Edimburgo, que las señaló como más ejemplares que las religiones monoteístas y por lo mismo dignas de sostén.

El hecho es que usted, mons. Delpini, que desprecia a los paganos que creen en un Dios que manda flagelos, lo colocan en una posición equívoca respecto papa Bergoglio y a nosotros todos los fieles: pero en fín, ¿tenemos que apreciar las religiones paganas o neo paganas, sí o no?.

Si la respuesta, coherente con el pensamiento manifestado por Bergoglio fuera “sí, debemos apreciarlas”, en consecuecia debemos implícitamente reconocer que Dios manda flagelos…

En fín mons. Delpini, cuando baje de las torres de agujas de la Catedral de Milán, ¿nos podría iluminar?

La segunda reacción es referida a los “flagelos”. Querido arzopispo usted entiende que antes (en la antigüedad quiero decir) los cataclismos, los flagelos, como los ha llamado, eran atribuídos a castigos de Dios por ignorancia científica de los fenómenos, hoy perfectamente explicados por la ciencia (justamente), que explíca dichos fenómenos, Dios incluído.

Mire querido mons. Delpini, le quiero conceder, ignorámos los fenómenos descritos en el Antiguo Testamento, como Sodoma y Gomorra, el diluvio universal, etc. Ud, estoy seguro, explicaría que con la venida de Cristo, Dios no tiene más necesidad de castigarnos porque ha cargado con nuestros pecados. Muy bien excelencia, pero exáctamente este Sacrificio de Cristo requiere nuestra conversión, ¿o no?.

Dejándo a un lado el Antiguo Testamento y pasándo al Nuevo, al Evangelio de Cristo, que usted no puede ciertamente definirlo evangelio de religión pagana, en cambio encontrámos “amenazas” también terribles.

Le doy algunos ejemplos que recordará.

– Evangelio según San Mateo 22.1, dice aquello sobre el reino de los cielos que es semejante a un Rey que ofrece un banquete invitándo a participar y no llegándo ninguno de los llamados se molestó, enviándo sus tropas para castigarlos.

– Evangelio según San Lucas 21,22, dice sobre la destrucción de Jerusalén, castigada por su infidelidad, donde Jesús dice: serán días de venganza…ay a las mujeres encinta, porque habrán grandes calamidades…etc.

– Evangelio según San Juan 3.36: donde Jesús dice: <Quien cree en el Hijo tiene vida eterna, quien no obedece al Hijo…verá la ira de Dios caer sobre él>.

Dejémoslo hasta aquí, no quisiera turbarlo demasíado con pasajes de los evangelios que usted considera ofensivos a la inteligencia de su fe, aquéllos que la iglesia ranheriana de hoy considera cuentecillos que deben encausarse en la evolución del pensamiento humano y como deberían, por tanto, evolucionar en la conciencia espiritual.

Suyo humilísimo, mons. ICS.