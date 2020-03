PAPA, CORONAVIRUS E FAZIO. PEZZO GROSSO E UN AGGIORNAMENTO…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae il Pontefice regnante si è espresso sul coronavirus in un’intervista a Repubblica. Pezzo Grosso l’ha letta, e ne ha tratto spunto per edificanti riflessioni. Buona lettura.

Aggiornamento importante

Vi riportiamo quello che scrive il sito paravaticano Il Sismografo

Caro Santo Padre, ogni istante vediamo quanto fa per l’umanità tutta, in una situazione inattesa molto delicata e incerta, lacerata da un angolo all’altro della terra da dolori, lutti, incertezze e paure … Per l’umanità la sua presenza e il suo amore sono essenziali, indispensabili e impagabili. Le sue parole sono vita e coraggio, speranza e futuro. Proprio perché è così preghiamo per evitare una sua presenza mediatica fuori posto, inflazionata e iperbolica. Sarebbe un danno per tutti, per Lei caro Santo Padre e per l’umanità stessa che la guarda ogni istante. Da Lei tutti vogliamo sapere e capire che è vicino a ciascuno, in particolare a chi soffre. Non occorrono interviste o comportamenti simili a dismisura. Vedere e sentire Francesco, pastore universale, ogni mattina nel corso della Messa a Santa Marta, leggere o ascoltare le sue meditazioni quotidiane, seguire il suo supremo magistero e ministero con discrezione religiosa e amore filiale, ci dà a tutti coraggio e voglia di lottare.

Non vogliamo vedere quotidiani stampati e siti web che vendono le sue interviste.

Caro Santo Padre, la vogliamo accanto a noi con amore, discrezione e affetto, come ha fatto sempre. Preghi per noi caro Papa. Noi continueremo a pregare per Lei, ora più che mai.

Il sismografo

§§§

Caro Tosatti, ho l’impressione, quasi il convincimento (che espongo in modo, come sempre provocatorio ed ironico), che papa Bergoglio si stia preparando un nuovo “mestiere “ da fare, forse prevedendo una sua forzata rinuncia o un prossimo licenziamento.

Leggendo infatti l’allegata intervista a Rodari su Repubblica, si potrebbe trarre l’impressione che andrà presto a condurre la trasmissione – Che tempo che fa – con Fabio Fazio.

Poi, sempre leggendo le sue affermazioni, sembrerebbe stia studiando anche di realizzare una rubrica di suggerimenti pratici alle famiglie, modello quella della De Filippi (o della d’Urso).

Infine si può immaginare che voglia anche esercitarsi in una rubrica culinaria di ricette per “un piatto caldo “ in famiglia, magari con uno chef tipo Cannavacciuolo.

Mamma mia! In questa intervista riconosciamo un papa molto eclettico, fino a ieri a me sconosciuto. Ma andiamo con ordine.

Per commentare questa, apparentemente idilliaca e confortante, intervista del Papa a Rodari su Repubblica, quasi centrata sulla saggezza di Fabio Fazio, mi son andato a leggere l’intervista di Fazio del giorno prima (sempre su Repubblica) scoprendo che l’assist del Papa a Fazio, il quale ha affermato “Sono travolto dall’emozione”, è in realtà preceduto da un assist di Fazio a Bergoglio. Fazio infatti sorprendentemente, nella sua intervista del giorno prima dichiara che, fra le cose che ha capito grazie al coronavirus, la più rilevante e sofferta è che: <I porti devono restare aperti>.

Tosatti caro, non le viene il sospetto che i due fossero d’accordo? Vedrà che Bergoglio andrà presto alla trasmissione – Che tempo che fa -…

Le altre citazioni, soprattutto quella riferita a chi non paga le tasse e conseguentemente, <non solo commette un reato, ma pure un delitto, perché sottrae risorse alla sanità e così muore più gente>, è piuttosto pericolosetta per il Papa, visto che la Santa Sede è vista quale evasore fiscale sui beni immobili e attività economiche in Italia (per questa ragione il partito radicale da quindici anni la accusa di evasione. Tacitato ultimamente solo grazie alla riabilitazione di Pannella e Bonino).

Poi c’è una parte minore di intervista, quasi un corollario, riferita ai suggerimenti per non sprecare questi giorni in tempo di coronavirus. Si tratta di cioè indicazioni banali, terra terra, (modello trasmissioni popolari della d’Urso o dalla De Filippi), e consiglia di occuparsi di piccole cose, telefonarsi, accarezzarsi, abbracciarsi (ohibò, non è sconsigliato abbracciarsi?) stare davanti al camino con la famiglia, preparare un piatto caldo… (ecco perché temo un ricettario con Canavacciuolo su come preparare piatti caldi in tempo di coronavirus).

Mi son domandato cosa san Giovanni Paolo II o Benedetto XVI avrebbero invece suggerito. Io son sicuro che ci avrebbero detto di recitare il Santo Rosario in famiglia, fare la Via Crucis, pregare la Coroncina della Misericordia, fare novene, ecc. Vabbè, ognuno da quello che ha : un abbraccione e un piatto caldo….

Ma mi sono anche domandato quale famiglie frequenti il santo Padre. Spiega infatti che i rapporti familiari oggi son fatti da genitori che guardano la TV mentre mangiano e i figli stanno al telefonino. Ma non solo, dice che queste famiglie – sembrano tanti monaci isolati l’uno dall’altro -.

Perbacco i monaci non li ama proprio il papa, forse perché pregano troppo? (In più stando isolati l’uno dall’altro in questo periodo di contagio, sono un vero buon esempio da seguire, no?).

Altra “chicca”, più sofisticata, nell’intervista, Bergoglio ce la regala spiegando che <questi gesti di attenzione ai dettagli fanno si che la vita abbia senso>.

Ma tu dimmi Tosatti se un Papa, dico il rappresentante di Cristo sulla terra, deve trovare questo modo per riferirsi al “senso della vita”. Soprattutto in tempi in cui si muore per contagio!

Un apprezzamento, l’unico, che voglio fare a questa intervista balorda, sta nel fatto che Bergoglio dice che alla chiesa di san Marcello, ha chiesto a Dio (si, proprio a Dio) di bloccare l’epidemia. Non l’ha chiesto all’OMS, bensì a Dio. Applausi.

PG

http://80.241.231.25/ucei/PDF/2020/2020-03-18/2020031844838769.pdf#page=1&zoom=auto,-17,851

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Pezzo Grosso

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti