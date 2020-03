LOURDES CHIUDE PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA STORIA.

Marco Tosatti

Per la prima volta nella sua storia il Santuario di Lourdes chiude le sue porte. Non era accaduto neanche ai tempi della Spagnola. Già nei giorni scorsi aveva suscitato discussioni e polemiche il fatto che le piscine di acqua miracolosa fossero state chiuse al pubblico. Oggi, questa nuova clamorosa decisione, la cui esecuzione è entrata in vigore alle 12 di oggi, martedì 17 marzo. Nel frattempo i cappellani hanno iniziato una novena di speciale preghiera dalla grotta delle Apparizioni, una preghiera per il mondo.

La neuvaine “Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous” est une chaîne mondiale de prière en plusieurs langues jusqu’au 25 mars, jour de l’Annonciation et anniversaire de la 16ème Apparition. Ce jour-là, Elle révèle son nom : «Je suis l’Immaculée Conception».

La novena “Nostra Signora di Lourdes, prega per noi è una catena mondiale di preghiera in diverse lingue fino al 25 marzo, giorno dell’Annunciazione e anniversario della sedicesima Apparizione, in cui Ella ha rivelato il suo nome: “Sono l’Immacolata Concezione”.

