EXTRAÑA BATALLA SOBRE LA AUDIENCIA DEL PAPA CON JAMES MARTIN SJ.

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiæ, como saben cada quince días Radio Roma Libera -el primer Podcast católico italiano- acoge una reflexión mia. La de esta semana fue dedicada al padre James Martin,sj, el activista LGBT en la Iglesia católica. Buena lectura y escuchen bien.

§§§

La extraña batalla sobre la audiencia del Papa a James Martin.

Está en curso una extraña batalla en los medios católicos norteamericanos entorno al padre James Martin, Societas Jesu, el activista más notorio LGBT dentro de la Iglesia católica, y su audiencia con el Pontífice.

Hace un par de semanas el Pontífice recibió un grupo de obispos de USA en visita ad limina, y según la Catholic News Agency, diversos obispos presentes en el encuentro refirieron a la agencia que además de hablar sobre el Amazonas y la ideología de género, el Papa Francisco ha referido sobre su encuentro del 30 de septiembre con Martin. Un obispo ha dicho que la actitud del Papa era muy clara, que estaba muy disgustado por la completa cuestión de la audiencia, y por como fue utilizado el encuentro. Que era muy expresivo, sea en las palabras que en el rostro “que su ira era muy clara y que se sentía utilizado”, ha dicho el obispo a la CNA.

No tenemos ciertamente necesidad de explicar quién es el padre Martin. El jesuita ha encontrado al Papa Francisco poco después que el arzobispo Charles Chaput en un comentario del 19 septiembre, ha criticado “el esquema de ambigüedad” presente en la obra de Martin, que, según Chaput, “tiende a minar sus objetivos declarados, alienando a las personas del sostén del que tienen necesidad para una auténtica renovación humana”. “Me es necesario subrayar que el padre Martin no habla con autoridad en nombre de la Iglesia, y poner en guardia a los fieles por algunas de sus afirmaciones”, ha añadido Chaput. El arzobispo -que en esos mismos días el Pontífice se apuró para sustituirlo por motivos de edad- se refería al hecho de que Martin en buena sustancia defiende el estilo de vida homosexual, incluída la actividad sexual. Lo que está contra las Sagradas Escrituras, el Catecismo y la doctrina de siempre de la Iglesia.

El encuentro entre Martin y el papa ha sido interpretado por la prensa amiga de Martin como respuesta a los comentarios de Chaput. La audiencia había tenido lugar en la biblioteca papal, normalmente reservada a un público de alto nivel. “Escogiendo encontrarlo en ese lugar, el papa Francisco estaba dando una declaración pública. Por ciertos aspectos, el encuentro en sí mismo, ha sido el mensaje”, ha referido la America Magazine sobre la audiencia. America Magazine es la revista ultra-progresista de los jesuítas norteamericanos, de la que Martin es un editor at large.

Además, un obispo ha dicho a la CNA, que el Papa Francisco dijo haber “aclarado su desacuerdo” sobre la manera de como fué interpretado por algunos periodistas. “Nos ha dicho que la cuestión fue tratada; que el padre Martin tuvo un “coloquio con sus superiores” y que también estos le han hablado y le aclararon perfectamente la situación”, dijo otro obispo. “No creo que verán su foto con el papa sobre la portada de su próximo libro”, ha concluído.

Pero naturalmente los progresistas de USA no podian aceptar una cosa de esa clase. Y mientras un obispo -progresista- afirmaba que el Pontífice no parecía molesto con Martin, el National Catholic Reporter, otro órgano del progresismo católico norteamericano, se ufanaba en decir que el papa no estaba irritado con Martin, y que toda la culpa era de los periodistas de la CNA, que habian trabajado en Denver con Chaput, y que también escribían para un blog católico conservador,

First Things…El editorial concluía con un ataque a las webs católicas acusándolas de “homofobia”. Estos son los católicos progresistas, dialogantes y misericordiosos norteamericanos. Qué belleza.

§§§

