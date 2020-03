DELPINI, DIO E I FLAGELLI. LO FLAGELLA – UN PO’ – MONS. ICS…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’arcivescovo di Milano, Delpini, ha parlato di Dio e dei flagelli, nel modo in cui vedete nel collegamento all’intervista qui sotto. Monsignor ICS non ha gradito, e ce lo ha fatto sapere. In punta di penna, come sempre…

Mons. ICS a Tosatti. Sa Tosatti, leggendo le considerazioni dell’Arcivescovo di Milano Delpini (le trovate a questo link) ho avuto più reazioni. Le posso chiedere di considerare quanto segue una lettera aperta a mons. Delpini?

Cara Eccellenza, dopo aver letto le sua intervista qui sopra riportata ho avuto due reazioni:

La prima reazione è stata riferita ai – pagani -. Chissà come si è arrabbiato papa Bergoglio nel leggere che Lei, mons. Delpini afferma con un certo disprezzo (per i pagani) che “è da pagani pensare a un Dio che manda flagelli…”.

Lui, Bergoglio, che invece sembra apprezzarli così tanto. Anzi lui che sembra esaltare così tanto proprio le religioni pagane (che andrebbero forse chiamate con maggior proprietà NEOPAGANE) richiamate così spesso durante il Sinodo Amazzonico, perché più attente alla conservazione della natura. Tanto che sono state persino proposte ad esempio. E son considerate esemplari proprio per il loro approccio naturalistico, panteistico, animistico.

Non dimentichiamo la famosa PACHA MAMA, o Terra Madre, persino installata nei Vatican Gardens e in una chiesa in via della Conciliazione, fin quando un <iconoclasta> (che a quanto sappiamo ora purtroppo sta male, a causa del coronavirus) non l’ha buttata a Tevere….

Ricordo che lo stesso apprezzamento delle religioni pagane è stato fatto dallo storico, ormai credo emerito. Presidente del WWF, principe Filippo di Edimburgo, che le indicò appunto come molto più esemplari delle religioni monoteiste e pertanto da sostenere.

Il fatto che lei, mons. Delpini disprezzi i pagani che pensano a un Dio che mandi flagelli, lo pone in una posizione equivoca con papa Bergoglio e tutti noi fedeli: ma insomma dobbiamo apprezzare le religioni pagane e neopagane, si o no?

Se la risposta, coerentemente con il pensiero manifestato da Bergoglio, fosse: Sì, dobbiamo apprezzarle; conseguentemente dobbiamo anche implicitamente riconoscere che Dio manda flagelli. Insomma mons. Delpini, quando scenderà dalle guglie del Duomo di Milano, ci potrebbe illuminare?

La seconda reazione è stata riferita ai – flagelli -. Caro Arcivescovo, lei sottintende che prima (nell’antichità voglio dire) i cataclismi, i flagelli come li ha chiamati, venivano attribuiti a punizioni di Dio per ignoranza scientifica dei fenomeni, oggi perfettamente spiegati dalla scienza (appunto) che spiega detti fenomeni, Dio incluso.

Guardi caro mons. Delpini, le voglio fare una concessione, ignoriamo i fenomeni descritti nell’Antico Testamento, quali Sodoma e Gomorra, il diluvio universale, ecc. Lei, son certo, spiegherebbe che con la venuta di Cristo, Dio non ha più bisogno di punirci perché Cristo si è addossato tutti i nostri peccati. Benissimo cara Eccellenza, ma proprio questo sacrificio di Cristo vuole la nostra conversione. O no? Dimentichiamo comunque pure l’Antico Testamento, ma venendo al Nuovo, al Vangelo di Cristo, che lei non può certo definire vangelo di religione pagana, troviamo “minacce” altrettanto pesanti.

Le faccio qualche esempio, che certo lei ricorda.

– Vangelo secondo Matteo 22.1, sa quello sul regno dei cieli simile ad un Re che fa il banchetto invitando a parteciparvi e non arrivando nessuno si arrabbia e manda le sue truppe a punire gli invitati.

– Vangelo secondo Luca 21,22, sa quello sulla devastazione di Gerusalemme, castigata per la sua infedeltà, dove Gesù dice: saranno giorni di vendetta…guai alle donne incinte, perché vi saranno grandi calamità…ecc.

– Vangelo secondo Giovanni 3.36:dove Gesù dice: <Chi crede nel figlio ha vita eterna, chi non obbedisce al figlio…vedrà l’ira di Dio incombere su di lui>.

Basta, non vorrei turbarla troppo con racconti evangelici che lei magari considera offensivi per la sua fede intelligente, quelli che probabilmente la chiesa ranheriana di oggi considera storielline che devono evolvere con l’evoluzione del pensiero umano e come dovrebbe pertanto evolvere la coscienza spirituale.

Suo umilissimo, mons. ICS.

