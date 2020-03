SUPER EX. IGLESIAS CERRADAS, IGLESIAS ABIERTAS? EL PAPA DEL “NI”.

§§§

La explicación de este pontificado es la dobléz. En Argentina lo llamaban el hombre del “ni ni, na na, el resto es demasíado católico”.

Ni: ni no, ni si. La verdad cristalina, límpida, no simplona sino simple. El bien y el mal; lo que es justo y lo que es errado. Bergoglio en vez no se quiere comprometer. Como Pilatos. El ejemplo le va como anillo al dedo: Pilatos es un político y Bergoglio razona desde siempre como hombre político. No se quién sea el que le hace los sondeos (imagino sea la pareja Tornielli-Spadaro), pero una cosa es cierta : también los dictadores mandaban hacer sus sondeos, aunque no temían a las elecciones. Tenían que medir el pulso de las masas. Pues bien, Bergoglio sondea: para despues moverse en consecuencia.

La última ha sido la clausura de las iglesias: Roma, la capital de la Cristiandad, cierra las iglesias. Pero la gente se alza, y Bergoglio se raja de la decisión: ¿por quién tomada? ¿Verdaderamente podemos imaginar al cardenal “Corderito” De Donatis asumir tamaña responsabilidad él solo?¿alguien ve al impávido y titubeante Bassetti, que respecto a don Abondio era un “corazón de león”, atreverse a cualquier cosa sin el consentimiento del Sumo?. Ha sido el mismo De Donatis que lo escribió: ¡la decisión de cerrar las iglesias fue tomada junto a Francisco!. Pero como decía: la gente se alzó y Francisco finge ser no aquel que mandó a cerrar, ¡sino aquel che ordenó reabrirlas!

Una escena ya vista infinitas veces: en el sínodo de la familia se podía decir sí a la doctrina católica, y también no. Bergoglio ha dicho “ni” en una nota. Promoviendo la confusión. Que es lo que quieren siempre los modernistas: entre la niebla actúan los traidores, porque los honestos aman la luz del sol.

¿Sínodo del Amazonas?. Todo preparado para otro “ni” (sí en Amazonas pero no en otros lugares), habría podido preparar otros resbalones, pero el gran éxito del libro Ratzinger-Sarah, obligaron al Hamlet argentino a otra “contraorden camaradas”: La frase es: “está bien que los sacerdotes se casen”, pero ha de ser leída “está bien que los sacerdotes -por ahora- no se casen”.

Currucucú, lo hemos entendido todos. Lo que me apremia decir es que todo esto tiene que ver con la batalla por la vida. Insisto porque todavía hay quien cree que almenos en relación al aborto el papa sea un sincero pro life. Sus declaraciones son fortísimas, duras, y parecería confirmarlo.

En vez en realidad, es lo opuesto. Igualmente sobre la sacralidad de la vida su respuesta es: “ni”. Declinada de varias formas: no al aborto, en palabras, pero “ni” a los antiabortistas (“hipócritas, caras tristes” como los tildó su hombre Galantino); no al aborto ni a los Family day, pero sí a los neomalthusianos. No al aborto, pero viva la China comunista, en donde la vida de los niños no tiene ningún valor. No al aborto, pero viva Sanders, el democrático norteamericano que clama por más aborto para “salvar el planeta”. No al aborto, pero viva el ecologismo pagano, de inspiración nazista, ¡que coloca los gusanos, las mariposas y las lombrices primero que a los hombres!

No al aborto, siempre en palabras, pero sí a los gobiernos de izquierda que combaten contra la vida cada día: ¡empezándo por su Argentina!

Como es notorio, con un papa argentino, la Argentina verá la introducción del aborto, ¡gracias a un presidente mimado, viciado, elogiado por Bergoglio!

Y aquí, con suma tristeza, quisiera concluir con un recuerdo histórico, dedicado al pontífice que de cuando en vez repite la frase gastada, segun la cual Europa estaría regresando al nazismo de Adolf Hitler.

No hay necesidad que busque fantasmas en Europa, que vea su Argentina: allí se refugió, en los años cincuenta, el exterminador nazista, Josef Mengele. Quien haya leído alguna vez su historia, sabe que hace estremecer las venas y el pulso. Ver en acción a Mengele significa ver la evidente expresión de lo demoníaco. Pues bien, en la Alemania nazista, entre otras cosas, Mengele mataba los niños dentro los vientres maternos, para realizar experimentos o por motivos eugenéticos. En su país eso era legal.

Una vez escapado a la Argentina, abrió una clínica de abortos clandestinos.

Legales o clandestinos, los abortos siempre son homicidios.

Es así que si hoy Mengele estuviese vivo podría hacer lo mismo que tranquilamente hacía en la Alemania nazista, pero que no podía hacer, sino a escondidas, en Argentina. Hoy, en Argentina pudiera abrir una clínica con el consenso de un presidente que goza de la amistad y del sostén explícito de quien se sienta en el trono de Pedro.

Los nazis hoy no frecuentan las iglesias (que un papa cerró), ¡pero frecuentan las más importantes sacristías!

