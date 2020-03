RIDATECI I SACRAMENTI. VITTORIO SGARBI, PETIZIONE AL PAPA

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo ricevuto questo appello a firmare una petizione alle autorità civili e religiose, che ci sembra condivisibile. Ve lo offriamo, insieme al collegamento necessario a partecipare, se volete.

§§§

§§§

Da semplici cittadini, praticanti e non la fede cattolica, ci rivolgiamo alle più alte Istituzioni che dirigono, politicamente e spiritualmente, il territorio italiano, affinché gli elementi costitutivi della Fede Cattolica, vale a dire i Sacramenti, e in particolare l’Estrema Unzione e l’Eucarestia all’interno della Santa Messa, continuino a essere liberamente impartite, pur nel rispetto delle misure messe in atto dal Governo.

Con le dovute precauzioni è possibile conciliare il rispetto delle norme sanitarie con il rispetto del diritto alla libertà di culto. Il clero può e deve avere la stessa libertà di azione dei medici: la cura dell’anima deve perlomeno equivalere a quella del corpo. In particolare dolorosissima risulta essere al popolo italiano la mancanza dei conforti religiosi nel momento della gravissima malattia e della morte come anche il mancato seppellimento dei propri cari al cimitero.

In nessuna epoca storica, in nessuna epidemia, in nessuna guerra, Roma e l’Italia conobbero mai un eclisse tale del volto di Cristo.

Chiediamo pertanto il ripristino dei superiori e prevalenti “diritti di Dio” (e di conseguenza dell’uomo) in questo momento messi in “quarantena”.

§§§

PRIMI FIRMATARI

Massimo Viglione – Storico

Carlo Taormina – Avvocato

Marcello Veneziani – Giornalista

Vittorio Sgarbi – Politico

Maria Rosaria Randaccio – Politico

Filippo Ascierto – Politico

Paola De Pin – Politico

Lorenzo Damiano – Politico

Marco Tosatti – Giornalista

Agostino Sanfratello – Docente

Siro Mazza – Giornalista

Toni Brandi – Pro Vita

Roberto Fiore – Politico

§§§

