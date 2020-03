LAPORTA: DOPO IL VIRUS, RIMETTERE LA CINA SU BINARI UMANI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, buona domenica. Il nostro Piero Laporta ci ha mandato un articolo estremamente interessante su quello che sarà – potrebbe essere, e soprattutto dovrebbe essere – il mondo del dopo coronavirus. Una panoramica di grande profondità e sapienza. Buona lettura, e meditazione.

§§§

Comunque finisca, debellato il Covid-19, il mondo non sarà più lo stesso. Potrebbe persino essere peggiore di quello odierno o, se Dio vorrà, migliore. La responsabilità sarà anche della politica: «L’arte di impedire alla gente di impicciarsi di ciò che la riguarda», come osserva Paul Valery. Sarà della politica ma non solo di essa; non dimentichiamo e non disperiamo: il futuro è sempre nelle mani di Dio.

Partiamo da una fotografia di quanto accade, richiamando eventi passati più o meno lontani.

Gli arresti domiciliari irrogati agli italiani centuplicano lo scambio di notizie più o meno attendibili sul web, circoscrivendo infine a due soggetti la qualifica di “untore”: la Cina e gli Stati Uniti d’America. Nelle ultime ore le accuse agli Stati Uniti sono esplicite da parte di Pechino.

Nulla è più inutile che chiedersi chi dica la verità in questa fase. Chiunque sia responsabile lo negherà, chiunque sia innocente negherà a sua volta. Nessuno, neppure i tanti sedicenti esperti, ora è in grado di offrire una verità credibile.

La verità affiorerà tuttavia grazie al fatto che è falsificabile, perché solo il falso non è falsificabile, altrimenti sarebbe vero. In futuro, le inevitabili contraddizioni dei falsari affioreranno. Per ora accontentiamoci quindi d’una certezza: quando la pandemia sarà finita, il mondo sarà differente. Come? Non lo so, osserviamolo tuttavia in questo istante per comprendere quanto sia necessario pregare, nelle chiese e non solo in casa, oggi e sempre.

La Cina sta uscendo dal Covid-19 applicando la tecnica del lazzaretto. Chi è ammalato è rinchiuso; chi è contagiato è rinchiuso altrove. Gli uni e gli altri vengono uccisi se evadono.

Gli Usa affrontano la crisi con alta tecnologia medica, senza fare discriminazioni di censo: chi si ammala è curato, chi è a rischio è tutelato, chi non può pagare è curato gratis. Israele ha garantito un vaccino entro le prossime due settimane. I rapporti tra Washington e Gerusalemme fanno sperare che il vaccino israeliano, quando si realizzerà, potrà avvalersi della macchina produttiva statunitense, a vantaggio di tutti.

Gran Bretagna e Germania confidano nell’immunità dei sopravvissuti, la chiamano «immunità di gregge», riesumando Thomas Robert Malthus e seppellendo quanti soccombono. La Francia fa altrettanto ma non lo dice. Il IV Reich blocca l’esportazione di mascherine all’Italia. Questa è la civiltà dell’Unione Europea uber alles.

La Russia dichiara di tenere a freno l’epidemia, nonostante abbia in comune con la Cina quasi 4.000 chilometri di frontiera; 34 contagiati, senza alcuna vittima; speriamo sia vero.

L’Italia, evanescente e contradditoria , esiste per la UE solo a chiacchiere e per essere depredata. Facile dunque l’entusiasmo suscitato dall’invio di mascherine e ausili sanitari, cui XI Jin Ping ha dato amplia pubblicità. Dopo tutto siamo l’unico paese dell’Europa, nel quale la Cina – alleata del IV Reich – esercita una profonda penetrazione.

Per comprendere quanto la Cina ci condizioni, ricordiamo il quesito: «Hai mai visto un funerale di un cinese?» Fino a pochi mesi fa era solo una nota scherzosa, oggi dovrebbe essere un interrogativo prioritario. Su 60mila cinesi ufficialmente residenti in Italia, né un ammalato né un decesso per il virus, eccetto gli unici due, turisti di passaggio, ricoverati allo Spallanzani all’inizio della crisi. Nessuna notizia di controlli sanitari sui “centri massaggi” che pullulano nei quartieri cinesi in tutta Italia. Accontentiamoci delle mascherine di Xi Jin Ping.

Non è tuttavia l’unica ambiguità italiana. L’accordo italiano con Pechino, “La via della Seta”, è il fiore all’occhiello di Luigi Di Maio, oggi esultante per le mascherine donate dai cinesi. Osserva Edward Luttwak: «La Cina è arrivata in Cambogia ma non in Vietnam. Hanoi non è nell’orbita di Pechino. Per Xi invece oggi è più facile infiltrare l’Italia che il Vietnam. Purtroppo molti politici italiani non vogliono essere una signora rispettabile». L’uso del femminile non stride col genere di Luigi Di Maio e la penetrazione cinese in Italia e nel Vaticano val bene un carico di mascherine.

D’altronde l’accordo con la Cina non fu impedito da Matteo Salvini, allora al governo. Salvini non andò alla cena imperiale, offerta da Sergio Mattarella a Xi Jin Ping, ma non pose il veto all’accordo, mentre avrebbe potuto e dovuto farlo, visto che non ve n’è traccia nel “contratto di governo” sottoscritto da lui e da Di Maio .

Un passo indietro, 26 agosto 2014. Salvini va in Corea del Nord con altri parlamentari, guidati da Antonio Razzi, allora in FI e collaboratore di Giancarlo Elia Valori, accreditato ovunque, a cominciare da Pechino e Pionyang, dove surclassa quanti si gabellano insostituibili lobbisti con la Cina.

Nella delegazione italiana a Pionyang c’erano 007 italiani, variamente accreditati. Matteo Salvini fu perso di vista per 36 ore. Chi incontrò Salvini in quelle ore?

Questa la foto di oggi, poco allegra, né potrebbe essere diversamente. Il quadro italiano, in particolare, è fra i meno rassicuranti e non solo per il virus. Le odierne incertezze della gestione italiana della crisi hanno radici nei legami incostituzionali e sotterranei che ci legano a Pechino.

Quando l’epidemia sarà finita, rimarranno comunque solo due antagonisti, Stati Uniti e Cina. La Russia con chi si schiererà? Quattromila chilometri di confine con la Cina non le danno scelta. Se si alleasse con Pechino, ne verrebbe divorata. Se si contrappone a Pechino, può farlo solo con l’aiuto statunitense.

La contrapposizione fra USA e Cina è palese e non è componibile. Neppure ai tempi della Guerra Fredda vi fu tanta incompatibilità fra USA e Unione sovietica.

USA e Urss erano politicamente separate, tuttavia economicamente dialoganti al massimo livello, ma i due sistemi economici non erano compenetrati. Giusto per ricordare un esempio che ci concerne, Togliattigrad fu realizzata con capitali italiani, attraverso una rete di rapporti che legavano il Dipartimento di Stato al Pci, a Gianni Agnelli e ad Aldo Moro. Questi poi fu tradito da tutti, ma ne parleremo domani.

Il commercio di grano e petrolio fra Washington e Mosca, si articolò senza intoppi nonostante la crisi di Budapest, quella di Suez, la crisi dei missili di Cuba, le guerre arabo israeliane, quelle postcoloniali e i focolai latino americani. La guerra dello Yom Kippur segnò la connessione fra dollaro e petrolio, anche grazie alla collaborazione dell’Urss, che contribuì a spegnere la guerra fra Israele ed Egitto, prima della quale pagavamo la benzina 100 lire al litro; alla fine del conflitto costò 5 volte tanto. I Palestinesi? Un espediente inventato da francesi e inglesi, una crudele finzione a spese di povera gente, oggi ridotti all’irrilevanza poiché non più utili neppure per alzare il costo del barile.

Durante la Guerra fredda fu vietata l’esportazione di HiTech dai paesi NATO all’Urss, ma il fior fiore delle industrie italiane, tedesche e francesi facevano contrabbando attraverso propri agenti. Tutto questo segnava un sostanziale equilibrio, a torto definito “del terrore”. Finché non giunse Mikhail Gorbachev , fummo molto più lontani dalla guerra atomica di quanto invece rischiammo allorché Helmuth Khol, Francois Mitterand, Margareth Thatcher e George Bush padre tentarono di far esplodere l’Unione Sovietica, come poi fecero coi Balcani.

Oggi la Russia è solo l’ombra di quello che fu l’Urss.

Ben differente è la contrapposizione con la Cina. Chiusasi l’era dei Bush (padre e figlio), dei Clinton (marito e moglie) e del premio Nobel per la pace, Hussein Barak Obama, l’avvento di Donald Trump rappresenta un’inversione di marcia di 180 gradi rispetto ai suoi predecessori. Costoro favorirono il trasferimento delle manifatture in Cina e nei paesi asiatici, utilizzando il grimaldello delle leggi ecologiche, consacrate dal Vaticano e disapplicate in Asia, creando così una concorrenza tanto sleale quanto efficace. L’UE si accodò al grande accordo per spartirsi il mondo a spese dell’Africa, dei milioni di schiavi e delle vittime delle guerre, delle “primavere arabe” che dovevano consentire alle cricche finanziarie il controllo mondiale delle risorse; il tutto con la garanzia del IV Reich (Francia e Germania). La Gran Bretagna non ha accettato di genuflettersi alla Germania e ha mollato la UE.

Quanti blaterano di “nuova guerra fredda” fra Usa e Cina, sono stupidi o falsari, quando non ambedue.

Non è mai esistito uno stato criminale come quello cinese. Stalin non ha mai concentrato i poteri che oggi ha Xi Jin Ping. Costui è Segretario Generale del Partito Comunista Cinese, Presidente della Commissione Militare Centrale del PCC, Presidente a vita della Repubblica popolare cinese. In altre parole controlla – a vita – il partito, il parlamento, l’economia, la finanza, la giustizia, le forze armate e servizi segreti. Questo regime non è comunista; esso rispecchia il sogno dei neoliberisti globalisti: un governo mondiale sul modello cinese, unicamente vocato a creare ricchezza per un’oligarchia.

La Cina svetta nell’economia mondiale grazie a una frode planetaria, avviatasi trent’anni fa, con la complicità attiva dei padri di Maastricht. La frode è fondata su cinque sconcezze: lo schiavismo, con non meno di 200milioni di schiavi in Cina e altri innumerevoli paesi, ovunque la Cina abbia sue isole produttive, Italia e Africa incluse; la violazione sistematica del diritto di brevetto; lo sfruttamento incontrollato delle risorse africane e il conseguente impoverimento degli autoctoni; la produzione senza freni ecologici, ai quali sono invece sottoposti le industrie occidentali; infine la concorrenza sleale nella commercializzazione, con vasta complicità delle strutture statali, anche quelle italiane.

Francia, Germania e Cina creano povertà in Africa, alimentando i flussi migratori, riversandone gli effetti innanzi tutto sull’Italia.

La destabilizzazione, la povertà, le conflittualità, cioè le cause principali delle migrazioni di massa, originano da Parigi, Berlino e Pechino. In Africa e in Cina si generano masse di denaro nero, incontrollabili, con le quali si corrompono i governi amici e destabilizzano gli ostili, si pagano le ONG, i mercenari, i governi, i giornali, le tivvù, i politici, le istituzioni, inclusi gli intellettuali italiani, un tanto al chilo.

Non solo i funerali sfuggono ai controlli. È arduo se non impossibile assistere a un’ispezione fiscale ai negozi, ai supermercati e ai grandi magazzini dei cinesi. A Roma, nella periferia orientale, in via dell’Olmo, una zona franca consente ai cinesi commerci fuori controllo. Quante ispezioni sanitarie vi sono state fatte? Quante ispezioni ha disposto l’INPS? Con quali esiti? Quanti sequestri di denari, di merci e di proprietà sono stati effettuati? Quanti arrestati?

La massa di denaro nero, circolante fra l’Africa e la Cina è utile per comprare quanti in Italia e nel mondo sono genuflessi agli interessi dei cinesi e dei loro alleati del IV Reich.

Il Covid-19 ha tuttavia aperto una falla, ha evidenziato una vulnerabilità insanabile. Pechino gestisce una crisi catastrofica con metodi da dittatura ottocentesca: mente spudoratamente all’opinione pubblica, imprigiona, uccide. In caso di scontro bellico con gli USA, la Cina non reggerebbe l’urto del dissenso interno. Si è visto un piccolo saggio a Hong Kong.

D’altronde il Covid-19 non ha solo ridotto la produttività cinese, ma ha indotto e indurrà ancor più in futuro a ritirare le manifatture occidentali. Occorre quindi che l’economia mondiale sia ridisegnata rimettendo la Cina nella careggiata della civiltà occidentale. Questa è la sfida che ci attende dopo il Covid-19.

Chi dubiti, rifletta su un dato: è la prima volta che la civiltà occidentale si confronta con una potenza di livello analogo ma del tutto priva di radici cristiane, se non per quegli eroici convertiti, abbandonati a se stessi, assordati dall’incessante canto del gallo in Vaticano. Un accordo segreto vorrebbe genuflettere la Chiesa al peggiore degli imperi. È una maledizione.

Neppure l’Unione sovietica aveva tranciato del tutto le sue radici cristiane. Pochi ricordano che nella Leningrado, assediata dai tedeschi, fu portata in processione l’icona della Madre di Dio, per volontà di Stalin. Finita la guerra se ne dimenticarono, ma questo è un altro discorso e l’Urss cadde, come si sa la notte del Santo Natale del 1991, il nostro Natale, non quello ortodosso. Dopo molte vicissitudini, è giunto Vladimir Putin, che fu ufficiale di collegamento del KGB nella Germania Est, mentre attentavano a san Giovanni Paolo II. Ben più di qualcosa deve averlo colpito, a giudicare da certe inaspettate devozioni .

Fra l’Occidente e l’Unione sovietica c’erano le radici cristiane a legarci e farci condividere, sia pure non sempre pacificamente, valori irrinunciabili. Dopo aver accettato la sudditanza al IV Reich, che nega le radici cristiane dell’Europa, ci leghiamo alla Cina, i cui campi di concentramento, i cui orrori fanno impallidire il ricordo di quelli tedeschi e sovietici messi insieme. Ci leghiamo a un regime che uccide a migliaia i suoi sudditi e ne estirpa gli organi, il regime più infame e spietato che l’umanità abbia mai patito.

Ci leghiamo a un regime cui si genuflettono vescovi che fanno cantare il gallo ben più di tre volte, ogni giorno, da tanti anni, dal 2015 soprattutto. Non per nulla s’aggregarono nella mafia di San gallo.

Non è sorprendente dunque se l’irrilevanza planetaria delle autorità ecclesiastiche fa da contrappunto alla fine della nostra capacità strategica e decisionale, vedendoci oscillare fra USA e CINA, come accadde a Benito Mussolini fra il 1937 e il 1939, indeciso fra Neville Chamberlain e Adolf Hitler.

La scelta di Mussolini fu infine volontaria e certamente priva delle sconce macchie di corruzione che caratterizzano le politiche italiana e vaticana.

Dopo tante oscillazioni, Mussolini sottoscrisse volontariamente il Patto d’Acciaio con la Germania. Il resto è noto.

Noi abbiamo sottoscritto, fra tradimenti, bugie, finzioni e imbrogli, “La via della Seta”.

«E d’altronde tutti quelli che voglion vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati; mentre i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti» ricorda San Paolo a Timoteo e lo esorta «Ma tu persevera nelle cose che hai imparate e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate, e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli Scritti sacri, i quali possono renderti savio a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù.»

Quando il Covid-19 sarà un ricordo, solo Nostro Signore potrà evitarci catastrofi peggiori. Magari chiederemo a Vladimir Putin di recare in processione l’icona della Madre di Dio.

Piero Laporta

§§§

