GOTTI, CORONAVIRUS. LA SFIDA ALLE LEGGI NATURALI È LA RADICE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il prof. Ettore Gotti Tedeschi ci ha inviato una terza riflessione sulla realtà che stiamo vivendo, a causa dell’epidemia di coronavirus. Siamo ben lieti di condividerla con voi. Le riflessioni precedenti le potete trovare a questo collegamento e a questo collegamento. Buona lettura.

§§§

Ettore Gotti Tedeschi a Tosatti

Terza riflessione sul coronavirus. Caro Marco, sono solo un economista di fede cattolica, ma vorrei ugualmente proporre ai lettori di Stilum Curiae una terza riflessione “real-spirituale” da fare in questi giorni di reclusione forzata.

Noi dobbiamo tornare a guardare a Cristo scrollandoci di dosso questa indifferenza tragica ed insostenibile a Cristo stesso. Questa indifferenza è la vera origine delle calamità che oggi ci affliggono. Vi propongo alcune spiegazioni su cui riflettere.

– Lo spiegò la Congregazione della Dottrina della Fede (Istr.Libertatis Conscientiae) nel marzo del 1986.Ci avvisava che, negando Dio, il Suo Principio e il Suo Fine, viene alterato l’Ordine della Creazione visibile, quello sociale ed economico…più di così!

– Lo spiegò San Giovanni Paolo II in Sollecitudo Rei Socialis, dove aveva profetizzato che all’uomo troppo immaturo, preoccupato di investire solo in scienza e tecnica, ma non in sapienza, gli strumenti sofisticati sarebbero sfuggiti di mano….più di così!

– Lo spiegò Benedetto XVI in Caritas in Veritate confermando che l’uomo privo di valori di riferimento avrebbe permesso agli strumenti da lui creati di prendere autonomia morale e rivolgersi contro di lui…più di così!

– Cercherò di proporre anch’io una spiegazione. Nonostante questi richiami, abbiamo continuato a vivere come se Dio fosse solo tanto “misericordioso” da permetterci di ignorare o confondere le sue leggi. Questo falso “abbandono” ha anche offuscato la nostra razionalità al punto da non riuscire a capire le vere cause di fondo (di origine morale) di questo virus, ma solo da cercare di limitarne gli effetti. Le cause che vogliamo ignorare stanno nella negazione di leggi naturali, persino quelle riferite alla vita umana (ridotta a esser considerata quale evoluzione di un bacillo) e alle nascite.

Leggi naturali che son state disprezzate, anzi son state sfidate, per dimostrare che non esistono perché non deve esistere un legislatore-Creatore. E questa sfida è stata persa proprio… con un vero bacillo.

Che fare quindi ?

Anzitutto torniamo a guardare a Cristo come le Scritture insegnano. Nel Libro dei Numeri dell’Antico Testamento (Num 21, 4-9) si narra come il popolo di Israele, lasciato l’Egitto, stanco di non trovare la terra promessa, cominciò a mormorare contro Mosè e persino contro il Signore. Per castigarlo il Signore mandò fra loro serpenti velenosi che uccisero molti israeliti. Allora il popolo si pentì e chiese a Mosè di chiedere perdono al Signore. E il Signore disse allora a Mosè di fare un serpente e metterlo sulla cima di un’asta, affinché chi fosse stato morso, ma lo avesse guardato, sarebbe stato salvato.

Nel Nuovo Testamento (Gv 3, 14-15) Nicodemo ricorda questo passo riferendolo a Gesù, spiegando che per esser salvati bisogna innalzare Cristo e guardare a Lui. Come dire: il primo antidoto è sempre in Cristo e nella sua dottrina di salvezza. Elevare Cristo sulla cima di tutte le attività umane avrebbe dovuto essere il nostro compito.

Poi facciamo come gli ammalati del Vangelo che chiedevano a Gesù di guarirli, e riscopriamo il nostro Angelo Custode. Domenica 12 aprile sarà Pasqua di Resurrezione, facciamo in modo che in quel giorno così vicino, gli stessi motivi che oggi ci angosciano possano trasformarsi in motivi di gioia.

Poi verrà Pentecoste e sentiremo ciò che ci suggerirà, per il futuro, lo Spirito Santo.

Ettore Gotti Tedeschi

§§§

