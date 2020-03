CERVETERI, MESSA IN STREAMING INTERROTTA DALLA POLIZIA LOCALE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’avvocato Francesco Patruno ci segnala un fatto che a quello che vediamo, e per quanto ne sappiamo ci sembra grave. La polizia locale di Cerveteri, nelle vicinanze di Roma, ha interrotto una messa che stava per essere celebrata in streaming perché davanti alla Chiesa c’erano dei fedeli, inginocchiati all’aperto, a una distanza di super sicurezza l’uno dall’altro. Ecco il video:

Italian police interrupt Mass in Cerveteri District (Rome) that was being broadcast live on Facebook as there were people assembled outside praying in front of the Church. #coronavirus pic.twitter.com/YuDRP5qalB — Alexey Gotovskiy (@go_alexey) March 15, 2020

E questo è il messaggio dell’avvocato Patruno, che ringraziamo di cuore per la segnalazione:

Caro dott. Tosatti, Le segnalo questo video che riprende quanto accaduto quest’oggi, in una chiesa di Cerveteri: le forze dell’ordine sono intervenute per interrompere la celebrazione di una Santa Messa trasmessa in streaming, alla quale partecipavano alcuni fedeli rimasti fuori dall’edificio e a distanza di sicurezza tra loro. Il celebrante è stato allontanato e la polizia locale (immagino i vigili urbani) sono saliti all’altare intimando ai fedeli di sgombrare.

Da come si presenta, sembra che sia un delitto sussumibile nel can. 1375 che sanziona “con giusta pena” che impedisce la libertà del ministero.

E dal punto di vista dello Stato, mi sembra ricorra l’ipotesi dell’art. 405 c.p. (v. qui). Quindi, i vigili non potevano interrompere la celebrazione in streaming o comunque dovevano attendere la fine della stessa per intervenire.

La prego comunque di dare il massimo risalto a questo che è un evidente abuso.

Santa Domenica

