CORONAVIRUS. VIGANÒ: LA SUBYUGACIÓN DE LA IGLESIA AL ESTADO.

A lo que estámos asistiendo en éstas horas es dramático, en toda Italia, ciertamente, pero de manera trágicamente ejemplar en Roma, corazón de la catolicidad. Un escenario tanto desconcertante cuanto lo que en juego no solamente está la sanidad pública sino la Salvación de las almas, aquella eterna, de la que desde hace mucho tiempo, como Pastores, hemos dejado de inflamar el deseo de nuestros feligreses.

Les hemos así privado de los dones sobrenaturales que nos hacen capaces de afrontar las pruebas de esta vida, lo imprevisto que puede ser la muerte, con la fuerza de la fe y con el susulto de la inacabable e incrolable esperanza, que derivan del anhelo hacia el destino de gloria para el que fuimos creados.

Los pronunciamentos de la CEI, aquellos volubles del cardenal vicario de Roma, así como también las imágenes surreales y espectrales que proceden del Vaticano, son otras muchas expresiones del oscuramiento de la fe, que ha alcanzado al vértice de la Iglesia. Los ministros del Sol, como amaba llamarles Santa Catalina de Siena, han producido un eclipse, consignando la grey a la calígine de densas tinieblas.

A propósito de los procedimientos de la CEI: cuando aquellos emanados por el Estado eran limitados a las zonas de riesgo, en determinados ejercicios y en precisas fases de horarios, ya la CEI había procedido a cancelar la totalidad de las celebraciones litúrgicas públicas en todas las iglesias del territorio, contribuyendo a alimentar el pánico y privando a los fieles del conforto irrenunciable de los Sacramentos. Es difícil no pensar que una semejante medida no haya sido sugerida por el presidente de la CEI, por áquel que, protegido por los muros leoninos, sueña desde hace siete años la iglesia en salida, accidentada, hospital de campo, que no parpadea para llamar arremangarse las mangas a todos.

El cardenal Bassetti, así solerte aparentando ser más realista que el rey, parece haber olvidado una lección importantísima: la cual es que la Iglesia para prestar un servicio al Bien común y al Estado no debe renunciar a ser ella misma, ni venir a menos en su misión de anunciar a Cristo nuestro único Señor y Salvador, debiéndo cuidarse de oscurecer sus divinas prerrogativas de Sabiduría y Verdad y de ningún modo abdicar de la Autoridad que le viene del Soberano de los reyes de la tierra, Nuestro Señor Jesucristo.

Los eventos eclesiales de estas horas han puesto al descubierto, como si hacía falta, la trágica postración de la Iglesia frente a un Estado que no escatima y se prodiga con todo medio para destruir la identidad cristiana en nuestra Italia, secundando una agenda ideológica, inmoral, enemiga del hombre y de la familia, mundialista, malthusiana, abortista, migracionista, que quiere la destrucción de la Iglesia y ciertamente no el bien de nuestro país.

A remediar la ausencia de una voz con autoridad y de gestos reconfortantes por parte del vicario de Cristo y de los pastores han suplido el coraje y la sabiduría de algunos ardientes sacerdotes y fieles laicos.

¡Abran las puertas a Cristo!.

Ábranlas de par en par para que en nuestras iglesias los fieles puedan entrar, arrepentirse de sus pecados, participar al Santo Sacrificio de la Misa y recibir el tesoro de las Gracias que emanan del Corazón herido de Cristo, único Redentor que puede salvar del pecado y de la muerte.

+ cmv