CARTA ABIERTA DE UN SACERDOTE AL PAPA: REABRIR LAS IGLESIAS.

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiæ, hemos recibido una carta abierta escrita por un sacerdote de coraje, dedicada al Pontífice y a los obispos, acerca del tema tan debatido sobre las celebraciones -negadas- en tiempos del Coronavirus. Debo decir que no es la única; entre otros, antes de ayer me escribió un sacerdote en estos términos: “Buenos días. Dentro de poco llegará un comunicado de mi obispo y probablemente tendré que cerrar la iglesia. Pero quisiera decir que ahora mismo las iglesias están impedidas por la policía que ha interpretado restrictivamente el decreto y si alguno sale de casa para ir a la iglesia, aún con el certificado será multado. Y ésta información recibida del propio comando de policía de la ciudad. Un saludo”.

El presbítero autor de la carta abierta nos ha dicho que se sintió movido para escribirla cuando ha visto a sus colegas llorar, desde el momento que llegó la disposición que impide las Misas a los fieles. Una decisión que nos parece objetivamente excesiva; tanto que quisiera saber en cuál iglesia -a parte claro está, de algún templo que recibe muchos donativos- exísta un problema cuidar la distancia debida, como al ir en metro, entre los fieles…en particular durante las Misas feriales, ícono de soledad.

Buena lectura.

§§§

Carta abierta a mi obispo, al legítimo Sucesor de Pedro, a áquel que se sienta en la Cátedra de Pedro, al Obispo de Roma, y a todos los obispos de Italia y de la entera Iglesia Católica.

Me dirijo a Ustedes en esta modalidad, porque quizás es la única capáz de alcanzar eficázmente a los destinatarios.

Suplico por tanto a todos aquellos que tienen la posibilidad de dar máxima visibilidad, con cada medio, a este mi texto, sin temor por las consecuencias que me pueda acarrear. Asumo personalmente toda la responsabilidad de lo que escribo.

Yo, Francesco d’Erasmo, Sacerdote del Orden de los Presbíteros de la Iglesia Católica, ordenado en La Storta el 26 de junio de 1999, nacido en Milán el 29 de enero de 1974, en plena posesión de mis facultades, dirijo este apelo a los destinatarios de este escrito y a todos los hombres de buena voluntad.

¿No les basta cansar la paciencia de los hombres, para que también quieran cansar la de mi Dios?

Por años ha despreciado el Temor de Dios, impulsando en todas las formas el acceso sacrílego a los Sacramentos y a los servicios eclesiásticos, engañando al pueblo de Dios sobre la Verdad de la Fe Católica al respecto, y abusando de su autoridad, ¿y ahora en cambio tienen miedo al contagio tanto que impiden a los fieles el acceso a los mismos?

¿Y tienen la desfachatéz y la arrogancia de proclamar que no han sido obligados, sino que han elegido este comportamiento?

¿Por qué nunca han quitado a los católicos de naciones enteras el dilema de ser excomunicados por apostasía o para el pago de las tasas de la Iglesia Católica, como en Alemania, por ejemplo?

¡Hipócritas!

¿Qué es lo más importante para Ustedes?

¿Servir a Dios o a Mamona?

¡Han sustituído a Dios por sus ídolos!

¡No se crean escapar de la ira inminente!

Pueden jugar sobre la piel de los fieles, porque no tienen la más mínima idea de lo que significa para un verdadero cristiano ser privado de la Gracia de los Sacramentos.

¡Un cristiano está listo para perder du vida, pero no puede vivir sin los Sacramentos!

Pero esto a Ustedes no les “entra en el corazón”. Lo mismo les da…¡nosotros podemos celebrar por nuestra cuenta y absolvernos entre nosotros!

¿Y los pobres fieles?

Justo ayer fue el séptimo aniversario de un suceso que ha sido determinante en relación a todo esto. Justo hace siete años iniciaba la situación por la que el supremo poder en manos del que se hace el paladín de la iglesia de puertas abiertas. Y justo ayer, justo en la propia diócesis del vicario de Cristo, ¡justo en su diócesis, se decidió cerrar las puertas de las iglesias!

Para protegerse del virus.

¿Y quién protege a los fieles de los lobos disfrazados de corderos?

¿Y quién proteje a los fieles de una vida sin la Gracia de los Sacramentos?

Justamente ayer Nuestro Señor Jesucristo ha dicho: ¡si no han escuchado a Moisés y a los profetas, no escucharan ni siquiera si resucita un muerto!

Lo sé. Pero también se dice que, si no pueden correr los caballos, que corran los burros.

Y yo soy un pobre burro, pecador, sencillote, algunos incluso me creen que estoy mal de la cabeza. No puedo llegar a Ustedes con ninguna autoridad particular. No he recibido particulares revelaciones, sino solo la voz de la conciencia. Apelo a su razocinio, a su conciencia, aún cuando sus corazones estan cerrados.

Prueben ver si los hechos de la Historia no dan la razón a aquello que el Cielo está anunciando desde hace años, molestando ni más ni menos que a la Madre de Dios, que por primera vez fue anunciada por Isaías a Acaz.

Dios se alegra por un acto de sincero arrepentimiento.

El lunes pasado se recordó la maravillosa oración del Profeta Daniel.

La Virgen María pide un acto de Consagración a Su Corazón Inmaculado. Nada más.

Pero no un acto para encomendarnos, por no dejar, más por dar peso superficial a las teorías de falsos teólogos que a Sus palabras.

En vez, un acto sincero que nazca del fondo del corazón, en el que se otorgue plena confianza a Su Corazón de Madre, el que Nuestro Señor nos ha donado como herencia desde la Cruz.

Un acto que no se puede realizar y a la vez ostinarnos permaneciendo en los pecados y mentiras.

¡Arrepiéntanse, conviértanse y crean en el Evangelio!

Eviten que el Señor les tenga que repetir como a Pedro: ¡aléjate de mi, satanás, porque no piensas según Dios sino según los hombres!

¿Por qué continuan cojeando de ambas piernas? ¡Ciegos que guían a otros ciegos!

He asistido en punto de muerte a muchísimos en mi vida sacerdotal. ¡Nunca es tarde para regresar a Dios!

¡Les suplico, déjense reconciliar con Dios!

Pido perdón a los muchos que no son cómplices de las cosas que denuncio, obviamente no me dirijo a todos indiscriminadamente.

Pido a los fieles que recen para que todos sus pastores no sufran la suerte de los viñadores asesinos.

Y en dado caso, destinatarios de este mi escrito, que tuvieran la tentación de combatirme, para suprimir la verdad que les digo, les recuerdo el fin del faraón. Les recuerdo las palabras de Gamaliel al sinedrio. No sean tontos. Además si me persiguen, no harán más que darle visibilidad a estas palabras. Y alguno lo debería recordar por experiencia. El Señor no me abandona, hasta los demonios se dan cuenta.

Ustedes que pisotean la Palabra de Dios, releánse la última página del Apocalípsis. Jesús nos ha advertido que el cielo y la tierra pasarán, ¡pero Sus Palabras no pasarán hasta que todo se haya cumplido!

Del resto cada uno asume la responsabilidad de las propias decisiones u omisiones.

Al Señor Omnipotente, Creador del Cielo y de la tierra, he ofrecido mi vida en el Sacerdocio y busco hacerlo con fidelidad a diario, no obstante mis muchas traiciones.

A El renuevo, por las manos de María Santísima, Madre Inmaculada de Su Divino Hijo Jesucristo, el ofrecimiento de consagración de mí mismo, para que todo lo que sea obstáculo a la Gloria de Dios, sea quemado por el Fuego del Espíritu Santo, y que lo que quede no sea otra que una humilde corona a los pies del Cordero, para Gloria de Dios.

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Doy fe,

Francesco d’Erasmo. Diócesis de Civitavecchia-Tarquinia,

13 marzo 2020.

§§§

