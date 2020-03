OM: DESPUÉS DE SIETE AÑOS, LA CONVERSIÓN DEL PAPA. ROMA, IGLESIAS CERRADAS.

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiæ, han pasado siete años del fatídico 13 marzo de 2013, cuando todos sabemos qué cosa sucedió. La fecha no ha pasado sin ser observada -perdonen el conflicto verbal- al Osservatore Marciano, que con ayuda de un artículo conmemorativo aparecido en Vatican News, con firma de Andrea Tornielli, lo ha querido celebrar. A su manera, naturalmente. Por lo pronto – ¿Ustedes creen en las coincidencias? yo un poco- el octavo año de este pontificado se abre con la prohibición de la Misa para los fieles de todo el País, con todas las iglesias cerradas de Roma. No se si me he explicado: cerradas. Un tremendo éxito, ¿no?¡en Roma!. ¡En Roma!.

Buena lectura.

§§§

OSSERVATORE MARCIANO A TOSATTI (con concesión de papel blanco-cándido)

Querido Tosatti, ¡alleluja! ¡Papa Bergoglio se ha convertido!. El papa de los malthusiano-ambientalistas, el papa de los paganos animistas amazónicos, el papa de los “bastainmigrantes”, el papa que desprecia a los católicos (etcétera) pues bien sí, ¡se ha convertido! que gozada. ¡El coronavirus ha permitido la conversión del papa!

El lector de Stilum Curiæ puede encontrar el anuncio de la conversión escrito por su biógrafo oficial Andrea Tornielli.

El biógrafo oficial reporta que finalmente el papa está sufriendo por los enfermos, sus familias y quienes les cuidan, ¿entonces no sólo por inmigrantes e indios amazónicos?.

Igualmente el biógrafo oficial cuenta que el papa habría reconocido que somos polvo precioso, destinado a la vida eterna (todos sin discriminar a los católicos tradicionalistas, hasta ayer considerados poco más que “estiércol”?)

Despues sigue contando que el papa en la homilía refería que habría auspiciado dejarnos reconciliar para vivir como pecadores perdonados.

¿Admitiéndo entonces que finalmente exíste el pecado? ¡Increíble! hasta ayer el pecado era consecuencia de la miseria material producida por el capitalismo!

También relata el biógrafo oficial que el papa habría invitado a los sacerdotes a salir al encuentro de los enfermos. Pero hasta ayer invitaba a la iglesia a salir para aprender, sin nada que enseñar. ¿Hoy invita a salir para ofrecer los Sacramentos?

¡Fantástico! Invito al lector de Stilum Curiæ, a mortificar inmediatamente la sospecha de que pueda haber invitado santos sacerdotes con coraje para ir a los enfermos infestados por otras razones.

Conclusión: ¡Se ha convertido!

El coronavirus ha permitido la conversión del papa. Sin dudas es cierto. El colmo es que ha nombrado tres veces a Dios (ex artículo de Tornielli).

Sólo hay un punto crítico en el artículo de Andrea Tornielli. No es verdad lo que sostiene, es decir, que el octavo año de pontificado coincida con un momento dramático para la entera humanidad, por la pandemia del coronavirus. ¡No! Son en vez éstos siete años de pontificado los que han sido dramáticos para la entera humanidad. La pandemia pronto será controlada, del contagio saldremos rápido.

Pero de los daños inflingidos a la Doctrina y a la Fe, no se resolverán pronto.

OM

