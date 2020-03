OM: DOPO SETTE ANNI, CONVERSIONE DEL PAPA. ROMA, CHIESE CHIUSE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, domani saranno passati sette anni dal fatidico 13 marzo del 2013, quando tutti ben sappiamo che cosa accadde. La data non è passata inosservata – scusate il conflitto verbale – a Osservatore Marziano, che con l’aiuto di un articolo commemorativo apparso su Vatican News, a firma Andrea Tornielli, l’ha voluta celebrare. A modo suo, naturalmente. E intanto – voi credete alle coincidenze? io un po’ – l’ottavo anno di questo pontificato si apre con la proibizione della Messa per i fedeli del Paese, e con le chiese chiuse a Roma. Non so se mi sono spiegato: chiuse. Un successone, no? A Roma! A Roma! Buona lettura.

§§§

OSSERVATORE MARZIANO A TOSATTI (con concessione di carta bianco-candida)

Caro Tosatti, alleluja! Papa Bergoglio si è convertito! Il papa dei malthusiano-ambientalisti, il papa dei pagani animisti amazzonici, il papa dei “migrantiebasta”, il papa che disprezza i cattolici, (eccetera) ebbene si, si è convertito! Gioiamone perbacco. Il coronavirus ha permesso di convertire il papa!

Qui il lettore di Stilum Curiae troverà l’annuncio della conversione scritta dal suo sotto-biografo Andrea Tornielli. Il sotto-biografo riporta che finalmente il papa sta soffrendo per i malati, le loro famiglie e chi li cura. Non solo per i migranti e gli indios amazzonici, quindi? Sempre il sotto-biografo racconta che il papa avrebbe riconosciuto che siamo solo polvere preziosa, destinata alla vita eterna (tutti, senza discriminare i cattolici tradizionalisti, fino a ieri considerati poco più di “letame”?).

Poi racconta che il papa nell’omelia riportata avrebbe auspicato di lasciarci riconciliare per vivere come – peccatori perdonati -.

Ammettendo quindi finalmente che il peccato esiste? Incredibile! fino a ieri il peccato era conseguenza della miseria materiale prodotta dal capitalismo!

Ma il sotto-biografo scrive anche che il papa avrebbe invitato i sacerdoti a uscire per andare dagli ammalati. Ma fino a ieri invitava la chiesa a uscire per apprendere, non avendo nulla da insegnare. Oggi invita a uscire per fornire i Sacramenti?

Fantastico! Invito il lettore di Stilum Curiae a mortificare immediatamente il sospetto che possa aver invitato santi e coraggiosi sacerdoti cattolici a andare dagli ammalati infettati per altre ragioni.

Conclusione. Si è convertito!

Il coronavirus ha permesso la conversione del papa. Ormai è certo. Ha persino nominato Dio, ben tre volte (ex articolo di Tornieli).

Solo un appunto critico all’articolo, qui sotto riportato, dell’Andrea Tornielli. Non è affatto vero ciò che lui sostiene, cioè che l’ottavo anno di pontificato cade in un momento drammatico per l’intera umanità, cioè la pandemia per coronavirus. No! Sono questi sette anni di pontificato che son stati drammatici per l’intera umanità. La pandemia verrà sconfitta presto, dal contagio del virus usciremo presto.

Ma i danni fatti alla dottrina ed alla fede non si risolveranno presto!

OM

§§§

