MESSA E CORONAVIRUS. L’AVV. PATRUNO: È UN FALSO PROBLEMA…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il tema della proibizione delle messe, legata al Coronavirus, continua a far discutere nel mondo cattolico. Stilum Curiae ha ricevuto questa lettera molto interessante dell’avvocato Francesco Patruno, e le condivide con voi. Buona lettura.

§§§

Gentilissimo Dott.Tosatti,

ho letto il contributo del collega Adernò. E francamente mi ha lasciato alquanto perplesso. In primo luogo, la disposizione di legge del decreto legge governativo non si indirizza solo ai cattolici, ma a tutte le confessioni. Anche le riunioni degli ebrei, per dire, sono vietate.

La legge non parla di “cerimonie cattoliche”, ma latu sensu di “cerimonie religiose”, senza qualificare se queste siano cattoliche ebraiche o valdesi o ortodosse. Tanto è vero che anche le confessioni diverse dalla cattolica hanno adottato misure simili:

Leggete qui

E qui

E anche qui.

E qui.

Inoltre qui

E infine qui

Non vi è alcuna violazione della libertà religiosa dei cattolici né violazione di legge né di Costituzione perché anche altre norme di legge qualificano le celebrazioni religiose. Ad es., il Testo Unico delle legge di Pubblica Sicurezza parla di “cerimonie religiose” all’art. 25. E l’art. 26 di questo testo di legge sancisce che il questore possa vietarle per ragioni di sicurezza e sanità pubblica. Ovviamente, il riferimento è a situazioni locali.

Per cui non vi è nessuna violazione di legge quando il decreto legge parla di “cerimonie religiose”, visto che è la terminologia adoperata anche da altri testi legislativi.

Non ritengo poi che vi sia alcuna violazione della libertà religiosa, perché la stessa Costituzione consente limiti “per motivi di sanità o sicurezza” alla libertà di circolazione dei cittadini (art. 16) e di riunione in luoghi pubblici (art. 17). L’art. 120 sempre della Costituzione prevede poteri del Governo di sostituirsi alle regioni, in caso – tra l’altro – di “pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica”, “quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”.

Peraltro, l’art. 9, comma 2, della Convenzione europea per i diritti dell’uomo stabilisce: “La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui”.

La Convenzione europea, nell’ambito italiano, assume valore cogente ed interpretativo delle stesse norme costituzionali, se non quasi di valore equivalente (essendo stata la Convenzione richiamata anche dalla Costituzione dell’Unione Europea).

Essa, dunque, prevede limitazioni alla libertà di manifestazione della propria religione per ragioni di salute o morale pubbliche.

Quanto alla Chiesa non so se essa si sia mostrata accondiscendente verso lo Stato. Certamente, essa ha interpretato – come giusto che facesse – l’espressione “cerimonie religiose” con “celebrazioni eucaristiche”. Per cui, la sua competenza interpretativa, che invoca l’Adernò, è stata formalmente mantenuta.

Quel che certamente non ha la Chiesa è la competenza sanitaria per poter giudicare se vi sia o no uno stato di emergenza in materia sanitaria o che vi sia un’epidemia o un pericolo per la salute pubblica. Non ha questo compito la Chiesa. Sono eccessive le misure di sospensione pubblica delle celebrazioni cultuali? Non so dirlo, anche perché la bontà o meno di simili sospensione ce lo potrà dire il tempo: se l’epidemia rientrerà, tanto di guadagnato.

La Chiesa avrebbe potuto fare di più? Non so se avrebbe potuto far di più.

Avrebbe potuto dire allo Stato: chiudi anche i ristoranti ed i bari? Forse. Ma anche qui non competeva alla Chiesa dirlo, visto che, in quel caso, sarebbe entrata a gamba tesa nell’ambito delle scelte politico-sanitarie del governo.

Certamente abbiamo l’esempio di della peste manzoniana: la processione del corpo di S. Carlo per le vie di Milano, guidata dal celebre cardinal Federigo, contro il parere dei medici come Ludovico Settala, nel giugno 1630, lungi dal far diminuire i contagi, li fece esplodere, perché, all’epoca, non si conosceva nulla di virus e batteri e si pensava che il morbo si diffondesse per opera degli untori, cioè per opera umana e quindi per evitare i contagi fosse sufficiente tener sotto controllo i soggetti, attenzionandoli qualora fossero individuati soggetti sospetti. Famoso è il caso del vecchietto linciato dalla folla perché sorpreso a spolverare la sua panca nella chiesa di S. Antonio in Milano. E per chi è di Milano la storia della colonna infame dovrebbe essere illuminante sulla credenza dell’epoca.

Forse si poteva far di più? Ne dubito. Ma forse sì: richiamando i fedeli al fatto che il digiuno forzato di Eucaristia è un sacrificio che si può sopportare per il bene, oltre che nostro, anche del prossimo, perché a noi è dato l’onere di custodire la vita del prossimo. E chi è il prossimo? In primo luogo chi ci vive accanto: soprattutto i soggetti più deboli, quali i bambini e gli anziani ed i malati delle nostre famiglie. E poi gli amici, i colleghi di lavoro ed infine anche gli immunodepressi, cioè coloro che, per varie patologie, sono più esposti a contrarre malattie virali. Ed un contesto sociale malato ed in cui è diffusa la malattia, li espone più di altri, facendo rischiare loro la terapia intensiva. E magari anche la morte.

Noi possiamo rischiare per noi stessi. Ma nessuno vive in un’isola deserta, per cui una persona può rischiare per se stessa e magari tutto finisce lì. Noi viviamo in un contesto sociale e familiare, che ci impone di badare anche alla salute di chi ci è vicino a noi. Per cui, anche se volessimo rischiare noi in prima persona, non lo possiamo fare, perché la nostra condotta espone a rischio anche chi è a fianco. L’amore a Dio passa attraverso l’amore per il prossimo. E amore del prossimo significa volere il bene del prossimo, non già nuocergli o esporlo a pericolo, anche involontario.

E poi se volessimo dirla tutta, non è problema quello di non poter assistere alla Messa poiché ci son stati cattolici che si sono santificati senza mai vedere una Messa (tipo i cattolici dormienti del Giappone, che per oltre due secoli non poterono avere un sacerdote) e non è nemmeno il poter fare o no la comunione poiché molti santi del passato (ad es., i santi padri anacoreti nel deserto) facevano la comunione e si riunivano per la sinassi sì e no due o tre volte all’anno e forse anche meno.

Quindi, è un falso problema quello di non poter assistere alla messa o non poter fare la Comunione.

Avv. Francesco Patruno

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti