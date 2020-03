POVERI PASTORI, CHE HAN DIMENTICATO TOMMASO MORO…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, monsignor Ics ci invita a prendere esempio da San Tommaso Moro, nell’affrontare questo momento che sembra così pieno di angoscia e di paure, e in cui molti cattolici non si sentono sorretti, incoraggiati ed esortati a credere nell’aiuto sovrannaturale dai loro pastori. È un messaggio di speranza e di ottimismo cristiano, quello che state per leggere: che non nasconde né minimizza i pericoli e le durezze della realtà, ma ci invita ad affrontarle consapevoli del fatto che Qualcuno ha sofferto e ha vinto la morte. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti. Riflettevo sul suo Stilum Curiae (qui riportato) riferito al comportamento dei Vescovi in questo momento. Poveretti, sono nell’oscurità anche loro.

Son loro che hanno bisogno di voi, cattolici, figli di Dio, forti nella fede.

Nel Vangelo di oggi il Signore accusa scribi e farisei perché si son seduti sulla cattedra di Mosè, son preoccupati solo di far bella figura e hanno abbandonato chi era stato loro affidato, lasciandoli “…come pecore senza pastore”.

Dovevano essere “sale e luce” per il popolo loro affidato, e invece hanno lasciato il popolo “senza sale e senza luce”. E loro stessi erano nell’oscurità.

Difficile non pensare subito alla situazione (in allegato) che il suo Stilum Curiae, commenta.

Oggi i pastori sembrano aver perso “lo spirito di servizio” di chi ama e segue il Signore. Manifestamente hanno acquisito altri “spiriti di servizio”, per attività di supposta etica sociale, ma sembrano aver dimenticato lo spirito di servizio necessario ad ottenere frutti soprannaturali, quelli che oggi produrrebbero le grazie speciali necessarie.

Si direbbe che i pastori del gregge di Cristo abbiano perso la capacità di fare il bene spirituale. Poveri!

Siamo in Quaresima, tra poco commemoreremo la Passione, morte e resurrezione del Signore. Tra poco ricorderemo che la Passione di Cristo è stata salvezza per l’intera umanità, nonché che il Signore ha fatto del dolore un mezzo di redenzione.

Tra poco dovremmo meditare che la mortificazione e la penitenza, a cui ci chiama la Quaresima, hanno come scopo principale la corredenzione.

Se oggi i pastori, invece di non far celebrare le Sante Messe e privare dei Sacramenti, canali della Grazia, insegnassero a valorizzare come il “sacrificio coronavirus” ci serva a purificarci e a riparare, quante Grazie potremmo attenderci!

Come potrebbero far crescere spiritualmente il gregge se insegnassero a vivere questi momenti esercitando le virtù umane e soprannaturali, soprattutto fede, speranza, carità, fortezza, ottimismo cristiano….

Aiutando il povero gregge a recuperare la prospettiva soprannaturale e con essa l’influsso reale della grazia nella propria vita.

Venerdì della V° settimana di Quaresima contempleremo l’orazione di Gesù nell’Orto del Getsemani. San Tommaso Moro, in prigione nella torre di Londra in attesa dell’esecuzione, meditò e contemplò questa orazione di Gesù, trovando tutte le forze per affrontare il martirio.

Suggerisco di leggerlo per trovare conforto, coraggio e ottimismo in questo momento. Scrive San Tommaso Moro: “Fatti coraggio…per quanto ti senta impaurito ed assillato dal terrore di tormenti…fatti coraggio, perché anch’io, che sono il vincitore del mondo, al pensiero della mia amarissima e dolorosa Passione, mi son sentito ancora più stanco, triste, impaurito e pieno di intima angoscia..”.

Coraggio amici miei.

Mons. ICS

§§§

