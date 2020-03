NOBILE. A CHI SERVE L’ISLAMIZZAZIONE DELL’EUROPA?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ci ha inviato una riflessione molto interessante – e inquietante – sulla progressiva islamizzazione del nostro Continente, soggetto in questo momento a un atto di guerra da parte della Turchia di Erdogan, che ha rovesciato contro il confine greco migliaia di ex jihadisti o comunque clandestini che risiedevano in Turchia; e che all’improvviso hanno avuto armi, mezzi, e una bella spinta da parte del neo-Sultano che li usa cinicamente nella sua politica ricattatoria verso l’Europa. Tanto per capire quanto sia falso il racconto che parla di “profughi dalla guerra in Siria”, vi diamo le percentuali della folla di irregolari che preme alle frontiere della Grecia: -Afghanistan, 64% -Pakistan, 19% -Τurkey, 5% -Syria, 4% -Somalia, 2,6% -Iraq, Iran, Morocco, Ethiopia, Bangladesh, Egypt: 5,4%. Buona lettura.

A chi serve l’islamizzazione dell’Europa?

Da un po’ di tempo sui siti Internet girano alcuni brevi video dove pii musulmani residenti in Belgio dichiarano che la sharia è compatibile all’80% con le Costituzioni europee. Prevedono, tra l’altro, che nel 2030 il Belgio sarà musulmano. Se la compatibilità della sharia con la democrazia è una crassa bufala, le previsioni sull’islamizzazione dei paesi europei non è per niente infondata. Lo sospettiamo perché gli islamisti sono sostenuti dalla Sinistra europea, dalla finanza e dall’ONU, ormai in mano ai paesi fedeli al Corano. Non tutti i musulmani sognano la sharia, ma è pur vero che una minoranza sostenuta dalla politica europea può raggiungere benissimo il suo scopo. Ma perché, dovremmo chiederci, un filonazista è soggetto all’incriminazione mentre i musulmani fedeli al Corano minacciano apertamente di voler soggiogare l’Europa sono a piede libero? Magari vivendo grazie ai contributi statali, ovvero i nostri soldi.

Pochi fatti, tra centinaia, che confermano quanto scriviamo.

In questi giorni la Turchia di Erdoğan ha aperto le porte ai migranti spingendoli verso la Grecia. I media sussurrano o non danno notizie sulla drammatica situazione che sta vivendo il popolo greco. La cosa che dovrebbe far alzare le antenne ai nostri governi viene ignorato. Casuale?

In un articolo https://www.tempi.it/grecia-migranti-turchia-erdogan/ Rodolfo Casadei riporta, tra gli altri, un commento del popolare giornalista, conduttore di trasmissioni televisive e radiofoniche Yiorgos Trangas, di cui riprendo un breve stralcio: «I signori delle Ong che si arricchiscono distruggendo la Grecia devono sapere che ormai non sono più al sicuro, come i loro amici, le termiti della nazione di casa nostra. Occorre usare i mezzi appropriati e non cadere nella trappola degli invasori e dei servizi segreti turchi. Questi signori arrivano mettendo in prima fila donne e bebè, ma dietro ci sono molte decine di uomini giovani e decisi. Bisogna far loro capire che la loro invasione organizzata deve finire, e non è questione di pietà. Queste persone sono soldati nemici, non sono siriani né rifugiati, e su un centinaio di arresti compiuti ieri alla frontiera non c’è un solo siriano. Si tratta di afghani, pakistani, africani e altri ancora, in parte provenienti dalle prigioni turche, e le autorità greche hanno ritrovato bandiere afghane su coloro che sono riusciti ad attraversare la nostra frontiera gridando “Allah è grande!”

Il presidente turco l’anno scorso incitava i musulmani residenti in Europa a fare più figli per seppellire l’Europa. Ve lo immaginate un Giuseppe Conte che dà consigli simili ai cristiani che vivono in Turchia? A Bruxelles come minimo si straccerebbero le vesti, provocando una bufera a livello mondiale.

Erdoğan, un giocatore senza scrupoli, mentre sosteneva l’Isis in Siria ha accolto centinaia di migliaia di rifugiati che scappavano dall’Isis. Poi, con compromessi che durano quanto gli umori del sultano turco, ha chiesto in cambio alcuni miliardi di euro a Bruxelles. Abbiamo governanti imbecilli o hanno un programma?

A cosa mirano le sinistre e i liberals come il magnate George Soros, principale finanziatore della sinistra mondiale e dunque, dell’aborto, eutanasia, movimenti gay e immigrazione? Da come stanno andando le cose sembra chiaro che vogliono cancellare l’identità europea, il cristianesimo.

Come ho già scritto, il tycoon ungherese di nazionalità americana, ebreo di nascita, in una intervista rilasciata nel 1998 ha detto chiaramente di aver collaborato, allora quattordicenne, insieme a suo padre, coi nazisti alla deportazione del popolo ebreo. Alla domanda del giornalista, Soros ha affermato tranquillamente che non prova nessun senso di colpa, perché ateo.

Il business è business, ha detto chiaro e tondo. Aggiungendo la frase fatta che ripetono i cinici pericolosi : se non lo avessi fatto io, lo avrebbe fatto un altro. Dunque, se un tipo del genere ha mandato il suo popolo, donne uomini e bambini, nei forni crematori, il resto dell’umanità non dovrebbe aspettarsi un trattamento migliore. Le sue ONG e le sue poco limpide operazioni finanziarie che hanno creato grossi problemi in alcuni paesi come l’Italia nel 1992, lo confermano ampiamente.

I tycoons e le monarchie della penisola araba mirano alla distruzione dei paesi musulmani non allineati come la Siria. Ma si muovono anche in Europa. Attraverso false flags e i bombardamenti nell’ex Jugoslavia, l’occidente favorì gli integralisti islamici, creando un’enclave islamista nel cuore dell’Europa, nonché la lenta e inesorabile distruzione delle chiese ortodosse e l’allontanamento dei cristiani.

Attraverso l’invasione musulmana si vogliono creare divisioni, scontri e rancori che minano le basi della coesione sociale. In Olanda come in Germania esistono già partiti islamici. Nei paesi come la Francia, il Regno Unito e nel nord Europa, dove la presenza dei maomettani è consistente, pesano sull’ago della bilancia politica. E come sappiamo le sinistre fanno carte false pur di realizzare i loro progetti.

Cosa garantisce l’islam al cosiddetto deep state e alle sinistre mondialiste? L’Islam non è solo una religione, è uno stile di vita completo, una civiltà totale. La sharia è anche una cultura e un sistema politico di leggi che stabilisce la sua supremazia. Non c’è aspetto della vita personale e pubblica che non sia incluso nella sharia. Non solo i musulmani, ma tutte le persone devono sottomettersi alla sharia. Il nome stesso, islam, significa sottomettersi, sottomettersi a Maometto e al Corano in

tutte le cose: religiose, politiche e culturali. Ovvero, quello che l’ONU e tutte le organizzazioni legate a esso cercano di imporre al mondo. Una monocultura rassegnata e ubbidiente. Niente di meglio, dunque, che la diffusione dell’islam.

Facciamo alcune ipotesi realiste. Le sinistre appartengono geneticamente alla dittatura marxista, un ateismo che nel secolo scorso è stato finanziato dai signori di Wall Street e dall’Europa protestante (i cosiddetti liberals), al fine di cancellare il cristianesimo cattolico e ortodosso. Seguendo la propria indole dispotica, oggi la sinistra sostiene lo stesso deep state e una dittatura – questa volta religiosa – che per diritto divino mira ad assoggettare il mondo. Non è un caso se le stragi islamiste in occidente vengono considerati atti di “lupi solitari” e di malati mentali, mentre i massacri di migliaia di cristiani per mano islamista in Africa vengono metodicamente oscurati.

La fede in Allah ha creato milioni di giovani pronti ad immolarsi per annichilire i non musulmani e chiunque contesti o si allontani dalla dottrina maomettana. Grazie alle promesse divine dei testi sacri, un numero elevatissimo di “martiri” costituiscono, per il deep state e le monarchie arabe, una manovalanza facilmente reperibile e manipolabile. Questi giovani islamisti, o “malati mentali”, rappresentano un’arma che può essere utilizzata in tutte le “primavere”, dalla Siria all’Iraq, dalla Libia all’Europa e in tutto il pianeta.

Molto probabilmente dopo aver annichilito la Chiesa sarà la volta dell’islam e dell’ebraismo ortodosso, che tanto disturba i governi laicisti israeliani. Infatti ad Abu Dhabi, sull’isola di Saadiyat, sorgerà l’Abrahamic Family House dove le tre religioni avranno un luogo di preghiera comune. Ovviamente seguendo la dottrina onusiana.

Ma forse le monarchie arabe e Vaticano, sede europea dell’ONU, per tenere buoni i nuovi schiavi, opteranno per la sharia. Chissà, chi vivrà vedrà. I milioni di musulmani brava gente che sono scappati dalla povertà e dalle dittature dei loro paesi dovrebbero chiedersi cosa faranno se sarà instaurata la sharia in Europa. Emigreranno nell’Antartico per non ritrovarsi col collo sotto la spada islamista-finanziaria? E i cristiani, anche atei, cosa aspettano a svegliarsi?

Agostino Nobile

