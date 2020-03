LA LETTERA DI GOTTI TEDESCHI: ESITI INATTESI. UN’APPENDICE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la riflessione che il prof. Ettore Gotti Tedeschi ci ha offerto ieri, usando come spunto la drammatica realtà del Coronavirus sembra abbia avuto qualche esito imprevisto. E Ettore Gotti Tedeschi ci ha inviato questa “appendice” al suo articolo di ieri: e siamo ben felici di pubblicarla, e ancora più felici perché questo povero strumento forse ha spinto qualcuno a cercare, ad alzare lo sguardo. Buona lettura.

§§§

Non è vero che il Vangelo è “superato”, non è neppure mai stato neppure “raggiunto”.

Caro Marco, questa appendice, con cui abuso di Stilum Curiae, è dovuta ai messaggi che amici e colleghi “laicissimi” mi hanno scritto, apprezzando qualche mia parola e lamentando Il sorprendente silenzio dell’autorità morale in questo momento di sgomento.

Perché però un’appendice?

Perché ho notato,dalle mail ricevute, che questo turbamento da Coronavirus è arrivato inatteso, sembra non discriminare nessuno e si è insinuato nella nostra vita facendola apparire precaria.

E ho notato che la sofferenza può sottoporre la creatura alla tentazione della disperazione o alla rassegnazione che Dio è indifferente ai nostri dolori.

Con questa appendice vorrei solo cercare di provocare più persone possibile affinché si convincano che l’essere umano – ogni essere umano – è molto più grande della sua condizione corporale precaria.

Parafrasando Bernanos, se questo Coronavirus provocasse ventiquattro ore di sofferenza e dubbi, ma anche solo un minuto di riflessione sulla condizione umana, generando speranza, avrebbe un valore, perché potrebbe renderci disponibili a voler capire la Verità di questa stessa condizione umana, che dimostriamo di non aver compreso appieno.

Un amico “laico” (cioè non cattolico praticante), importante finanziere, anch’esso sottoposto a quarantena avendo accertato il contagio, mi ha scritto commentando il mio pezzo di stamattina su Stilum Curiae, dicendomi che in questo momento avrebbe bisogno di amore, oltre che di cure.

Mi ha scritto che ha capito che non vuole più sentirsi solo su questa terra, che è senza dubbio il “domicilio meno stabile”, e neppure vuole mostrarsi più sordo alle domande che fino a ieri il cuore gli faceva.

Caro Marco, ti sono molto grato per avermi concesso di pubblicare il mio pezzo stamattina, leggendo le mail che amici e colleghi laici mi hanno mandato, ho capito una cosa, cui non avevo pensato.

Non è vero che il Vangelo (e la Verità evangelica è “superato”. NO! Non è neppure mai stato “raggiunto”. (Tranne che da pochi santi).

Tuo Ettore Gotti Tedeschi

§§§

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti