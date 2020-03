CINA. IL PAPA AI CRISTIANI: MI RACCOMANDO, NIENTE PROSELITISMO…

Marco Tosatti

Ho visto il video che il Pontefice ha dedicato – Marzo 2020 – ai cattolici in Cina. Vi consiglio di guardarlo. Personalmente, con quello che sta accadendo in quel grande Paese, ci sono dei tocchi di surrealtà. In particolare quando si dice che i cattolici “Devono promuovere il Vangelo, ma senza fare proselitismo, e raggiungere l’unità”.

Fare proselitismo in una delle dittature più crudeli che esistono? Ma ha mai sentito parlare dei Laogai? Dei sacerdoti e vescovi perseguitati, costretti a seguire corsi di rieducazione e così via? Chiunque abbia scritto questo messaggio, che il Pontefice ha letto è un amico dell’Associazione Patriottica, cioè la longa – e corta – manus del Partito Comunista per il controllo della religione. Certo che la Chiesa è divisa! Perché per decenni c’è stato chi ha difeso la sua fedeltà a Roma, al Papa, contro i tentativi del potere comunista di mettere le mani sulla religione. Che adesso, grazie all’accordo segreto (ma perché segreto?) ci sta riuscendo, posto che la scelta dei candidati vescovi viene fatta dal basso, e a Roma resta la possibilità di convalidarla. Dal basso? In una dittatura comunista? Ma ci rendiamo conto?

