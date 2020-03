LAUDATO SÌ. TEOLOGIA DI VERITÀ O TEOLOGIA DI PROPAGANDA?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, siamo vittime di una mutazione genetica. Questo blog, nato con l’intenzione di discutere principalmente temi religiosi e spirituali, si trova sempre di più, e non per sua volontà, a trattare argomenti del tutto diversi: ambiente, ecologia et similia. Ma come dicevamo, la colpa non è nostra, come potete vedere leggendo questa notizia di Vatican News, e come vi può ben spiegare Pezzo Grosso qui sotto. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti,nel link qui riportato leggo fra le righe tre sante preoccupazioni di questo santo pontefice che non smette mai di meravigliarci con i suoi richiami alla santità. Bergoglio dimostra (fra le righe) di avere tre preoccupazioni e una consolazione.

La prima preoccupazione è che il coronavirus possa contagiare le farfalle dell’ecosistema amazzonico.

La seconda preoccupazione è che l’uomo possa volersi vendicare sui pipistrelli, il cui virus lo ha aggredito.

La terza preoccupazione è per il povero virus che sta cercando di sopravvivere nel sistema immunitario umano, mentre gli uomini cercano di sopprimerlo.

Infatti Bergoglio ha dichiarato che “Tutto è un dono del nostro buon Dio Creatore”.

Ci consola invece sapere che non gliene frega nulla dei malati di coronavirus e degli effetti economici conseguenti sui futuri nuovi poveri, anzi il santo Pontefice ha persino chiesto di fare assemblee comunitarie per celebrare il V° anniversario di Laudato Si.

Sembra che Bergoglia abbia però raccomandato che <La Cura della casa comune> avvenga fuori dalle strutture ospedaliere usuali, che sono intasate di infettati dal virus, in modo tale da non compromettere la <cura della casa comune> con il morbo, appunto..

Per contribuire a capire meglio Laudato Si, colgo l’occasione per citare il famoso economista Vaclav Klaus, ex Presidente della Repubblica Ceca, studioso di ambientalismo (ex suo Libro: -Pianeta blu, non verde -. IBL libri.).

Ci spiega che “l’ambientalismo si gloria di avere una base scientifica quando in realtà è essenzialmente una ideologia metafisica…”; e cita il maggior climatologista americano (zittito essendo controcorrente) PatrickMichaels: “il problema fondamentale risiede nell’enorme discrepanza tra le relazioni scientifiche originali e la presentazione pubblica dei loro risultati a mezzo stampa. Risultato è diffusione di mezze verità, se non di disinformazione. Per massimizzare i fondi pubblici per progetti destinati a prevenire le catastrofi. Più imprevedibile è il disastro, più denaro verrà messo a disposizione”.

Poi scrive che “l’atteggiamento ambientalista nei confronti della natura è analogo a quello marxista nei confronti dell’economia. L’obiettivo è sostituire l’evoluzione libera e spontanea del mondo e dell’umanità con una pianificazione centrale”.

Poi cita anche uno dei consiglieri più amati dall’Accademia Pontificia della Scienze in Vaticano, il prof. Paul Ehrlich, fondatore dell’ambientalismo, suggeritore di Laudato Si, che in tutta la sua lunga vita di accademico, non ne ha mai azzeccata (come si dice) una, neppure per sbaglio.

Chissà come e perché è diventato suggeritore di Bergoglio.

Infine Klaus ci spiega che la più grande sfida che l’umanità ha di fronte è quella di distinguere la realtà dalla fantasia, la verità dalla propaganda.

Esattamente come saper distinguere tra una teologia della verità e una teologia della propaganda.

E naturalmente saper distinguere un papa della Verità e un papa della propaganda. Quest’ultimo è quello che, in pieno coronavirus, si preoccupa per le farfalle e i pipistrelli. Dice di preoccuparsi dei poveri, ma neppure conosce le cause della povertà. Vuoi vedere che abbiamo un papa neomalthusiano, filo Filippo di Edimburgo?

