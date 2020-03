LA COMUNIONE? USO UN CUCCHIAIO STERILIZZATO, NON LE MANI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’epidemia di Coronavirus è una dramma, con le sue conseguenze tragiche; ma come in ogni tragedia, cercare di sorridere può aiutare. E a questo scopo Pezzo Grosso ci ha inviato una sua riflessione sul comportamento di scienziati, politici e preti nella stagione del virus. Buona lettura.

Caro Tosatti, mi permette una riflessione ironica, provocatoria, ma di buon senso sul coronavirus? Dai consoliamoci con un po’ di ironia, anche se venata di amarezza!

Lei ricorda senza dubbio che negli anni ‘90 scoppiò il problema dell’AIDS (Sindrome di immunodeficienza acquisita).

Fra molti medici c’erano i sostenitori che fosse l’HIV (virus di immunodeficienza umana) la causa su cui studiare. Immediatamente apparvero i negazionisti, guidati ricordo, da importanti e prestigiose università americane, ansiose di far parlare di sé.

Persino il Presidente del Sud Africa (Thabo Mbeki) si suggestionò a tal punto da rifiutare i medicinali e l’assistenza per curare le infezioni. Risultato: 300mila morti e 35mila bambini infetti, in Sud Africa.

Appena invece fu scoperto l’ HIV si salvarono innumerevoli vite umane. Questa è la lezione scientifico-seria.

Ora commentiamo con ironia quel che succede oggi.

A volte la scienza confonde le menti con, diciamo, intuizioni, magari pericolose?

Abbiamo forse troppe informazioni e tante conoscenze, ma probabilmente poca sapienza per capirle. Internet è uno strumento utilissimo, se lo si sa usare; il che significa, nel caso del coronavirus, che bisogna avere una conoscenza di base adeguata per distinguere tra verità e superstizione politico-scientifica.

I media non ci aiutano molto: sono impegnati a sparare notizie sensazionali, da prima pagina. Devono pur raccogliere pubblicità poveretti. Insomma sul coronavirus aspettiamo ancora oggi che qualcuno ci dia spiegazioni, anziché segregazioni (ciascuno a casa sua, in quarantena, più o meno voluta, più o meno ufficiale…)..

Chi dovrebbe farlo però? Gli esperti? Mamma mia! Ma se si contraddicono fra loro ”scientificamente”… sembrano persino più opinionisti che scienziati. Se si gioca con la vita la competenza non è un prodotto da sfoggiare sui media, cari miei !

Mi sovviene il concetto del “Rasoio di Occam. Il famoso monaco medioevale spiegava che di tutto ciò che vediamo dobbiamo dare la spiegazione più semplice. Bene! E con il coronavirus come la metterebbe Occam?

Ma se gli scienziati e i media faticano a farci capire un problema complesso come è il coronavirus, i preti che dovrebbero curare l’anima prima del corpo, che fanno? I preti tutt’un tratto diventano obbedienti alle disposizioni dei Vescovi che sono quelle della Cei di Bassetti! Stiamo freschi!

Siamo in ostaggio delle notizie difformi fra loro e della paura di trasgredire, grazie al crollo di responsabilità personale di questa civiltà che si fonda sul – non fidarsi di nessuno -; né dei medici né dei giornalisti e neanche dei preti.

Plagiando una commedia: “Animal House”, propongo di immaginare un personaggio che sentenzia continuamente sul coronavirus. Ora un altro personaggio gli chiede come fa a sapere tutto ciò, domandandogli: lei è un medico? E il personaggio risponde: no sono un avvocato! E allora? che differenza fa?. Ecco, pensate se avesse risposto: no sono un prete.

Sentendo i politici alla TV mi domando se i governi decidano che fare sul coronavirus, prendendo come consulenti i sondaggisti, per sapere cosa serve a farsi eleggere o prendendo scienziati per risolvere il problema. Altra incognita inquietante.

Ma altrettanto grave, se non più, è il comportamento di questa chiesa di Bergoglio e Bassetti. Per dimostrare che non è nemica della scienza e non si oppone alla ragione, cosa fa? Chiude le chiese, non fa celebrare le messe e chiude persino le piscine di Lourdes. Però chiede e richiede di far entrare immigrati senza metterli in quarantena. Non ci posso credere!

L’acqua di Lourdes sarà anche piena di germi, ma fa miracoli da 150 anni!

Poi i preti non danno più la comunione in bocca per non contaminare. Ora ciò presuppone che non sia sacrilegio toccare il Corpo di Cristo con le mani non consacrate.

Poiché io invece, da lurido fariseo tradizionalista, sono convinto che sia sacrilegio, sapete che faccio? Al momento della comunione (quando riesco a trovarla) io mi preparo con un bel cucchiaio che sfilo da un panno sterilizzato e chiedo al sacerdote di metterci l’ostia consacrata, che prendo in bocca direttamente dal cucchiaio.

Finora nessuno si è rifiutato di farlo…Almeno questo è la mia prima consolazione quotidiana per esorcizzare il coronavirus…

E la seconda sono i medici e gli infermieri, vero eroi.

