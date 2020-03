“PAPA E ONU NEL PIANO CONTRACCETTIVO”? YOU TUBE CENSURA…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ieri abbiamo ricevuto, tramite twitter, una richiesta di aiuto di Michael Matt, direttore di The Remnant, che è un quotidiano cattolico statunitense. Come potete vedere dal messaggio, YouTube stava – e forse sta ancora – cercando di impedire che si diffondesse questo video, in cui Michael Matt sottolineava tutte le criticità del congresso che si svolgerà a maggio in Vaticano, il Global Compact for Education, convocato da papa Bergoglio. Qui sotto troverete qualche frase che abbiamo preso e tradotto dall’editoriale di Michael Matt, che mette in rilievo i problemi. Nella foto troverete anche i finanziatori, illustrati da Jeffrey Sachs, (per cui vi rimando a questo articolo)

E vedrete come le preoccupazioni espresse da Michael Matt sono più che fondate. E allora forse ci si può spiegare perché i padroni della rete cerchino di ostacolare la diffusione di questo video.

Michael J. Matt (@Michael_J_Matt) ha twittato: Please help us spread this RTV video. YouTube is playing games with us this morning. They’re even removing our videos from notifications lists. Why? Because we ask the question: Is Pope Francis promoting contraception to help the UN save the planet? https://t.co/plwhJxquRJ

( https://twitter.com/Michael_J_Matt/status/1233801704921059329?s=03 )

Hanno bisogno di Francesco per promuovere l’agenda delle Nazioni Unite nelle nazioni cattoliche del terzo mondo…e in particolare in Africa, dove ci sono moltissimi cattolici, con famiglie numerose che amano Dio, il prossimo e fanno la cosa giusta…

Papa Francesco chi aiuta adesso? Miliardari globalisti bianchi…

E loro vogliono porre fine a tutto questo, ed è quello che succedere al Global Compact for Education a maggio in Vaticano.

E chi lo finanzierà questo “processo educativo globale”? Jeffrey Sachs che ormai parla in Vaticano una volta al mese ci spiega chi lo finanzierà.

(Come potete vedere si tratta di organizzazioni che promuovono aborto e contraccezione a livello mondiale).

“Papa Francesco è il più grande mobilitatore nel mondo…”

Ora ditemi, perché dovrei scandalizzarmi se qualcuno mi dicesse che il Papa ora è un sostenitore del programma di controllo delle nascite mondiale?

È un’alleanza malvagia, quella fra il papa e la gente che vuole il controllo delle nascite mondiale tramite contraccezione, aborto e quant’altro…

Noi siamo scandalizzati, e nessuno dal Vaticano si presenta a dire: state tranquilli, non è così…ma dovrebbe essere il loro compito quello di evitare che i cattolici siano scandalizzati.

§§§

Il Pontefice e Jeffrey Sachs

