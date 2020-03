MESSICO E SPAGNA: LA GRANDE PERSECUZIONE ANTICATTOLICA NEL SECOLO XX. A ROMA, GIOVEDÌ.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, credo che sia interessante ricordare un appuntamento a Roma organizzato dall’Associazione “Tradizione Famiglia Proprietà”, e che si svolgerà giovedì 5 marzo, alle ore 18:30 presso la sede dell’Associazione Luci sull’Est, via Savoia 80, sc. destra, primo piano, Roma (nella zona di Piazza Fiume). Sarà una conferenza tenuta dall’avvocato Giovanni Formicola, e il tema è quanto mai attuale, visto ciò che accade non solo in Spagna, ma in altri Paesi europei ed extraeuropei: “Messico e Spagna: la grande persecuzione anticattolica nel secolo XX”.

Giustamente ricordano gli organizzatori della conferenza:

“Tra le stragi compiute nel secolo XX nulla forse è paragonabile alle mattanze perpetrate negli anni Venti in Messico e negli anni Trenta in Spagna, due Paesi in cui, accanto a terrore ed efferatezza, si sono scritte pagine di straordinario eroismo cristiano. In Messico, di fronte alle violenze del governo laicista, i cattolici risposero con una vera rivolta armata, la Cristiada. Mentre in Spagna, prima e durante la Guerra Civile, migliaia e migliaia di sacerdoti, religiosi, religiose e laici preferirono morire piuttosto che apostatare.

La Chiesa negli ultimi decenni ha elevato agli onori degli altari tanti martiri messicani e spagnoli e continua ancora a farlo. Questi martiri, che hanno dato la vita per testimoniare Cristo e per difendere la Civiltà cristiana, vanno conosciuti e ricordati, specialmente in un tempo, come l’attuale, in cui alle persecuzioni cruente in varie parti del mondo si sono aggiunte quelle più subdole ma non meno violente tipiche della società occidentale. E spesso, purtroppo, nell’indifferenza e nel silenzio degli stessi cattolici”.

Bisogna anche ricordare che fu durante il pontificato di Giovanni Paolo II che si incominciò a porre il problema del riconoscimento del martirio di tanti religiosi, religiose e laici; e che naturalmente la stampa di sinistra e progressista e i cattolici “illuminati” di allora giudicavano inopportuno questo riconoscimento che sembrava togliere smalto alla Resistenza antifascista e anti Franco, e giustificare anche una certa reazione da parte di quegli spagnoli che non gradivano essere ammazzati. Un meccanismo di rovesciamento di responsabilità – pensate a quello che accade in Italia anche oggi, con la campagna contro “l’odio”, che è cattivo solo se si può imputare in qualche modo alla destra, se no è giusta reazione popolare – che viviamo nella quotidianità, grazie a una stampa partigiana e asservita.

Per chi volesse approfondire non manca il materiale. Per esempio quello della cappuccine di madre Rubatto.

“Durante gli anni della Guerra civile Spagnola nei territori repubblicani avvenne (fatta eccezione dei Paesi Baschi) una feroce persecuzione anti-cattolica. Dopo la vittoria del Fronte Popolare spagnolo, formato da socialisti, comunisti e antifascisti, per tutto il paese si intensificarono le violenze dando origine a una vera e propria persecuzione religiosa che, tra il 18 luglio 1936 e il 1º aprile 1939, portò alla distruzione del 70% delle chiese spagnole e all’uccisione di quasi diecimila persone, tra le quali 13vescovi, 4.184sacerdotieseminaristi, 2.365 religiosi, 283 religiose e diverse migliaia di laici di entrambi i sessi, il cui numero è tuttavia impossibile precisare. La stragrande maggioranza dei massacri accadde durante i primi sei mesi di guerra. In seguito, dopo che il Governo centrale riuscì a far cessare le esecuzioni sommarie con il controllo della sua autorità e l’istituzione di tribunali popolari, i grandi massacri ebbero termine (anche se omicidi politici si contarono nei territori repubblicani fino al termine del conflitto). Solo con la vittoria del generale Francisco Franco il clero cattolico decise di uscire dalla clandestinità e le chiese furono pubblicamente riaperte al culto. Motivi per i quali Pio XII accolse con felicitazione la vittoria dei nazionalisti nel radiomessaggio dell’aprile del 1939. La Comunità di Genova, nel 1936, anche dietro istanza della Segreteria della Curia generale dei Cappuccini, ospitò per breve tempo alcune monache carmelitane, le Figlie del Sacro Cuore di Gesù e le Terziarie cappuccine della Divina Pastora, profughe dalla Spagna, che erano riuscite a sfuggire alla persecuzione, dirette in America (Cuba e Panama)”.

Modererà Federico Catani, nell’occasione sarà presentato il volume di Giovanni Formicola

“Difesero la Fede, fermarono il comunismo” (Cantagalli).

