RVC E LE INCREDIBILI TENTAZIONI DEL PONTEFICE. MA DAVVERO?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ieri su Agensir – l’agenzia dei vescovi italiani – è uscito un articolo in cui il pontefice regnante parlava della tentazione di circondarsi solo di persone che siano in sintonia con lui, e la pensino come lui. Beh, devo dire che quando l’ho letto non credevo ai miei occhi. Ma come! Papa Bergoglio non aspetta altro – e l’ha dimotstrato ad abundantiam – che qualche vescovo, arcivescovo o cardinale che la pensa in maniera diversa da lui compia i settantacinque anni, e zac!, arriva subito la mannaia, e la sostituzione con qualcuno di sentimenti assolutamente opposti. I suoi predecessori hanno fatto vescovi certamente non in linea con loro; in base all’antico e saggio principio di Chiesa et-et, il rispettare diverse anime e sensibilità. Papa Bergoglio si comporta come una specie di rullo compressore. E poi parla di tentazioni? Mentre mi crogiolavo nello stupore di fronte all’improntitudine ecclesiastica, è arrivato un commento di Romana Vulneratus Curia. Buona lettura.

§§§

Caro Super Tosatti ( dopo i 14milioni di presenze sul suo sito, se lo merita), come certo lei ha pensato Papa Bergoglio, nell’intento ogni tanto di fare il pastore “se le cerca”, perché non c’è nessuno peggio di un lupo che vuol fare l’agnello, se non altro per l’odore che emana.

Come leggerete nell’allegato link, Bergoglio ha voluto spiegare da cosa nasce l’amarezza nella vita del prete. Ed enumera alcune sue valutazioni con commenti, a dir poco talmente confondenti, che non possono altro che avere accresciuto lo scoraggiamento nei poveri preti che credono ancora in Dio.

La prima valutazione si riferisce alla deriva autoritaria soft, intendendo con questa il fatto che un prete non sopporti gli altri preti che la pensano diversamente da lui. Perbacco! Ha detto soft per distinguerla da quella hard che è invece la sua deriva autoritaria, visto che sopporta solo Spadaro, non risponde ai DUBIA e commissaria invece i Francescani dell’Immacolata?

La seconda valutazione sta nel vizio (del prete) di circondarsi dei propri vicini, quelli a lui fedeli, senza distinguere tra il compiacente e chi consiglia in modo disinteressato.

Io ho subito e solo pensato a Tornielli. Chissà perché.

Ma se è proprio Bergoglio a insegnare a cacciare e punire chi la pensa diversamente da lui e glielo spiega! Si pensi al card. Caffarra, poi al card. Sarah, ma anche allo stesso Papa Benedetto XVI.

Ma in questa seconda valutazione fa anche un riferimento che mi pare una gaffe magistrale. Riferendosi al tema – abusi – invita a non seguire l’invito del “maligno” : <dentro gli impeccabili e fuori chi sbaglia>.

Bergoglio, utilizzando la parabola del grano e della zizzania, di fatto spiega che si deve metter fuori gli impeccabili e dentro chi sbaglia. Ecco, come Bergoglio finalmente risponde alle accuse di mons. Carlo Maria Viganò di non esser intervenuto sugli abusi che lui gli raccontava affinché fossero puniti. Esemplare!

La terza valutazione si riferisce al fatto che per i sacerdoti il dramma è l’isolamento. Si! Ha ragione! voleva intendere l’isolamento dei bravi sacerdoti da parte della Chiesa di Bergoglio?

Vede Tosatti, se avessi potuto suggerire al Papa una riposta adeguata, avrei cominciato a dirgli di distinguere anzitutto tra due categorie di preti, quelli che credono in Dio e gli impiegati.

I primi sono da sette anni isolati confusi, abbandonati, persino perseguitati.

E lo sono a causa di temi chiave della vita della Chiesa: la liturgia, i Sacramenti, la dottrina.

Gli altri preti, gli impiegati, invece sono incoraggiati a diventare protestanti quanto prima. Bergoglio avrebbe dovuto consigliare i preti che hanno le tre amarezze evocate di fare gli esercizi spirituali con maggior frequenza, confessarsi giornalmente.

Vedrebbero come scompare questa amarezza.

Suo RVC

§§§

