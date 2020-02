PG: IL LIBRO DI BXVI E SARAH SPIEGA I 14.000.000 DI STILUM CURIAE.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, abbiamo ricevuto questa riflessione del nostro Pezzo Grosso, in riferimento alla circolare interna di ieri che annunciava quota quattordici milioni. Leggetela con attenzione, riguarda tutti noi.

§§§

Caro Tosatti, vorrei tentare una spiegazione dei 14 milioni di visualizzazioni di Stilum Curiae, in crescita esponenziale.

La pregherei di lasciarmelo spiegare un po’ indirettamente, riferendomi al libro scritto da Papa Benedetto XVI e dal card. Sarah “ Dal profondo del nostro cuore”, che tenterò di sintetizzare, un po’ a modo mio .

Nella prima pagina il card. Sarah cita l’omelia di J. Ratzinger alla missa pro eligendo pontifice del 2005 : “Avere una fede chiara, secondo il credo della chiesa, viene spesso etichettato come <fondamentalismo>”.

Vede Tosatti, ci sono tre espressioni che vengono mal utilizzate (secondo il modello Spadaro), e queste sono: Fondamentalismo, Tradizionalismo, Conservatorismo.

Eppure si devono avere Fondamenta per non costruire sulla sabbia.

Eppure si deve avere Tradizione per non perdere l’insegnamento di Gesù agli Apostoli e da loro tramandato fino a noi.

E poi si deve poi Conservare la fede, se non si vuole rischiare l’eresia.

Perciò io non mi vergogno di sentirmi fondamentalista, tradizionalista, conservatore.

E magari aggiungerei anche integralista, cercando naturalmente di essere intollerante verso me stesso e tollerante verso il prossimo.

Il libro scritto da Benedetto e Sarah è pura – Ricerca della Verità – scritto per amore della Chiesa.

Il tema trattato, ben lo sappiamo, è il celibato dei sacerdoti, che è “Proclamazione di Fede” e se qualcuno ha dei dubbi, spiega Benedetto, questi nascono perché oggi si vive una teologia senza culto, senza il culto che Gesù ha elevato al Suo massimo sacrificio.

E lo stesso Gesù lo pretende dai suoi sacerdoti, che devono esser pervasi da Cristo, affinché sia Lui a agire in loro.

Il sacerdozio, come diceva il santo curato d’Ars, è l’amore del cuore di Gesù.

Sarah invita i sacerdoti a non aver paura di avere una vita sacerdotale che, ontologicamente, pretenda il celibato. Perché senza celibato sacerdotale non si protegge l’iniziativa dello Spirito Santo e si rischia di sentirsi maestri e creatori della Chiesa.

E’ vero che il sacerdozio attraversa un periodo buio e molti sono tentati dalla rinuncia, così Sarah ricorda le parole di Cristo agli apostoli : “Volete forse andarvene anche voi?”; e ricorda poi subito dopo le parole di Pietro : “Signore da chi andremmo? solo tu hai parole di vita eterna”.

Che fare dunque?, Sarah propone di ascoltare l’appello di Dio stesso : “ Siate santi perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo” (Lv19,2).

E conclude : “A nessuno è proibito proclamare la Verità della fede in uno spirito di pace, unità e carità. Guai a chi resterà in silenzio. Guai a me se non predicassi il Vangelo!” (1Cor 9,16).

Ecco, questo è, io credo, lo spirito che Stilum Curiae incorpora in quasi tutti i suoi commenti riferiti, in maniera esplicita o più nascosta, alla necessità di proclamare la Verità del Vangelo.

Ecco perché Stilum Curiae è arrivato a 14 milioni di visualizzazioni. Con buona pace di Spadaro e di Tornielli.

Pezzo Grosso.

§§§

