STILUM A QUOTA 14.000.000. UN MILIONE IN PIÙ IN DUE MESI…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, seguendo una tradizione ormai consolidata vi informiamo sull’andamento del nostro blog.

Abbiamo toccato quota quattordici milioni di visualizzazioni, in meno di tre anni e mezzo di vita. Beh, non so che cosa ne pensiate voi, ma direi che si tratta di un discreto successo, tutto considerato.

Dall’inizio, nell’ottobre del 2016, grazie all’arrivo di collaboratori estremamente interessanti e brillanti (grazie, grazie, grazie!) il campo di azione di Stilum Curiae si è allargato, toccando anche temi sociali, civili e politici. E in questo senso la direzione – o deriva – della Chiesa attuale, sempre più politicizzata, anche in senso minimo e deteriore (la polemica su Coronavirus e sovranismi dei giorni scorsi ne è un esempio ahimè lampante) è stata decisiva, obbligando Stilum a seguirla nei suoi passi…

Non è un lavoro né leggero né semplice; sia la gestione, la ricerca, la scrittura, la composizione degli articoli costituiscono una notevole mole di impegno. Il desiderio poi di offrire a tutti la possibilità di esprimersi, in un mondo che sembra indirizzato sempre più a restringere queste possibilità (pensiamo alla censura, aperta o nascosta su certi temi, allo shadowbanning praticato ampiamente dai social a proprietà e influenza globalista e sorosiana, al trollaggio messo in atto da chi è infastidito dalla libertà di pensiero e di parola di Stilum) costituisce un impegno e una responsabilità non lieve, come potete vedere dal numero dei commenti.

Stilum sta cambiando, grazie all’aiuto di un’agenzia digitale dalla grande professionalità, per cercare di offrire un prodotto sempre più gradevole – l’occhio vuole la sua parte…- e agevole alla lettura. Naturalmente tutto questo ha un costo, e vogliamo ringraziare coloro che ci hanno aiutato e a cui non abbiamo potuto dire personalmente la nostra riconoscenza. Aiutateci a mantenere Stilum Curiae, vivo, appuntito quanto è necessario, e soprattutto sempre libero.

Mi sembrava poco tempo, da quando era stato emanato l’ultimo bollettino sullo stato del blog. E in effetti ho visto che alla vigilia di Natale annunciavamo di essere giunti a quota tredici milioni. Ciò vuol dire che in due mesi si è aggiunto un altro milione di visualizzazioni. Grazie per la vostra fedeltà! Dallo screenshot potete vedere che l’Italia fa la parte del leone, ma ci sono presenze significative anche in altre parti del mondo. Non posso pubblicare tutti gli screenshot della lista, ma mi capirete se vi dico che mi fa molta tenerezza vedere che per esempio che in Myanmar, Cameroon, Martinica o Moldova c’è qualcuno che legge Stilum Curiae. Mi dà veramente l’impressione di tenere acceso un cerino che qualcuno da molto lontano può vedere…Grazie ancora ai collaboratori, noti e protetti, e a tutti voi che rendete Stilum una cosa viva con la vostra presenza.

