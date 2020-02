NOBILE E LA LEGGENDA DELL’OCCIDENTE DEBITORE ALL’ISLAM…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile continua nella sua battaglia contro il luogocomunismo imperante nella cultura, sui giornali e adesso – ahimè – anche sul web. Uno dei luoghi comuni più diffusi, in funzione anti-occidentale a soprattutto anti-cristiana, è quello che vuole che per un certo periodo a un Occidente barbaro e incolto si opponesse un islam luminoso di cultura. Se anche fosse vero, sarebbe durata ben poco, quella primavera, subito soffocata dai professionisti del Corano. Ma in realtà, non è vero, come ci spiega Nobile. Buona lettura.

§§§

Occidente, debitore della cultura islamica?

Ai testi scolastici, media e pseudo storici da alcuni anni si è aggiunta Wikipedia. Per caso mi è capitato sotto gli occhi una breve descrizione sull’influenza straordinaria che avrebbe avuto l’islam sulla cultura europea: “Il contributo islamico all’Europa medievale interessò settori diversi come l’arte, l’architettura, la medicina, l’agricoltura, la musica, il linguaggio e la tecnologia. Dall’XI al XII secolo l’Europa assorbì le conoscenze della cultura islamica. Di particolare importanza per l’Europa furono le traduzioni attuate dagli Arabi e dai Persiani di antichi testi classici greci, tra cui le opere del filosofo Aristotele”.

L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, in un discorso del 2009 all’Università Al-Azhar del Cairo, affermò: “Ho studiato Storia e ho imparato quanto la civiltà sia debitrice nei confronti dell’Islam”.

Quello che qui sintetizzerò in poche righe l’ho già scritto in maniera più diffusa in altre occasioni. Ma dato che la menzogna è dura a morire, chiedo venia se sono costretto a riparlarne.

Innanzitutto è necessario ricordare che arabi battezzati esistono dai tempi apostolici: “Ebrei e proseliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio” (At. 2,11). Dunque, arabo non è sempre sinonimo di musulmano.

Samir Khalil Samir, islamista, teologo egiziano e studioso delle lingue semitiche, per far conoscere il notevole contributo apportato dagli arabi cristiani alla cultura araba ha fondato la Collana del Gruppo di Ricerca Arabo-Cristiana (www.grac.it). In un articolo, Samir scrive: “diverse tribù arabe si convertono al cristianesimo, inventano la scrittura” [che deriva dalla variante nabatea e dalla scrittura aramaica, ndr] e danno all’Arabia i suoi primi regni, ben prima della comparsa dell’islam.” Essi sono stati “i continuatori della ricerca dei Greci e gli artefici della grande rinascita araba del X secolo.” Dato che la giovane lingua araba era ancora limitata, i traduttori cristiani ricorsero a termini greci e siriaci che hanno arricchito il lessico tecnico arabo. Hunayn Ibn Ishâq (808-873), il più preparato dei traduttori, lavorando sulle opere di Galeno si rese conto che la lingua araba è uno strumento insufficiente per l’opera a cui si accingeva a tradurre. Il secolo seguente, continua Samir, “il vescovo Elia di Nisibi rispondendo a quanti celebravano l’arabo come lingua perfetta per il fatto che essa possiederebbe cinquecento parole per designare il leone o il cammello, Elia opporrà loro la povertà dell’arabo in fatto di termini di medicina e farmacopea.” Ma gli arabi cristiani non si sono occupati solo di traduzioni, hanno prodotto considerevoli opere autonome.

I numeri considerati arabi in realtà sono indiani, l’architettura come le scienze erano sviluppate e gestite dai cristiani ed ebrei sia nei paesi islamizzati che nei territori europei occupati. Grazie a storici come Régine Pernoud, una delle più importanti studiose del Medioevo, Conservatore al Museo della Storia di Francia e poi degli Archivi Nazionali francesi, sappiamo che in Spagna l’arco moresco era presente un secolo prima dell’invasione islamica. L’Alhambra di Granada è stata realizzata da architetti cristiani e ebrei.

A proposito di Spagna, dove i musulmani avrebbero raggiunto il più alto livello socio-culturale, Francesco Gabrieli, uno dei più autorevoli orientalisti italiani, che tra le altre lingue conosceva l’arabo antico e moderno, nel suo “Gli arabi” pubblicato per la prima volta nel 1957, scrive: “Notevolissimo fu il contributo della Spagna alla letteratura araba classica, sia nelle lettere in senso stretto sia nelle scienze religiose e profane, la storia, la filologia, la filosofia.”

La stampa fu introdotta in Oriente grazie alle comunità cristiane. Tra il XVII e il XVIII secolo il vescovo maronita Germânos Farhât forma una squadra di letterati cristiani che rinnova in profondità la lingua araba.

Autorevoli medievisti ci informano che l’architettura definita dagli pseudo storici anticristiani Romanica non è, come dicono, una rozza copia dell’architettura Romana, ma ha origine nel Medioevo. Così come l’arte gotica e l’invenzione dell’arco rampante con cui, per la prima volta nella storia, si poterono costruire edifici molto alti con muri sottili e finestre grandi che portarono alla realizzazione delle straordinarie vetrate figurative nelle chiese. Nel XIII secolo per la prima volta si eseguono pitture a olio su tela invece che su gesso e legno. Nella letteratura medievale basti ricordare Dante Alighieri e san Tommaso d’Aquino. Nel Medioevo abbiamo la nascita della notazione musicale e, in seguito, lo sviluppo melodico, contrappuntistico e armonico, nonché una vasta gamma di strumenti musicali. Nell’Europa della cristianità medievale nacquero le prime Università che non si limitavano solo alla saggezza ricevuta dai Greci. Negli studi furono introdotte l’innovazione e la critica per correggere gli antichi, soprattutto in relazione alle tesi scientifiche. Aspetti, questi, sconosciuti nelle scuole delle altre culture. Averroè, per esempio, considerato il maggiore filosofo musulmano, considerava lo Stagirita infallibile, e se uno studioso l’avesse messo in dubbio era sicuramente in errore.

La scuola, i mezzi di comunicazione e Wikipedia rappresentano la mano longa protestantica, massonica e ideologica. Uniti per screditare la cultura che ha dato al mondo i diritti umani, il concetto di progresso, ricchezza artistica, filosofica, scientifica.

Agostino Nobile

§§§

Categoria: Nobile

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti