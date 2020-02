CORONAVIRUS. SPADARO, L’AMUCHINA E I CASTIGHI DI DIO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, purtroppo siamo obbligati ad occuparci ancora del Direttore de La Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro, per la sua indefessa attività sui social, e su twitter in particolare. Come sa chi ha seguito nei giorni scorsi Stilum Curiae, il gesuita che –ahimè – sussurra al Pontefice ha usato la crisi del Coronavirus fra l’altro per attaccare non solo una parte politica che gli sta antipatica, ma anche per trattare da lupi travestiti da pastori quanti suggerivano che questa epidemia potesse essere in qualche modo una punizione verso i peccati umani. E anche ieri ha continuato – citando Vatican News – in questa operazione, come potete vedere.

Abbiamo chiesto il parere di un esperto teologo, che ci ha risposto in buona sostanza così, come abbiamo capito: Spadaro confonde la condanna col castigo.Le piaghe d’Egitto cos’erano? Il castigo è ad ammonimento del peccatore. È una pena da sopportare per espiare il peccato e convertirsi finché siamo nel mondo. La penitenza è appunto questo. Gesù ne ha fatto un sacramento. Perciò condanna il peccato, ma dice al peccatore di aggiustare la sua posizione finché vive, perché non gli accada dopo la morte poi di entrare nella prigione temporanea – il purgatorio – donde ne uscirà solo dopo aver pagato fino all’ultimo spicciolo. Per non parlare delle tante volte in cui mette in guardia dal castigo della Geenna che è eterno. In questo mondo il Signore punisce la colpa dei padri nei figli, fino alla terza e quarta generazione. Per questo è diffusa l’espressione: è un castigo di Dio. Egli procura la ferita, cioè il castigo, ma anche la fascia, cioè la cura. Spadaro finge di non conoscere le Scritture, ovvero le manipola.

Eh sì, perché la Bibbia non è un libro di fantasia – almeno per i cristiani – e un paio di castighi seri li riporta, attribuendo ai peccati degli uomini la colpa. Con buona pace dei Galantino, secondo cui Sodoma alla fine si salva…E qui sotto giusto per farsi una risata vi postiamo un altro paio di screenshot del Direttore de La Civiltà Cattolica. Sempre relativi alla crisi che sta mettendo in ginocchio città e regioni d’Italia, oltre a qualche morto, tanto per farvi capire in quali serie mani sia quella che era una prestigiosa rivista, le cui bozze vengono lette prima della pubblicazione in Segreteria di Stato. Non è così per i tweet del suo Direttore, temo…E non siamo i soli ad avere notato queste singolari esternazioni del padre gesuita. Chi fosse interessato può leggere questo articolo.

