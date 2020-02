CRONACHE DALLA PESTE DI MONSIGNOR ICS. CORONAVIRUS.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, e troll vari – che come avrete visto però sono stati messi spesso in quarantena, mica siamo Giuseppe Conte e sodali vari, noi….- monsignor Ics come sa che segue Stilum è in viaggio nel Nord Italia. E ci ha inviato queste sue riflessioni e notizie dai luoghi della peste. Buona lettura.

Cari lettori di StilumCuriae, ieri pomeriggio son stato a visitare la mamma anziana di un vecchio amico, residente nella zona basso lodigiana, presidiata dai bravi e gentili responsabili dell’ordine. La prima sensazione che ho provato è stata di sconcerto per la atmosfera surreale, da film catastrofico. La seconda è stata di pietà per le persone coinvolte, ho letto nei loro volti la paura, la paura del mistero di questo virus che potrebbe cambiare la loro vita. E mi sono chiesto quanto conforto spirituale necessitassero queste persone smarrite, e mi sono molto rammaricato nel saper che persino le chiese erano state chiuse dai vescovi locali, per prudenza.

Capisco, ma così si privano i fedeli bisognosi di conforto di fronte al Santissimo, così si ostacolano la direzione spirituale e la confessione.

La storia ci parla di ben due avvenimenti assimilabili, avvenuti sempre nella zona di Milano. La prima pestilenza del 1576, quando SanCarlo Borromeo era Arcivescovovo di Milano. Tutti fuggirono, anche, o per primi, i governanti spagnoli, solo SanCarlo restò per confortare la popolazione pregando con loro, diventando l’”unico refrigerio “ per i malati.

La seconda pestilenza è quella del 1630, quella narrata nei Promessi Sposi del Manzoni. Vescovo di Milano era il cugino di SanCarlo, Federico Borromeo, altro gigante della fede, che addirittura promosse processioni per invocare la intercessione di Maria e la grazia di Dio. Purtroppo dette processioni,cui parteciparono malati e non, aggravarono la pestilenza. Vede Tosatti, grazie all’avvenimento riferito a Federico Borromeo, oggi si chiudono le chiese spiegando che non si vuole che succeda quel che successe nel 1630. Comprendiamo con riserva.

Ma i medici negli ambulatori e negli ospedali son presenti e rischiano la vita continuamente. Molti di essi son stati messi in quarantena, molti son soggetti al “tampone”, molti son già caduti malati. I medici sono i veri eroi di questo evento –coronavirus –, come lo furono i famosi pompieri di NY nel 2001 salvando persone dopo l’attentato alle due torri.

Mentre leggiamo sui giornali che Presidente del consiglio e Presidente della regione Lombardia si buttano addosso responsabilità e litigano come i famosi “galli di Renzo” ( sempre nei Promessi Sposi di Manzoni). Ecco mentre i polli della politica italiana si beccano, i coraggiosi medici rischiano la vita.

MI permetta caro Tosatti, pertanto, di esprimere un ringraziamento ai medici ed alle forze dell’ordine. Mi permetta di esprimere riserve sull’operato dei colleghi vescovi. Mi permetta di esprimere un rimprovero ai politici che si preoccupano solo della loro immagine per le prossime elezioni.

Grazie signori medici!

Mons.ICS

