CORONAVIRUS. PEZZO GROSSO HA QUALCHE BRUTTO PENSIERO.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Pezzo Grosso ha riflettuto sulla strana epidemia di Coronavirus, e soprattutto ha riportato alla memoria tutta una serie di elementi alcuni lontani nel tempo, altri molto attuali, tutti uniti dal filo rosso del malthusianesimo, la teoria secondo cui il principale problema del Pianeta sono gli esseri umani. Non i maltusiani, o i neo-maltusiani, naturalmente: gli altri. Un po’ come la strana circostanza secondo cui i difensori dell’aborto sono sempre stati fatti nascere…E Pezzo Grosso unendo i puntini è arrivato a pensieri inquietanti. Che, per altro aleggiano da tempo nell’aria, proprio come il Coronavirus…Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, cari stilumcuriali, a proposito di <coronavirus>, al fine di incuriosirvi, vorrei ricordarvi o raccontarvi alcune citazioni – brutte e cattive – di persone importantissime, garantendovi che questi pensierini brutti e cattivi sono molto attuali, e, per distrazione certo, persino hanno ispirato qualche considerazione di magistero della Chiesa negli ultimi tempi…

Scriveva il reverendo anglicano (padre del cosiddetto malthusianesimo) Thomas Robert Malthus, nei primi dell’800, che bisognava a tutti i costi impedire le nascite – in sovrannumero – (la sua?) incoraggiando la natura a produrre mortalità (infantile). Suggeriva di non insegnare ai poveri l’igiene, suggeriva di agevolare il ritorno della peste, far vivere i poveri in zone malsane, ecc.

Ma soprattutto predicava di scoraggiare la prevenzione e la cura di particolari malattie contagiose e mortali.

Scriveva il principe Filippo di Edimburgo, consorte della regina Elisabetta II, ma anche fondatore e presidente del WWF, che la conservazione dell’umanità può esigere la cernita e l’eliminazione della parte in sovrappiù.

Ma dichiarò anche nell’agosto 1988 alla Deutsche Presse Agentur, che se si fosse reincarnato avrebbe voluto diventare un virus mortale per risolvere il problema della sovrappopolazione.

In una intervista del 1984 Thomas Ferguson, capo del Bureau Affari demografici del Dipartimento di Stato, spiegava che il modo più rapido per ridurre la popolazione è con la fame, come in Africa, o con le malattie come la peste…

Nel 1980 in una intervista a Repubblica, il fondatore del Club di Roma Aurelio Peccei, dichiarò che <gli uomini continuano a vivere sul pianeta come i vermi sulla carogna: divorandola. Sanno che alla fine moriranno, ma continuano a divorarla>.

Ancora una citazione (del 1923), stavolta persino profetica, di Bertrand Russell il grande filosofo inglese. Scriveva che verrà tempo in cui le razze meno prolifiche dovranno difendersi da quelle più prolifiche, ricorrendo a metodi che sono disgustosi, pur essendo necessari.

Basta così. Insomma per una certa cultura dominante neomalthusiana il vero nemico dell’umanità (quella ben selezionata) è l’altra parte dell’umanità (quella inutile e difettata), che prolifica in modo “canceroso”.

Ricordando a memoria queste citazioni, ho pensato al <coronavirus >, chissà perché…

Lei che ne pensa Tosatti, sono un malpensante ?

Ah ! dimenticavo. Lei deve sapere che sul tema Amazzonia, papa Bergoglio, non è mica stato originale. Prima di lui le stesse cose la ha dette e scritte un suo competitore: l’allora Arcivescovo di Canterbury Rowan Williams, che, mi pare nel 2007, scrisse sul Guardian un articolo sull’Amazzonia, “polmone del mondo” che generava un quinto dell’ossigeno necessario all’umanità, ma che veniva distrutta (con incendi!!) per sostenere la crescita economica ed il lusso di pochi privilegiati.

Al che il nostro amico Filippo di Edimburgo sentì il dovere di dichiarare che bisognava sostenere le religioni pagane, perché quelle cristiane non insegnano a difendere la natura… Oh!

Ma allora ‘sto Sinodo amazzonico di Bergoglio arriva solo in ritardo plagiando gli anglicani o ha voluto confermare il loro pensiero? Misteri romani…

§§§

