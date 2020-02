PEZZO GROSSO. DA BARI, IL BERGOGLIO AWARD FOR IGNORANCE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Pezzo Grosso ha letto l’intervento del Pontefice regnante al Convegno di Bari, organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana in tema di Mediterraneo; che come sappiamo, è stato un grosso spot a favore dell’immigrazione incontrollata, della ripresa alla grande del traffico di esseri umani, complici le ONG e l’attuale impresentabile governo, basato su un Parlamento che definire truffaldino è poco; e se possibile, ancora più impresentabile. Tollerato e aiutato da chi al Colle sembra aver abdicato totalmente al suo ruolo di garante dei diritti del popolo ad avere una rappresentanza espressa dal voto, come dovrebbe essere in democrazia. In cui, evidentemente non siamo più. Scusatemi questo sfogo accorato, e leggete che cosa dice di papa Bergoglio e delle sue esternazioni Pezzo Grosso.

§§§

Caro Tosatti. Propongo a Stilum Curiae di istituire un “Bergoglio Award for hypocrisy”.

Nel link qui sotto troverà spiegazione di questa iniziativa. Come leggerà, il Sommo Pontefice ha incontrato a Bari un certo numero di vescovi e patriarchi per l’evento organizzato da Sua Eminenza Reverendissima il supercardinalgeniale Bassetti: “Mediterraneo frontiera per arricchirsi“… Pardon, lapsus, volevo scrivere “Mediterraneo frontiera per la pace”.

Mi scuso moltissimo con il lettore. Mi è scappato…

Mare Nostrum (spiega Bergoglio) è il mare del meticciato, incontro di popolazioni diverse…ecc. A sto punto ho pensato di cambiare il sopracitato premio Bergoglio e chiamarlo “Bergoglio Prize for Ignorance”.

Per un Papa che prende come nome Francesco, è grave non conoscere neppure la storia di san Francesco.

I lettori di Stilum Curiae sanno che quando san Francesco d’Assisi nacque (nel 1182), la mamma lo aveva battezzato Giovanni; il babbo tornando da un viaggio d’affari, lo ribattezzò Francesco (cioè Franco), in onore dei suoi commerci con la Francia.

Il babbo di Francesco, Pietro Bernardone, si era infatti arricchito con commercio di stoffe (che importava e esportava ).

Perché ciò è significativo e pertinente? Perché proprio i tempi di san Francesco erano i tempi delle Crociate (la prima è del 1096) e i Crociati, per andare in Terrasanta, avevano dovuto ripulire il Mediterraneo dai pirati saraceni-musulmani che non permettevano i commerci via nave.

Ergo, il Mare Nostrum era luogo di scontro, non di incontro, tra cristiani e musulmani ed il meticciato era piuttosto dovuto agli stupri perpetrati dai suddetti musulmani a danno delle popolazioni rivierasche.

Dice, sempre a Bari, Papa Francesco che è folle fare guerre invece di costruire relazioni umane e economiche. Forse nei seminari argentini si racconta in modo neogesuitico la storia di Poitiers (anno 732), di Lepanto (1571), di Vienna (1683), dove i cristiani invece di difendersi avrebbero dovuto (secondo Bergoglio), proporre relazioni umane, scambi economici e dialoghi culturali.

Se al posto di Papa San Pio V, ci fosse stato Papa Francesco, oggi non ci sarebbe l’incubo islamico perché avremmo dialogato? Chissà perché San Pio V non aveva pensato, invece di recitare il rosario durante la battaglia di Lepanto, di mandare Carlo Borromeo o Filippo Neri a dialogare con i Turchi.

Chissà, Bergoglio denuncia chi parla di pace e vende armi, forse la famiglia Ghisleri (il cognome di san PioV) fabbricava e vendeva scimitarre?

Dice Bergoglio, sempre a Bari, che –s olo il dialogo permette di superare pregiudizi e conoscere meglio se stessi -. Perbacco ! avevo capito che per conoscere meglio se stesso, Bergoglio avesse utilizzato la psicoanalisi freudiana. Invece dialogava? Magari con Peron? Mah!

E poi aggiunge che si deve scoprire la Teologia della Accoglienza. Perbacco ! credevo volesse proporre la Teologia dello Sfruttamento dei migranti. Sempre a Bari, non si è neppure risparmiato la battuta, degna del grande Spadaro, sui sovranisti–populisti (…fascisti), seminatori di odio.

Lui invece semina amore, tolleranza, rispetto, ma condito da franchezza, lealtà, cultura e visione soprannaturale.

Come sempre. Un vero santo e dotto Papa, cui intitoliamo il “Bergoglio Prize”.

Primo premiato del 2020, con gradimento unanime: Gualtiero Bassetti.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Pezzo Grosso

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti