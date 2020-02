CORONAVIRUS. STOP ALLE MESSE. PRECAUZIONE O INDECENZA?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, non possiamo non registrare alcuni commenti e iniziative dopo la decisione delle diocesi della Lombardia e del Veneto di non far celebrare messe a causa del coronavirus. In particolare ci pare interessante offrirvi un commento apparso sul blog Vigiliae Alexandrinae, a firma di Fabio Adernò. Eccolo.

§§§

L’indecenza di non far celebrare la Messa in tempo di epidemia. Un commento di Fabio Adernò

San Carlo Borromeo comunica gli appestati. Scuola emiliana, sec. XVIII

“Concedi a noi, o Signore, te ne preghiamo, l’effetto della divota supplica, e divenuto a noi propizio, allontana la peste e la carestia: affinché i cuori dei mortali conoscano che tali flagelli scoppiano per il tuo sdegno, mentre cessano per la tua misericordia”, così il Messale ambrosiano fa pregare il Sacerdote sull’Altare nella Messa per il tempo di carestia e di penitenza (Orazione sopra il popolo). E, mentre dilaga l’infezione del corona virus, si rimane stupiti nel constatare la distanza di questa perenne intenzione della Chiesa dai comunicati che sono stati affissi sui portali delle chiese dell’Arcidiocesi di Milano in asettica ottemperanza a un’ordinanza della Regione Lombardia (non diversamente ciò sta accadendo in molte altre Diocesi del Nord d’Italia dopo la pubblicazione del Decreto del Governo sulla stessa materia), quasi che l’ordinamento e la vita soprannaturale della Chiesa siano senz’altro a disposizione dell’ordinamento positivo pubblico: “Avviso importante. La Parrocchia … in ragione dell’ordinanza emanata dal Presidente della Regione Lombardia sospende tutte le celebrazioni liturgiche (Sante Messe) fino a data da definirsi”. Se si considera, inoltre, la improbabilità della celebrazione della Messa senza la presenza di fedeli nel contesto teologico della riforma liturgica, si deve concludere che il numero delle Messe celebrate nelle Diocesi interessate sarà molto esiguo, se non quasi annientato.

Sull’indecenza di questa situazione pubblichiamo qui di seguito per il vantaggio di ogni cattolico le preziose osservazioni di Fabio Adernò, Avvocato rotale e Dottore in Diritto canonico presso l’Università Pontificia della Santa Croce a Roma.

Molte Diocesi del Nord si stanno affrettando a sospendere le celebrazioni, applicando evidentemente in modo supino il decreto legge varato ieri notte, quasi che le Messe fossero partite di calcio o manifestazioni sociali.

Tale decisione è un’offesa al Creatore, perché lo Si priva del culto dovuto e soprattutto è una manifestazione di mancanza di senso di trascendenza e di fiducia nell’opera salvifica della Provvidenza e dell’azione di Dio nella storia dell’Uomo.

Applicare criteri preventivi e cautelari è sacrosanto per tutelare il bene della vita, e vanno evitate le imprudenze e le superficialità, ma d’altra parte non ha alcun senso non fare celebrare la Santa Messa, che è Sacrificio anche espiatorio offerto per la remissione dei peccati, il ristabilimento dell’amicizia con Dio, ma anche per invocare la concessione di grazie come la corporale guarigione o debellare malattie e pestilenze.

Sospendere le celebrazioni delle Messe vuol dire abbandonarsi inermi alla desolazione, all’immanenza, vuol dire privare le anime del giusto conforto, del soprannaturale sostegno …. quando invece i frutti spirituali di quel Sacrificio gioverebbero senz’altro allo spirito.

D’altra parte, amaramente si constata come sia sempre più lontano dall’attuale modernistica visione “ecclesiale” concepire di celebrare la Messa e non distribuire la Santa Comunione… diversamente invece da come insegna la storia della Chiesa, da sempre saggia nel favorire la moltiplicazione delle celebrazioni anche in contemporanea, e prudente nel consigliare di evitare la distribuzione laddove le condizioni fossero sconvenienti per i più vari motivi.

Una tale visione nega la trascendenza di quel Sacrificio sublime, e lo riduce ad “azione” umana che “vale solo” se “partecipato”. Ma questa non è la Messa secondo la dottrina Cattolica.

E la Messa non vale in proporzione al numero di comunioni che si fanno; la Messa ha un valore inestimabile e produce effetti infinitamente più grandi di tutte le nostre miserie.

Si celebrino, dunque, Messe su Messe, senza distribuzione.

I fedeli facciano comunioni spirituali e offrano al Signore questa rinuncia.

E Iddio abbia misericordia di noi.

§§§

C’è poi chi ricorda che don Bosco, in un’occasione simile, mandava i suoi ragazzi a curare gli appestati, assicurandoli che grazie all’eucarestia non si sarebbero ammalati. E così fu. E poi ci piace ricordare – ringraziando la persona che ce l’ha mandata – una preghiera in latino, che la Chiesa antica recitava.

𝐒𝐓𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐄𝐋𝐈 𝐄𝐗𝐓𝐈𝐑𝐏𝐀𝐕𝐈𝐓

La preghiera ha origine nella città di Coimbra (Portogallo). Allorquando scoppiò una violenta pestilenza, le monache di santa Chiara elevarono questa supplica al Cielo e pressoché immediata fu la cessazione del contagio.



Stella Cœli extirpavit

Quæ lactavit Dominum

Mortis pestem quam plantavit

Primus parens hominum.

Ipsa Stella nunc dignetur

Sidera compescere,

Quorum bella plebem cædunt

Diræ mortis ulcere.

O piissima Stella Maris

A peste succurre nobis;

Audi nos, Domina

Nam Filius tuus nihil negans

Te honorat.

Salva nos Jesu

pro quibus Virgo

Mater te orat.

℣. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.

℞. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

𝑂𝑟𝑒𝑚𝑢𝑠

Deus Misericordiae, Deus Pietatis, Deus Indulgentiae, Qui Misertus Es super afflictione Populi Tui, et dixisti Angelo percutienti Populum Tuum: contine manum tuam ob amorem illius Stellae gloriosae, cujus ubera pretiosa contra venenum nostrorum delictorum quam dulciter suxisti: praesta auxilium Gratiae Tuae, ab omni peste, et improvisa morte secure liberemur, et a totius perditionis incursu misericorditer liberemur. Per Te Jesu Christi Rex Gloria, Salvator Mundi: Qui vivis, et regnas in secula seculorum. Amen

Infine, per tornare ai nostri tempi, vogliamo segnalare l’iniziativa dell’ADIM, che trovate qui sotto.

