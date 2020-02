MONS. ICS: QUANTO AVREMMO BISOGNO DI ESDRA PROFETA…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae monsignor Ics in un viaggio di lavoro nel Nord Italia ci ha mandato questa bella riflessione sul momento che stiamo vivendo, come Paese e come Chiesa. Leggerla è stato bello, e la voglio condividere con il popolo di Stilum Curiae. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, in un momento di tensione emotiva così forte, ma anche così confondente, mi permette una pausa spirituale ? Tanto qui nel nord-Italia stanno tutti rintanati in casa per timore del contagio, hanno tempo per leggere Stilum Curiae e fare una meditazione. Grazie a Dio ed a nostra Madre Maria Santissima, non ci sono solo sacerdotuncoli come Spadaro, ce ne sono altri che annunciano solo la Buona Novella che il Vangelo ci porta sempre per rinnovare la fede, non l’odio ideologico alla Spadaro, vergogna anche per la Compagnia di Gesù.

Vorrei in tal senso ricordare una nota storica molto bella ed educativa, del popolo ebreo. Tra il VII e il VI secolo AC il popolo ebreo visse la cattività babilonese. I babilonesi di Nabucodonosor avevano sconfitto e deportato gli ebrei, avevano distrutto il Tempio di Salomone e senza Tempio scomparvero i sacerdoti e ci si dovette contentare della lettura dei testi sacri. Poi i persiani sconfissero i babilonesi e Ciro concesse agli ebrei il ritorno, ma era passato troppo tempo senza sacerdoti. Dopo questo esilio un maestro, uno scriba in pratica, Esdra, restaurò la comunità giudaica a Gerusalemme ri-formando la coscienza giudaica, che era stata assopita dopo la distruzione del Tempio e la scomparsa dei sacerdoti. Esdra rispiegò le Sacre Scrittura, i rotoli, che alcuni sacerdoti avevano portato con sé in esilio, e rispiegò la Verità. Se posso fare una analogia azzardata, un pò come il card. Sarah e Benedetto XVI hanno appena fatto scrivendo insieme il libro e ricordandoci la Verità

Stavo proprio ora rileggendo il libro di Esdra (Ne 8, 2-6 ;8-10) quando Esdra (sacerdote-maestro) spiega il contenuto della legge che avevano dimenticato durante il lungo esilio babilonese. Esdra lesse il libro sacro <dallo spuntar della luce fino a mezzogiorno>, tutto il popolo in piedi <ascoltava e piangeva>. Era il pianto dovuto alla gioia di sentire annunciata di nuovo la Legge di Dio, e la tristezza, poiché averla dimenticata in passato aveva causato l’esilio.

Quanto anche noi avremmo bisogno di un nostro Esdra che ci faccia piangere di gioia sentendo ancora la parola di Gesù Cristo proclamata da santi sacerdoti che non bestemmiano o raccontano sciocchezze sulla immigrazione, sull’ambiente o peggio ancora sul sovranismo. Posso immaginare, caro Tosatti, che il card. Sarah possa esser un Esdra per noi ? se non altro per rincuorarci.

Grazie.

Mons ICS

§§§

